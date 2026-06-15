"와주실까 걱정했다"...김준수가 팬들에게 털어놓은 진심

팜트리아일랜드

김준수(XIA) GRAVITY 콘서트이번 콘서트에서 화려한 퍼포먼스 못지않게 눈길을 끈 것은 팬들과 나눈 김준수의 솔직한 대화였다. 그는 "10년 만에 정규 앨범을 낸다는 사실을 알고 깜짝 놀랐다. 오랜 시간이 걸린 만큼 미안한 마음도 있었다"고 운을 뗐다.김준수가 뮤지컬 무대에 집중해 온 지난 10년 사이 음악계의 환경은 크게 변화했다. 그는 "예전에는 작곡가와 작사가가 중심이 됐다면 요즘은 비트, 멜로디, 가사를 각각 다른 사람이 작업한다"며 협업 방식의 변화를 전했고, "챌린지 문화에 적응하는 게 가장 어려웠다"고 너스레를 떨었다.하지만 그가 지녔던 더 큰 고민은 음악 자체였다. 김준수는 "내가 좋아하는 음악과 요즘 유행하는 음악이 많이 달라져 있었다"며 "유명 아이돌 곡을 만든 작곡가들에게 받은 곡들도 많았지만 여러 고민 끝에 400곡을 검토하고 추려낸 결과물이 이번 앨범"이라고 설명했다.이어 "예전에는 두 달 정도면 앨범 작업을 마쳤는데 이번에는 1년 동안 수정 녹음도 하고 아이디어도 계속 추가하며 만들었다"며 "그래서 더욱 의미가 큰 작품"이라고 깊은 애정을 드러냈다.