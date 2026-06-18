화천 산골에서 반달곰 돌보는 2030 여자들, 도대체 왜?

한국독립영화협회

스틸컷영화를 보는 내내 의문 한 가지가 머리를 떠나지 않는다. 도대체 이들은 무얼 위해 이 일을 지속하는가다. 상영 뒤 가진 뒤풀이 자리에서 나와 함께 영화를 본 지인들이 모두 '활동가들은 어째서 저곳에서 젊음을 보내는가'를 궁금해했다. 그와 같은 관점에서라면 영화는 상당히 불친절하다. 주인공인 다섯 활동가의 일과를 그렇게 보여주면서도, 이들에게 그 흔한 인터뷰를 시도하지 않는다. 자연히 관객 또한 이들이 생츄어리에 이르기까지의 사연을 알지 못한다. 그저 곰을 먹이고 똥을 치우는 작업만 지켜볼 뿐이다.생츄어리란 게 도대체 무언가에 대해서도 공들여 설명하지 않는다. 영화가 본격적으로 생츄어리를 보이기 전, 그러니까 영화의 도입부는 무척 짧다. 한국에서 마지막 야생 반달곰이 사냥꾼의 총에 맞아 죽은 뒤 그 쓸개가 국가에 의해 경매에 부쳐졌다는 이야기, 그리고 수많은 반달곰들이 소위 농장에서 길러지며 쓸개즙을 뽑혀온 사실이 자막으로 언급될 뿐이다. 이 뒤엔 그 곰 농장들의 열악한 사육실태를 담은 자료영상이 상영되고, 앞서 적은 곰 농장주와의 대화 장면이 등장한다. 그리고 곧장 생츄어리의 일상이 시작된다.앞선 두 편의 작품을 보지 않고 <단지, 우리가 잠시 머무는 곳>을 본 이라면 맥락을 따라잡기가 쉽지 않을 듯하다. 왜 곰들은 생츄어리에서 길러지고, 어째서 활동가들은 이곳에서 곰을 먹여 살리는지 영화가 세심히 말해주지 않는 탓이다. 동물원도 농장도 아니다. 수익을 올리기 위한 곳이 아니라 돈을 쓰며 곰을 살게 하는 곳이다. 왜 이런 곳이 존재하는 거지? 어째서 이들은 이 일에 인생을 쓰는 거지? 좀처럼 해소되지 않는 물음이 떠오르는 건 차라리 자연스럽다.나라고 얼마 다르지 않았다. 작품을 보는 내내 지난 군복무 시절이 떠올랐다. 강원도 화천 북단의 일반전초(GOP)에서 근무했기에 더 그랬을 테다. 폭력과 부조리, 맹추위, 더 나은 임금 정도를 제한다면 이들의 모습이 내 군시절과 얼마 다르지 않았다. 그러니까 이들은 자발적으로 군대에 입대한 것처럼 보인다. 이들의 낙이며 고통, 뿌듯함과 슬픔이 모두 군대와 유사했기에 더욱 이들을 이곳으로 이끈 것이 궁금해질 수밖에 없었다.