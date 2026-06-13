황인범 '벤투 양아들' 비난에서 '한국의 지단' 찬사 받기까지

연합뉴스

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 황인범이 후반 동점골을 넣고 있다.'한국의 지네딘 지단' 황인범이 월드컵에서 다시 한번 자신의 가치를 증명해내며 한국 축구를 구해냈다.황인범은 12일(이하 한국시각) 열린 '2026년 북중미월드컵' 조별리그 A조 1차전인 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 한국의 2대1 역전승을 이끌었다. 이날 승리로 한국은 2010년 남아공 대회 이후 16년 만에 1차전 승리를 달성했다.승리의 주역은 단연 황인범이었다. 중앙 미드필더로 출전한 황인범은 후반 23분 귀중한 동점골을 터트렸다. 체코 수비진의 빈 공간을 제대로 파고든 황인범은 이강인의 절묘한 패스를 받은 뒤 침착한 칩슛으로 체코의 골망을 갈랐다.후반 35분에는 체코의 오른쪽을 파고든 황인범이 백승호의 침투 패스를 이어벋아 오현규에게 택배 크로스를 배달했다. 오현규의 깔끔한 마무리로 결승골을 뽑아내며 한국은 기적적인 역전승을 이뤄냈다. 후반 39분 교체된 황인범은 한국의 승리가 확정되자 벤치에서 두 주먹을 불끈 쥐고 포효하며 승리의 기쁨을 나눴다.황인범은 이날 1골 1도움을 기록했다. 국제축구연맹(FIFA)도 황인범의 활약을 인정하여 한국과 체코전 최우수선수(POTM)로 선정했다.황인범은 2015년 K리그 대전 시티즌(현 대전하나시티즌)에서 프로에 데뷔하여 MLS 벤쿠버 화이트캡스, 러시아 루빈 카잔, FC서울, 그리스 올림피아코스, 세르비아 츠르베나 즈베즈다를 거쳐 현재 네덜란드 명문 페예노르트에서 활약중이다. 국가대표팀에서는 각급 연령대별 대표팀을 거쳐, 벤투호 시절인 2018년 9월 7일 고양에서 열린 코스타리카전 경기 후반 교체 투입되어 A매치에 데뷔했다. 이후 국가대표팀의 주축 선수로 자리잡으며 A매치 74경기에서 7골을 기록중이다.사실 황인범이 처음 국가대표팀에 등장했을 때만 해도 평가는 엇갈렸다. 황인범 이전에 대표팀의 주전 중앙 미드필더는, 한국 최고의 플레이메이커로 꼽히던 기성용이었다. 벤투 감독은 국가대표 은퇴를 선언한 기성용을 대신하여 축구지능과 전방 볼배급 능력이 뛰어난 황인범을 중용하기 시작했다.황인범은 국가대표 커리어 초창기에는 중앙 미드필더로서는 부족한 피지컬과 몸싸움, 경험 부족으로 인한 잦은 실수로, 대표팀의 경기력이 좋지 않을 때마다 많은 비판에 직면해야 했다. '기성용의 대체자'라는 꼬리표는 황인범에게는 큰 부담으로 작용했다. 사실 공격적인 역할이 더 어울리는 미드필더임에도 팀 사정상 3선에서 공수를 아우르는 역할을 해야 했던 것도 황인범의 부담이 가중된 이유였다.하지만 벤투 감독은 '양아들'이라는 비난까지 나오는 상황에서도 황인범의 능력을 높이 평가하며 꿋꿋이 중용했다. 점차 성장을 거듭한 황인범은 국가대표팀에서 없어서는 안될 선수로 자리매김했고, 2022년 카타르월드컵에서는 원정 16강의 주역으로 당당히 활약하며 자신에 대한 부정적인 평가를 180도 반전시키는 데 성공했다. 황인범은 월드컵 이후 계약이 종료되고 떠나는 벤투 감독에게 그동안 자신을 믿어준 것에 대해 깊은 감사를 표하기도 했다.황인범은 이후 벤투의 뒤를 이은 클린스만과 임시 감독(황선홍, 김도훈) 체제를 거쳐, 변함없이 한국 중원의 핵심으로 활약했다. 하지만 홍명보호 2기 출범 이후 황인범은 잦은 부상에 시달리며 대표팀에서 자리를 비우는 기간이 늘어났다. 지난해 9월과 11월, 올해 3월 A매치 소집에도 연이어 부상으로 차출이 불발되었다. 소속팀 페예노르트에서도 부상 때문에 지난 2025-26시즌을 조기에 마쳐야 했다.아이러니하게도 황인범의 잦은 결장은 그의 대표팀 내 가치를 재확인시켜주는 계기가 되었다. 손흥민, 이강인, 김민재 등 빅리그나 빅클럽에서 활약하는 유명선수들에 비하여 상대적으로 유럽 중소리그에서 뛰는데다 미드필더인 황인범은 대표팀에서 주목을 덜 받아왔다. 하지만 전문가들은 현재 황인범이야 말로 대표팀의 경기력을 좌우할 가장 중요한 핵심 자원으로 꼽고 있다. 실제로 황인범이 빠진 경기에서 대표팀의 중원은 번번이 답답한 모습을 드러내며 마땅한 대체자가 없다는 사실을 드러냈다.2026년 북중미월드컵 최종명단 발표를 앞두고도 황인범의 컨디션은 홍명보호에게 최대의 변수였다. 대표팀의 핵심 미드필더인만큼 승선은 유력했으나, 문제는 정상적인 경기력으로 월드컵 경기 출전 가능성이 불투명했다는 점이었다. 대표팀은 월드컵까지 황인범의 컨디션 회복을 위하여 총력을 다했고, 황인범은 결국 최종엔트리에 발탁되어 생애 두번째 월드컵 무대를 밟을 수 있었다.그리고 체코전은 황인범의 국가대표 커리어에 하이라이트가 될만한 '인생경기'이자, 왜 지금 축구대표팀에서 왜 황인범이 대체불가한 선수인지 증명하는 경기였다.부상을 털고 돌아온 황인범은 이날 2선의 이강인과 더불어 한국의 경기운영을 이끈 핵심선수였다. 한국 선수가 월드컵에서 한 경기 득점과 도움을 동시에 기록한 것은 1994년 미국월드컵 조별리그 스페인전의 홍명보(1골 1도움) 이후 무려 32년만이다. 또한 영국 축구 통계 사이트 '후스코어드닷컴'에 따르면 황인범은 이날 슈팅 3개, 키 패스 1개, 패스 성공률 90%, 드리블 성공 2회 등을 기록하며 눈부신 활약을 펼쳤다.이처럼 황인범은 이날 수치상의 공격 포인트 뿐만 아니라 경기 내내 활발한 수비가담과 뛰어난 패스 조율, 박스 침투까지, 미드필더가 한 경기에서 영향력을 보여줄수 있는 모든 플레이에 관여한 것으로 나타났다. 마치 현역 시절의 지네딘 지단이나 안드레스 이니에스타처럼, 월드컵이라는 세계 최고의 무대에서 중앙 미드필더가 개인의 능력만으로 불리하던 경기 흐름을 바꾸고 역전승을 이끄는 '게임체인저'가 될 수도 있음을 증명했다. 이는 이전의 한국축구에서는 볼수 없었던 장면이었다.황인범은 경기 후 믹스트존 인터뷰에서 "정말 많이 노력했다. 부상도 있었고 복귀 후 스스로 가치를 높이려면 뭘 해야 할까 고민했다. 슈팅 훈련도 정말 많이 했다. 동료 선수들이 준비할 때 '슈팅하지 말고 패스만 해라' 이런 말도 했었다. 이날 (득점으로)보여줘서 다행이다"라는 소감을 밝혔다.황인범은 자신이 왜 대한민국 최고의 미드필더인지 월드컵 한 경기만에 확실하게 증명했다. 홍명보호는 체코전의 귀중한 승리로 사실상 조별리그 통과 가능성을 높였다. 19일 열리는 2차전에서 홈팀 멕시코를 잡으면 조 1위까지도 노려볼 수 있다. 한국축구가 더 높은 곳으로 올라가기 위해서는, 앞으로도 황인범의 역할이 중요하다.