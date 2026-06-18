화천 산골에서 반달곰 돌보는 2030 여자들, 도대체 왜?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
강원도 화천에서 곰 생츄어리를 운영하는 이들이 있다. 프로젝트 문베어는 사육곰 농장에 있던 반달가슴곰들을 인수해 이들에게 보다 나은 환경을 주는 사업을 이어왔다. 철창으로 막힌 3.3㎡ 남짓 우리에 갇혀, 때가 되면 쓸개즙을 빨리고 죽고 나선 발바닥까지 잘려 나가는 그 비참한 곰을 구해 삶을 허하려는 작업이다. 한국 최초 야생동물 보호구역, 곰 생츄어리 이야기다.
영화 도입부, 문베어 관계자들이 곰 농장 주인과 마주앉아 대화하는 장면이 있다. 꽤 멋스럽게 지어둔 쾌적한 집 거실에 앉아 주인은 곰도 가축들처럼 사육과 도축까지 법으로 정해지면 좋겠다고, 곰 부산물엔 콜라겐도 많이 들었고 몸에 얼마나 좋은지 모른다고 건넨다. 누군가는 정감 있고 유쾌하다 여길 법한 그 목소리를 마주 앉은 활동가들이 어떻게 들었을지 생각한다.
최태규, 그러니까 문베어를 이끌어온 대표이자 수의사이며 활동가인 그가 "그렇게 몸에 좋은가요?"하고 되묻는 모습을 이 장편 다큐멘터리 가운데 가장 인상적으로 보았다. "어떻게 그렇게 말할 수가 있습니까?"라는 감정 섞인 외침 대신에, 조금도 감정이 들지 않은 건조한 목소리로 되묻는 그 모습이 많은 걸 말해준다고 여긴다.
기자로 일하며 마음 붙인 사건들을 여럿 만났다. 누군가가 죽고, 심하게 다치고, 부조리에 괴로워하는 이들이 엮인 사건이 적잖았다. 어쩌다 이들 사건의 원인 제공자와 단 둘이, 혹은 여럿이 마주 앉게 되는 순간들이 있었다. 그중 꽤 많은 이들이 제 윤리와 도덕에선 잘못이랄 게 전혀 없다고 항변하곤 하였다. 이들과 마주할 때면 내게 감정이란 게 본래 없었단 듯이 상대와 사건을 대하게 되고는 하였다. 그러지 않고서는 두 세계의 낙차를 견딜 수가 없었기 때문일 테다.
엄연히 실재하는 무례와 무심함, 또 노골적인 비열함과 사악함들 사이에서 나를 지키고 지속하게끔 하는 건 분노가 아니라 포기라고, 그런 생각을 하는 날이 많았다. 그래서 내겐 지극히 사무적인 이 영화의 도입이 각별히 인상적으로 다가왔다. 다큐멘터리 영화 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳> 이야기다.