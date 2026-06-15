한국 전쟁 당시 서울 다리 폭파로 서울에 남겨진 시민들은 왜 사형당했나

(주)연우무대

연극 <잔류시민> 공연 사진연극은 크게 두 갈래의 이야기로 구성되어 있다. 하나는 부역자 재판 이야기, 다른 하나는 부역자라고 명명된 잔류시민들의 이야기다. 부역자 재판이 이야기되는 무대는 법정이다. 이 연극에서는 잔류시민들이 살아가는 무대 역시 법정이라고 할 수 있는데, 이 법정은 역사의 법정이다. 법관들의 법정에서는 법을 다루는 사람들이 주인공이지만, 역사의 법정에서는 그 자체로 역사를 살아가고 있는 보통 사람들이 주인공이다.이 연극이 인상적인 건 두 법정의 경계를 결코 선명하게 그리지 않았기 때문이다. 부역자 재판을 담당하는 판사 '김병호'(이종무 분)는 정부의 피난길에 함께 올랐다 돌아온 인물이지만, 그의 가족들은 서울에 남겨졌다. 아내 '오수인'(황은후 분)과 아들 '김정욱'(황규찬 분)은 잔류시민으로, 부역자 재판에 기소된다.판사 '홍승호'(정원조 분)는 김병호의 동료였으나 피난을 가지 못했다. 북한군 치하에서 법원자치위원장을 역임한 그는 남한 정부가 서울을 수복한 뒤 부역자 재판을 받게 된다. 그는 판사였지만, 부역자 재판이 벌어지는 법정의 주인공보다는 잔류시민의 삶이 펼쳐지는 역사의 법정 속 주인공에 가깝다.굳이 따지자면 이 연극에서 실제 법정은 강자의 법정이고, 역사의 법정은 약자의 법정이다. 강자의 법정이 득세하면 약자들은 무참히 사라진다. 부역자 재판은 단심제였고, 특별조치령에 따라 양형 이유를 작성하지 않아도 무방했다. 그렇게 법관들은 '편하게' 사형을 선고했고, 사형을 선고받은 잔류시민은 다시 다퉈볼 여지도 없이 사형을 당했다.