한국 전쟁 당시 서울 다리 폭파로 서울에 남겨진 시민들은 왜 사형당했나

현충일이었던 지난 6일, 한국전쟁을 다룬 연극 한 편을 관람했다. 제목은 <잔류시민>, 한국전쟁 당시 서울을 배경으로 삼고 있다. 하지만 연극에는 군인이 등장하지 않고, 인물들의 대사와 전투기 효과음을 통해서만 전쟁이 진행 중이라는 사실을 알 수 있다.
연극의 제목이기도 한 '잔류시민'은 한국전쟁 당시 이승만 정부가 서울 다리를 폭파하고 피난한 탓에 서울에 어쩔 수 없이 남겨진 사람들을 의미한다. 잔류시민들은 자신의 의사와 무관하게 북한군에게 협조해야 했다. 총칼의 위협 앞에 목숨을 부지하기 위해서는 어쩔 수 없는 선택이었다.
그런데 한국 정부는 서울을 수복한 뒤 북한군에 협조한 잔류시민들을 법정에 세웠다. 정부는 군검경 합동수사본부를 설치하고 잔류시민들을 '부역자'로 규정하며 이른바 '부역자 재판'을 벌였다. 당시 부역자 재판은 실제로 재판을 맡은 판사 유병이 남긴 책 <재판관의 고민>에 상세히 묘사되어 있으며, 극작가 이양구는 책을 참고해 연극 <잔류시민>을 집필했다(그래서 <잔류시민>의 초기 가제는 <재판관의 고민>이었다).
부역자 재판은 단심제였다. 중대한 사건은 군법회의에 회부되었고, 경미한 사건은 서울지방법원 판사들이 담당했다. 형량은 대체로 중형, 많은 사람이 사형을 당했다. 소극적인 협조 행위에도 중형이 선고되었는데, 당시 판사들에게 전달된 특별조치령이 그렇게 명시하고 있었기 때문이다.