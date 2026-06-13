오 키스 무비? 홍상수 영화에는 왜 지질한 남자만 나올까

한국영상자료원

스틸컷'키스 왕'에 이르러 이야기는 한 걸음 나아간다. 시간이 한참을 거슬러 오른 듯, 진구는 이번엔 영화학과 학생이다. 전편에서 잠깐 등장했던 동기 옥희(정유미 분)를 열심히 따라다니는 진구의 모습이 저돌적이다. '돌아이'란 별명이 괜히 붙은 게 아닌 듯한 저돌적인 공세에도 옥희는 거리를 둔다. 옥희에겐 사실 마음에 둔 남자가 있는데, 다름 아닌 송 교수(문성근 분)다. 남몰래 유부남 교수와 연애를 하는 여대생과 그녀를 마음에 두고 공세를 펼치는 혈기왕성한 남자, 그리고 알 수 없는 이유로 송 교수가 결정하는 영화제 수상자 명단에 들지 못하게 된 진구의 모습까지가 '키스 왕'의 줄기를 이룬다.'폭설 후'는 또 한 걸음 나아간다. 감독이자 막 대학교에 발 들인 듯한 시간강사 송 교수의 계절학기 수업시간에 온 학생은 겨우 둘 뿐이다. 옥희와 진구. 아무리 눈이 내렸다지만 무단으로 수업에 빠진 학생들에게 송 감독은 분노를 느낀다. 창작자가 되어 현장이 아닌 곳에서 헛된 지식이나 가르치고 있는 게 아니냐는 자괴감이 분노의 원인인 듯 보인다. 늦게나마 출석한 진구와 옥희를 상대로 송 교수는 소크라테스의 문답법을 떠올리게 하는 대화를 이끈다. 아마도 이 영화를 좋아하는 이라면 이 장면 또한 애정할 게 틀림없을 그런 대화가 오간다. 지극히 홍상수적인 느낌 있는 대화다.마지막 '옥희의 영화'는 다시 시간이 흘러 옥희가 직접 만든 영화다. 송 교수, 그리고 진구와 함께 1년여의 시차를 두고 아차산에 각각 올랐던 경험을 영화로 재구성해 붙인 형식을 취한다. 극중극 가운데 옥희는 두 사내를 각기 나이든 남자와 젊은 남자로 호명해 제가 무엇에 집중하고 있는지 명확히 한다. 두 남자와 모두 사귀었고, 젊은 남자에겐 그 사실을 알리지 않았던 옥희의 아차산 등반이 앞의 세 작품과 맞물려 모두가 옥희의 영화인 게 아닌가 하는 생각으로 이끈다. 재현과 재구성이 실재했음이 분명한 과거의 일상과 완전히 같아지지 못했다는 고백이 동일한 배우가 같은 배역으로 출연한 앞의 작품들을 모두 옥희가 찍은 영화로 바라보게 하는 것이다. 그로부터 서로 시점을 달리 한 구성과 편집 또한 제 의도를 드러낸다.