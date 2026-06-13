644일 만에 끝내기... 위기의 히어로즈를 구한 서건창

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큰사진보기 ▲644일 만에 서건창의 끝내기 안타가 나왔다 키움히어로즈

경기 종료 후 서건창은 방송 인터뷰를 통해 "선수단이 끝까지 포기하지 않은 덕분에 좋은 결과가 나왔다"라며 소감을 밝혔다.



이번 시즌 마수걸이 홈런이 6회에 나왔다. 이에 대해선 "솔직히 노리거나 그런 건 없었다. 그냥 가벼운 마음으로 쳤는데, 운 좋게 좋은 타구가 나왔다"라고 말했다.



644일 만에 개인 끝내기 안타가 나왔다. 이에 대해서는 "9회에 찬스가 이어질 때 '나까지 와라. 무조건 끝낸다'라는 마음이 있었다. 타석에 들어서고 준비했던 걸 그대로 이행하다 보니, 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.



서건창의 6월 성적이 좋다. 이번 경기를 포함해 40타수 17안타(1홈런) 6타점 8득점 타율 0.425 OPS 1.196으로 맹타를 휘두르고 있다. 이에 대해선 "솔직히 아직 부족하다고 생각한다. 포기하지 않고 1경기씩 집중하다 보면, 어느 순간 나도 팬들도 원하는 위치에 있을 거라고 생각한다"라고 말했다.



마지막으로 키움 팬들에게 "이길 때나 질 때나 항상 야구장에 찾아와서 응원해주는 키움 팬들을 보면, 만감이 교차한다. 팬들에게 부끄럽지 않은 히어로즈 선수단이 되겠다"라고 말했다.



한편 13일 선발로 키움은 라울 알칸타라가 나선다. 이에 맞서는 한화는 박준영이 선발 출격한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 644일 만에 서건창의 끝내기 안타가 나왔다경기 종료 후 서건창은 방송 인터뷰를 통해 "선수단이 끝까지 포기하지 않은 덕분에 좋은 결과가 나왔다"라며 소감을 밝혔다.이번 시즌 마수걸이 홈런이 6회에 나왔다. 이에 대해선 "솔직히 노리거나 그런 건 없었다. 그냥 가벼운 마음으로 쳤는데, 운 좋게 좋은 타구가 나왔다"라고 말했다.644일 만에 개인 끝내기 안타가 나왔다. 이에 대해서는 "9회에 찬스가 이어질 때 '나까지 와라. 무조건 끝낸다'라는 마음이 있었다. 타석에 들어서고 준비했던 걸 그대로 이행하다 보니, 좋은 결과로 이어진 것 같다"라고 말했다.서건창의 6월 성적이 좋다. 이번 경기를 포함해 40타수 17안타(1홈런) 6타점 8득점 타율 0.425 OPS 1.196으로 맹타를 휘두르고 있다. 이에 대해선 "솔직히 아직 부족하다고 생각한다. 포기하지 않고 1경기씩 집중하다 보면, 어느 순간 나도 팬들도 원하는 위치에 있을 거라고 생각한다"라고 말했다.마지막으로 키움 팬들에게 "이길 때나 질 때나 항상 야구장에 찾아와서 응원해주는 키움 팬들을 보면, 만감이 교차한다. 팬들에게 부끄럽지 않은 히어로즈 선수단이 되겠다"라고 말했다.한편 13일 선발로 키움은 라울 알칸타라가 나선다. 이에 맞서는 한화는 박준영이 선발 출격한다. 키움히어로즈 서건창 끝내기안타 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 '롯데 킬러' 무너뜨린 '마황' 황성빈

12일 한화전 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점 1볼넷으로 맹활약을 한 키움 서건창12일 오전, 팀 내 플레잉코치였던 이용규의 사건이 터지면서 다소 어수선한 분위기 속에서 경기를 치른 키움. 그럼에도 키움 선수단은 끝까지 포기하지 않고 한화 상대로 4 vs. 3 승리를 거뒀다. 특히 키움 승리의 주역으로 이 선수를 빼놓을 수 없었다. 바로 서건창이다.서건창은 1번 타자 2루수로 선발 출장해 4타수 2안타(1홈런) 3타점 1득점 1볼넷으로 3출루 경기를 선보였다.첫 타석에서는 1회말 선두타자 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 3구 슬라이더를 노렸으나 1루수 땅볼로 물러났다.2번째 타석에서는 3회말 1사 1루 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 공을 7개나 본 끝에 볼넷으로 출루에 성공했다. 하지만 후속타자 히우라가 병살타를 치면서 득점에는 실패했다.3번째 타석은 6회말 선두타자 상황이었다. 한화 선발 에르난데스의 5구 직구를 그대로 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 쳤다. 히어로즈 신분으로는 1,811일 만에 친 홈런이었다. 스코어는 1 vs. 2로 추격의 솔로포였다.4번째 타석은 8회말 1사 상황이었다. 한화 투수 조동욱의 3구 직구를 공략했으나 아쉽게도 유격수 뜬공으로 물러나고 말았다.5번째 타석은 9회말 2사 1, 2루 상황이었다. 스코어는 2 vs. 3으로 지고 있었고, 한화 마운드에는 마무리 이민우가 올라왔었다. 서건창은 이민우의 3구 투심을 공략해 우중간 3루타를 쳤고, 주자 2명이 모두 홈에 들어오면서 스코어는 4vs3이 되었다. 그리고 이 적시타로 키움은 끝내기 승리를 거뒀다.