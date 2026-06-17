단군 신화 언급한 프랑스 감독, 이게 우연일까

삼백상회

스틸컷영화는 자연의 이치를 이해하지 못하는 인간의 근시안적 태도가 불러오는 화를 정면에서 비판한다. 자연의 일원으로 균형을 이루며 살아가던 유목민의 태도를 존중하지 않는 공산당의 막무가내식의 일처리가 어떤 문제를 가져오는지를 여러 사건을 통해 인상적으로 그려내는 것이다. 현명한 이의 말에 귀를 기울이지 않고서 그저 당의 명령이나 다수 인민의 여론을 추종하는 바오 순장의 태도는 오늘날 현대인의 관점에서 보자면 그리 틀렸다고 보기 어려운 것이지만 저 초원에선 어리석음과 지질함이 도드라져 보인다. 그건 대자연에 비해 인간의 논리가 박약한 때문일 테다.유목민들과 늑대의 대립 한편에서 주인공인 천전은 몰래 늑대새끼를 키우기 시작한다. 자연과 유목민의 삶에 대해 아무것도 알지 못했던 그가 늑대를 몰래 키우면서부터 자연을 조금씩 이해해가는 과정이 적잖이 인상적이다. 늑대와 인간은 서로를 존중하며 충분한 거리를 두고 존재해야 한다는 유목민들의 믿음이 늑대새끼를 기르려는 천전의 의지와 정면으로 충돌하는 건 자연스럽다. 천전은 지피지기면 백전불태란 옛 말을 앞세워 바오 순장을 설득하고 결국 허락을 구한다. 그러나 길러낸 늑대가 야성을 잃기를 기대하긴 어려운 일이다.본능과 야성을 간직한 늑대와 야성을 잃고 인간에게 기대는 가축의 대비가 선명하다. 늑대와 말, 그리고 양은 그저 동물이기만 한 것이 아니다. 인간에게 기대지만 위기가 찾아왔을 때 스스로 극복하지 못하는 가축이 처하는 재앙적 위기를 영화가 얼마나 강렬하게 내보이는가. 이는 그대로 주인의식 없이 체제며 지배세력이 이끄는 대로 끌려가는 당대 민중들의 모습과 겹쳐 보인다. 또 한 편으로 끝내 동화되지 않고서 저항하는 늑대들의 모습은 체제와 맞서는 이들이 처한 결코 견뎌내기 쉽지 않은 현실을 보여준다. 요컨대 <울프 토템>은 그 자체로 체제의 모순을 까발리고 현실을 고발한 상징적이고 비판적인 저술이다. 문화대혁명 이후 쓰인 여러 중국 문학이 그러하듯이.