22년 공든탑 날린 이용규, 음주운전 사고로 불명예 퇴장

키움히어로즈

키움 히어로즈 이용규 플레잉코치(자료사진)음주운전으로 또 한 명의 야구 레전드가 몰락했다. 이용규 키움 히어로즈 플레잉코치가 음주운전 사고를 일으키며 22년간의 프로 생활을 하루아침에 불명예스럽게 마무리했다.키움 구단은 12일 "소속 이용규 플레잉코치가 이날 오전 6시경 경기 구리시 자택으로 귀가하던 중 음주운전 사고를 냈다"고 입장문을 발표했다.키움은 "이용규 코치는 이번 일에 대해 어떠한 변명도 없이 자기 잘못을 인정하고 깊이 반성하고 있다. 책임을 통감하며 프로 생활을 마무리하겠다는 뜻을 밝혔고, 구단은 이를 수용했다"고 밝혔다.이어 "음주 운전으로 인한 교통사고가 발생한 이번 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있으며, 소속 구성원의 음주 운전 사고를 사전에 방지하지 못한 점에 대해 팬 여러분과 리그 관계자 여러분께 진심으로 사과드린다"고 덧붙였다.구단에 따르면 이용규는 지인과 술자리를 마친 뒤 자신의 승용차를 운전하다 맞은편에서 유턴하던 차량과 충돌했다. 이후 도로변에 정차 중이던 경찰 순찰차까지 들이받은 것으로 알려졌다.이 사고로 유턴 차량 운전자와 순찰차에 타고 있던 경찰관 등 부상자도 발생했다.현장 음주측정 결과 이용규의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준으로 확인됐다. 이용규는 사고 직후 구단에 자진 신고했고, 키움은 이를 KBO 클린베이스볼센터에 신고했다.이용규는 KBO리그 역사에 큰 족적을 남긴 선수였다. 덕수고를 졸업하고 2004년 신인드래프트 2차 2라운드로 LG 트윈스에서 프로에 데뷔하여, KIA 타이거즈, 한화 이글스, 키움 히어로즈에서 22시즌간 외야수로 선수 생활을 했다.통산 성적은 2035경기 타율 2할9푼5리(7256타수 2140안타) 27홈런 570타점 1213득점 397도루 OPS .744를 기록하며 리그 정상급 테이블 세터로 활약했다. 국가대표로도 2006 도하 아시안게임, 2009 WBC(월드베이스볼클래식), 2010 광저우 아시안게임, 2013 WBC, 2015 프리미어12, 2017 WBC 등 10여 년간 수 많은 국제대회를 누비며 활약했다. 특히 2008 베이징올림픽에서는 한국야구 사상 최초의 올림픽 금메달과 전승 우승의 주역 중 한 명이었다.특히 이용규의 트레이드 마크는 '용규놀이'라 불리우는 뛰어난 커트 기술이었다. 뛰어난 컨택트 능력과 선구안을 바탕으로 투수들의 공을 번번이 끊어내며 쉽게 아웃되지않고 파울로 만들어내 상대의 투구수를 늘리는 능력은, KBO리그 내에서 단연 독보적이었다.2010년 당시 넥센 투수 박준수와 무려 20구까지 가는 승부를 펼친 장면에서 유래한 용규놀이는, 이후에도 수많은 투수들과 15구 이상 가는 승부를 이어가며 이용규를 상대하는 '투수들의 악몽'으로 자리잡았다. 이처럼 작은 체구에도 악바리 같은 승부 근성과, 포기하지 않는 집요함은 이용규가 프로 무대에서 성공할 수 있었던 원동력이었다.화려한 선수생활을 보냈던 이용규는 말년에 명예로운 마무리와, 은퇴 후 지도자로서의 활동을 준비하던 시기였다. 2021시즌부터 키움에서 활약했던 이용규는 지난해 4월 플레잉 코치로 선임됐고, 지난달엔 선수 겸 1군 타격코치를 맡기도 했다.키움은 2020년 당시 한화에서 방출되고 은퇴 기로에 몰렸던 이용규를 품어준 구단이다. 이용규는 키움에서는 이미 전성기가 지난 상태로 선수로서 엄청난 경기력을 보여주지는 못했지만, 베테랑으로서 젊은 유망주들이 많은 선수단을 아우르는 리더십에서 그 가치를 높게 인정받았다.이용규는 키움 이적 시즌인 2021년에만 133경기에 출장했으나, 이듬해부터는 80경기-50경기-60경기-14경기 출전에 그치며 점점 팀 내 비중이 줄었다. 다른 선수라면 진작 은퇴했을 상황이었지만 키움은 계속해서 이용규에게 기회를 줬다. 키움 팬들도 이용규가 후배 선수들에게 평소 '프로의식'을 강조하며 쓴소리와 조언을 아끼지 않는 모습에 호평을 보내며 미래의 지도자로서 기대를 보냈다.이번 사고가 없었다면 이용규에게는 올시즌 이후 '명예로운 은퇴'와 '지도자로서의 꽃길'이 기다리고 있었을 것이다. 이용규는 통산 400도루 대기록에 단 3개만을 남겨놓고 있었다. 또한 내년에는 은퇴 후 플레잉코치 직함을 떼고 정식 타격코치 승격이 유력했다. 키움에서 별다른 활약을 펼치지 못했음에도 구단은 이용규의 가치를 인정하여 시즌 종료 후 은퇴식까지 기획하고 있었던 것으로 알려졌다.하지만 이용규는 이 모든 영광을 스스로 날렸다. 그동안 프로야구에서 음주운전으로 물의를 일으킨 사례가 이용규가 처음은 아니지만, 사회적인 인식과 기준은 과거와 비교할 수 없을 정도로 엄격해졌다. 더구나 이용규는 단순 음주운전을 넘어 사고와 부상자까지 발생했기에 사안이 더욱 엄중했다.한국야구위원회(KBO)는 세 차례 음주운전으로 파문을 일으킨 전직 메이저리거 강정호의 사태로 홍역을 겪은 후, 그의 국내 복귀 추진을 불허했고 음주운전 관련 징계 규정도 강화한 바 있다.이용규는 면허취소 처분 기준에 해당하기에 KBO로부터 최소 1년 이상의 실격 처분을 받을 것으로 보인다.하지만 징계를 마친다고 해도 이용규가 다시 야구계로 돌아오기는 사실상 어려워졌다. 소속팀 키움이 최하위를 기록하고 있는 상황에서 팀의 모범이 되어야 할 최고참 베테랑 겸 지도자가 가장 프로 의식과 거리가 먼 행동으로 심각한 물의를 일으켰다. 사실관계가 명백하기에 논란이나 옹호할 여지조차 없는 상황이다.이용규를 응원했던 키움 팬들도 이번 사태에 대하여 크게 실망스럽다는 반응을 감추지 못하고 있다. 2천 안타-300도루라는 엄청난 누적 기록을 남긴 선수가, 역사상 가장 최악의 방식으로 불명예 퇴진을 하게 됐다. KBO리그의 '전설'로 남을 수도 있었던 이용규의 초라한 퇴장은, 아무리 뛰어난 선수라도 결국은 마무리가 아름다워야 한다는 씁쓸한 교훈을 남긴다.