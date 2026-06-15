톱스타 캐스팅이 단 돈 10만원? 홍상수니까 가능한 영화

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큰사진보기 ▲홍상수 전작전포스터 한국영상자료원

소설가 은희경이 홍상수 영화에?



따지고 보면 사람과 사람 사이에서 빚어질 수 있는 일이다. 홍상수 감독의 영화 중엔 드물게 극적이고 폭발력 있다. 물론 구조와 반복, 중첩과 관찰을 통해 삶 가운데 실재하는 어떤 생각을 관객으로 하여금 떠올리도록 하는 홍상수적 효과 또한 분명히 갖췄다. 늙고 젊음, 성공과 실패, 예쁘고 예쁘지 않음의 대비가 관계 속에서 드러내는 모양이 과연 우리네 삶 속의 것과 비슷하다. 홍상수의 영화적 재현이 곧 현실과 닿아 있음이 그렇게 확인된다.



영화와 얽힌 재미있는 이야기도 적잖다. 걸출한 소설 <새의 선물>의 작가 은희경이 영화에 깜짝 출연하는 게 대표적이다. 극중 미숙이 존경한다며 무작정 집 앞으로 갔다가 만나는 소설가로 은희경이 출연하는데, 그녀의 얼굴을 아는 이라면 깜짝 놀랄 만한 등장이다. 영화제 심사 등으로 영화계 관계자와 소설가가 인연을 맺기도 한다지만 직접 영화에 출연하는 모습이 흔한 것은 아니라 새로운 감상을 자아낸다.



또 하나는 출연료다. 배우 출연료 적기로 유명한 홍상수 감독의 영화 가운데서도 적은 비용을 들인 작품인데 이선균, 정유미, 문성근 등을 캐스팅하는 데 각 10만 원이 고작이었다고. 영화제 측에서 단편영화치곤 적지 않은 제작비 5000만 원을 지원했다는데 이토록 적은 출연료를 지급한 건 홍상수가 아니라면 해낼 수 없는 일이기도 하다. 그럼에도 이들 배우들이 펼친 열연을 떠올리면 과연 영화 스스로가 말하고 있듯 성공과 권위가 가진 힘은 대단한 것이다. 작품 안에서든, 밖에서든. 이렇게 <첩첩산중>은 진정으로 스스로를 완성해낸다.

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스틸컷<첩첩산중>은 '제목값'하는 영화다. '첩첩산중'은 말 그대로 산 넘어 산이 계속되는 갑갑하고 고립된 상황을 일컫는 표현이 아닌가. 영화 속 이어지는 상황이 꼭 그러하다. 소설가인 교수가 제 제자인 어린 여자와 그렇고 그런 관계였다. 그런데 이 교수가 건든 것이 그저 미숙만은 아닌 모양이다. 미숙 말고도 다른 여자들과 비슷한 관계를 가졌다. 그런데 그 여자 중 하나가 글쎄 미숙과 가장 친한 이다.그렇다고 그 만남이 문제라고 할 것인가. 법을 어긴 것도 아니고, 다들 성인인데 말이다. 심지어 이 소설가가 멋지다고 달려드는 여자들이 그렇게나 많다. 성공한 소설가에 멋진 선생님이란 후광이 그대로 남성적 매력으로 이어지는 모습이 실제 현실에서처럼 자연스럽다. 그러나 그 매력이 동년배에겐 적용되지 않는단 건 또 재미진 부분이다. 상옥에게 까이고 홧김에 부른 대학동기 명우(이선균 분)는 소설가로 등단해 상까지 받았는데도 도리어 미숙에겐 분노와 조롱의 대상이 되는 것이다. 왜냐. 미숙 자신이 소설을 쓰고 싶지만 쓰지 못하는 지망생이기 때문이다. 명우는 제가 이루지 못한 꿈을 앞질러 이룬 이일 뿐, 동경의 대상이 될 수는 없다. 미숙에겐 제가 이미 구축한 동경의 대상이 필요할 뿐, 제 실패를 절감하게 할 우월한 경쟁자가 필요한 건 아니기 때문이다.<첩첩산중>이 빚는 사건의 중첩과 연쇄가 흥미롭다. 교수와 제자, 애인과 옛 애인의 사이로 얽히고설킨 관계들이 마침내 피할 수 없는 만남으로 귀결된다. 홍상수는 이 영화에서 어쩌면 제 전체 필모그래피 가운데 가장 폭발력 있는 팬(선풍기 대가리 돌 듯이 횡으로 움직이는 촬영) 전환을 보여주는데, 이선균과 정유미가 빚는 그 장면의 파괴력은 극장 안에 든 모든 이를 좋은 의미에서 충격에 빠뜨리기 충분하다.