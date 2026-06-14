일본, 네덜란드·스웨덴·튀니지와 죽음의 F조... 8강 도전 험난

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일본 축구대표팀 선수들이 13일(현지시간) 미국 달라스에서 열리는 FIFA 월드컵 축구 대회 F조 네덜란드와의 경기를 앞두고 훈련에 임하고 있다.한국이 역대 최초로 원정 16강을 달성했던 2010년 남아공 월드컵에서 아프리카의 축구 강국 코트디부아르는 디디에 드로그바를 중심으로 야야 투레, 살로몬 칼루, 제르비뉴, 콜로 투레 등 화려한 멤버 구성을 자랑했다. 하지만 영원한 우승 후보 브라질, 슈퍼스타 크리스티아누 호날두가 전성기에 돌입한 포르투갈과 한 조에 편성된 코트디부아르는 1승1무1패로 선전하고도 G조 3위로 16강 진출에 실패했다.2014년 브라질 월드컵에서는 통산 4회 우승에 빛나는 이탈리아와 '축구 종주국' 잉글랜드가 돌풍의 코스타리카와 루이스 수아레스, 에딘손 카바니가 이끄는 우루과이를 만나 조별리그에서 탈락하는 수모를 당했다. 국제축구연맹(FIFA)에서는 월드컵마다 FIFA 랭킹과 대륙 별 안배를 적적하게 고려해 조를 편성해도 2010년의 코트디부아르나 2014년의 이탈리아,잉글랜드처럼 '죽음의 조'를 만나는 희생자들이 나오기 마련이다.2026년 북중미 월드컵은 참가국이 48개로 늘어나면서 무려 12개조가 조별리그에서 경쟁한다. 그만큼 강호들이 많이 분산 됐고 조3위도 32강에 진출할 수 있기 때문에 이변이 일어날 확률도 그만큼 낮아졌다. 하지만 이번 월드컵에서도 상대적으로 경쟁이 치열해 보이는 조가 있으니 바로 아시아에서 가장 FIFA 랭킹(18위)이 높은 일본이다. 과연 일본은 네덜란드와 스웨덴, 튀니지를 상대로 성공적인 조별리그를 치를 수 있을까.1998년 프랑스 월드컵에서 처음으로 월드컵 본선 무대를 밟은 일본은 이번 북중미 월드컵까지 8회 연속 본선 무대를 밟았다. 그리고 지난 7번의 월드컵에서 4번에 걸쳐 16강에 진출했다. 일본은 아직 한 번도 8강 진출을 하지 못해 역대 최고 성적은 2002 한·일 월드컵에서 4강에 진출했던 한국보다 떨어진다. 하지만 최근 2번의 월드컵에서 연속으로 16강에 진출하는 등 16강 진출 횟수는 3회의 한국을 능가한다.2002 한·일 월드컵에서 개최국의 이점으로 상대적으로 유리한 조 편성을 받아 2승1무로 역대 첫 16강에 진출한 일본은 2006년 독일 월드컵에서는 거스 히딩크 감독이 이끄는 호주에게 패하며 조별리그에서 탈락했다. 하지만 일본은 2010년 남아공 월드컵에서 네덜란드와 덴마크, 카메룬과 한 조에 편성돼 덴마크와 카메룬을 꺾고 승점 6점을 얻으면서 한국과 함께 첫 원정 16강이라는 목표를 달성했다.2014년 브라질 월드컵에서 콜롬비아, 그리스, 코트디부아르와 한 조에 편성된 일본은 16강은 물론 조1위도 노릴 수 있다는 평가를 받았지만 콜롬비아와 코트디부아르에게 패하면서 1무2패로 C조 최하위에 머물렀다. 하지만 일본은 콜롬비아와 세네갈, 폴란드라는 쉽지 않은 상대를 만난 2018년 러시아 월드컵에서 1승1무1패로 조2위를 차지했고 16강에서도 우승 후보 벨기에를 몰아붙이며 선전했다.러시아 월드컵까지만 해도 조를 잘 만난 아시아의 축구 강국 정도로 불리던 일본은 2022 카타르 월드컵을 통해 세계 축구 팬들을 놀라게 했다. 일본이 조 추첨에서 매 대회마다 우승 후보로 꼽히는 '무적 함대' 스페인, '전차 군단' 독일과 한 조에 편성될 때만 해도 조별리그 탈락이 매우 유력할 거라는 예상이 지배적이었다. 하지만 대회 개막 후 일본은 엄청난 선전을 보여주면서 돌풍의 주인공이 됐다.독일과의 첫 경기에서 2-1로 짜릿한 역전승을 만들며 기세를 올린 일본은 2차전에서 스페인에게 0-7로 대패를 당했던 코스타리카에게 0-1로 덜미를 잡히면서 독일전 승리의 좋은 흐름이 끊어졌다. 하지만 일본은 스페인과의 조별리그 마지막 경기에서 전반 11분 스페인에게 선제골을 내준 후 후반 3분과 6분 연속골을 성공시키며 독일을 두 대회 연속 조별리그에서 탈락 시키고 조1위로 16강에 진출했다.일본은 16강에서 크로아티아에게 승부차기까지 가는 접전 끝에 패하며 또 한 번 8강 진출이 무산됐지만 이제 일본은 월드컵 본선 진출이나 조별리그 통과가 아닌 8강 이상을 노릴 수 있는 팀으로 성장했다. 일본은 이번 월드컵 아시아지역 예선에서도 호주, 사우디아라비아 같은 만만치 않은 전력의 나라들과 한 조에 편성됐지만 10경기에서 7승2무1패 골득실+23을 기록하며 8회 연속 월드컵 본선 진출에 성공했다.한국과 함께 2포트에 포함된 일본은 작년 12월에 진행된 조 추첨에서 네덜란드, 튀니지와 함께 F조에 편성됐다. 여기에 스웨덴이 유럽 지역 플레이오프에서 우크라이나와 폴란드를 차례로 꺾으면서 F조에 뒤늦게 합류했다. 스웨덴은 지난 카타르 월드컵에서 본선 진출에 실패했지만 러시아 월드컵에서 한국을 1-0으로 꺾고 조 1위를 차지한 후 16강에서도 콜롬비아를 꺾고 8강까지 진출했던 까다로운 팀이다.FIFA 랭킹 8위에 월드컵에서 통산 3번의 준우승을 차지했던 네덜란드는 '리버풀 삼총사' 버질 판 다이크와 코디 각포, 라이언 흐라벤베르흐를 중심으로 FC 바르셀로나의 프랭키 더용, 멘체스터 시티의 티자니 라인더르스 등 빅클럽에서 활약하는 선수들이 즐비한 팀이다. 그나마 튀니지가 상대적으로 수월해 보이지만 튀니지 역시 아프리카 지역 예선을 9승1무, 전 경기 무실점으로 통과한 만만치 않은 상대다.부담스러운 상대들만큼 일본에게 닥친 더 큰 문제는 바로 선수들의 부상이다. 일본은 폭발적인 스피드를 자랑하는 팀의 에이스 미토마 카오루와 AS모나코에서 활약하는 공격형 미드필더 미나미노 타쿠미가 나란히 부상으로 대표팀 최종 명단에 포함되지 못했다. 여기에 리버풀FC에서 활약하는 일본 대표팀의 주장 엔도 와타루 역시 지난 2월에 당한 왼발 부상 회복이 늦어지면서 대표팀에서 최종 하차했다.주력 선수 몇 명이 빠진 것은 분명 일본에게 큰 악재지만 일본은 여전히 네덜란드리그 득점왕 우에다 아야세와 '일본의 이강인' 쿠보 타케후사를 비롯해 엔트리 26명 중 23명을 유럽파로 채웠을 만큼 탄탄한 전력을 자랑한다. 카타르 월드컵에 이어 두 대회 연속 조별리그에서 쉽지 않은 상대를 만나게 된 일본은 조별리그와 16강의 벽를 뚫어내고 이번 대회 목표로 삼았던 8강 이상의 성적을 달성할 수 있을까.