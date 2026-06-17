단군 신화 언급한 프랑스 감독, 이게 우연일까

한국인은 뿌리를 잊었다. 국토 7할이 산지라고 자랑하면서도 그 산지를 문명의 발아래 꿇려서 인간의 영토로 전락케 했을 뿐, 자연으로 존재하도록 놓아두지 않는다. 산허리를 자르고 터널을 뚫어 영역 넓은 야생동물이 살아갈 최소한의 여건조차 파괴한 것이 우리 인간이다. 탈출로를 예비하지 않은 농수로며 외관만 신경 쓴 유리벽, 끈끈이 묻힌 나무들은 또 얼마나 많은 야생동물의 생명을 앗아가고 있는가.
우리가 사는 이 나라는 어느새 공생동물과 반려동물, 그리고 가축만의 땅으로 전락한 지 오래다. 자연이 설 자리 잃은 비좁은 땅에서 야생동물은 절멸의 운명에 봉착했다. 곰과 호랑이가 쑥과 마늘만 먹고 버틴 끝에 겨우 하나만 비로소 인간이 되었던 과거를 우리는 망각한 것이다.
20년 쯤 전, 한 영화감독이 한국의 뿌리를 일깨운 일이 있다. 그 이름은 장 자크 아노, 프랑스 출신의 세계적 감독으로 거장의 반열에 올랐다 해도 좋은 이다. 대표작으로는 걸작이라 해도 좋을 <불을 찾아서>를 필두로, 움베르토 에코의 동명소설을 영화화한 <장미의 이름>, 마르그리트 뒤라스의 소설을 원작 삼은 <연인>, 하인리히 하러의 수기로부터 제작한 <티벳에서의 7년> 등이 있다. 하나 같이 보는 이를 움직일 만한 힘 있는 작품이다.