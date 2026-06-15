톱스타 캐스팅이 단 돈 10만원? 홍상수니까 가능한 영화

영화제는 말 그대로 영화의 축제다. 흔히 영화팬들이 창작자의 신작을 만나는 축제란 뜻처럼 여겨지기 쉽지만 그저 그뿐 만은 아니다. 현업에 바쁜 감독과 스태프 등 창작자, 또 제작자며 상영 관계자, 평자와 기자들이 한 자리서 교류하는 흔치 않은 기회가 되고, 무엇보다 마켓을 통해 제 작품을 배급할 수 있는 기회가 되어주기도 한다. 영화제가 아니라면 결코 만날 리 없었던 만남이 있고, 때로는 그 만남이 귀한 무엇을 빚고는 한다.
어떤 영화제는 이 같은 기회를 그저 흘려보내길 원치 않는다. 영화제가 중심이 되어 만남을 더 나은 무엇으로 빚으려 한다. 때로는 영화제의 가장 귀한 무기, 즉 영화를 통해서 이 같은 시도가 이뤄진다. 홍상수 감독의 필모그래피 가운데서도 특별한 위치를 점하는 <첩첩산중>도 그렇게 만들어진 작품이다.
말하자면 영화제가 만드는 영화가 있다. 앞서 소개한 베니스영화제의 특별 프로젝트 결과물인 <50:50>에서 그러하듯, <첩첩산중>도 영화제의 요청에 따른 결과물이다. 이번엔 한국, 전주국제영화제다. 2000년부터 '우리에게 비전을 주는, 미래 영화의 예고편'을 만들어 보여주겠다는 결의 아래 진행해온 전주국제영화제의 '디지털 삼인삼색' 프로젝트로, 세 편의 단편을 일종의 옴니버스 영화로 묶어낸다. 당시로선 혁신이던 디지털 기술을 도구로 영화미학의 지평을 넓히려 한 창작자 3명이 매년 전주국제영화제의 선택에 화답한다. 2009년엔 홍상수가 그중 하나가 됐다. 2000년 문을 연 1회 전주국제영화제 개막작 <오! 수정>의 감독이기도 했던 홍상수의 귀환이란 점에서도 주목 받았다.