644일 만에 끝내기... 위기의 히어로즈를 구한 서건창

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12일 한화전 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점 1볼넷으로 맹활약을 한 키움 서건창키움히어로즈
12일 오전, 팀 내 플레잉코치였던 이용규의 사건이 터지면서 다소 어수선한 분위기 속에서 경기를 치른 키움. 그럼에도 키움 선수단은 끝까지 포기하지 않고 한화 상대로 4 vs. 3 승리를 거뒀다. 특히 키움 승리의 주역으로 이 선수를 빼놓을 수 없었다. 바로 서건창이다.
서건창은 1번 타자 2루수로 선발 출장해 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점 1볼넷으로 3출루 경기를 선보였다.
첫 타석에서는 1회말 선두타자 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 3구 슬라이더를 노렸으나 1루수 땅볼로 물러났다.
2번째 타석에서는 3회말 1사 1루 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 공을 7개나 본 끝에 볼넷으로 출루에 성공했다. 하지만 후속타자 히우라가 병살타를 치면서 득점에는 실패했다.
3번째 타석은 6회말 선두타자 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 5구 직구를 그대로 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 쳤다. 히어로즈 신분으로는 1,811일 만에 친 홈런이었다. 스코어는 1 vs. 2로 추격의 솔로포였다.
4번째 타석은 8회말 1사 상황이었다. 한화 투수 조동욱의 3구 직구를 공략했으나 아쉽게도 유격수 뜬공으로 물러나고 말았다.
5번째 타석은 9회말 2사 1, 2루 상황이었다. 스코어는 2 vs. 3으로 지고 있었고, 한화 마운드에는 마무리 이민우가 올라왔었다. 서건창은 이민우의 3구 투심을 공략해 우중간 3루타를 쳤고, 주자 2명이 모두 홈에 들어오면서 스코어는 4vs3이 되었다. 그리고 이 적시타로 키움은 끝내기 승리를 거뒀다.