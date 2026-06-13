오 키스 무비? 홍상수 영화에는 왜 지질한 남자만 나올까

데뷔 이후 30년, 신작 <그녀가 돌아온 날>까지, 장편만 34편을 발표한 홍상수다. 그중 10번째 작품인 <옥희의 영화>는 홍상수 감독의 작품세계에 이정표가 될 만한 영화다. 지난달부터 한국영상자료원 시네마테크KOFA에서 열리고 있는 '홍상수 전작전: 인트로덕션' 상영작 가운데서도 유달리 많은 관객이 찾은 이유가 여기에 있을 테다. 세상을 떠난 배우 이선균의 모습을 상영관 스크린을 통해 만날 수 있는 더는 흔하지 않은 기회란 점도 한 몫을 했겠지만.
<옥희의 영화>는 네 편의 단편이 묶인 모음집이다. '주문을 외울 날', '키스 왕', '폭설 후', 표제작 '옥희의 영화'까지가 그 작품들로, 영화 가운데 각 단편 앞에 제목이 뜨고 끝나고 난 뒤엔 아예 크레딧까지 올리며 각각의 작품을 분명히 구분한다. 한 편의 장편에서 동일한 인물이 등장하는 네 편의 단편을 따로 구분해 이어 상영하는 이유가 어디에 있을까. 형식과 구조로써 보는 이의 사고를 깨우길 즐겨온 홍상수의 의도가 또한 여기에 자리하고 있겠다 보아야 옳을 테다.
주연은 문성근, 이선균, 정유미 등이다. 홍상수 감독 초기작부터 수차례 얼굴을 보인 알려진 배우들이 여럿 주연한다. 가장 먼저 시작되는 '주문을 외울 날'의 주인공은 진구(이선균 분)다. 대학교 영화학과에 출강하는 강사로, 아침 출근길 아내와 티격대며 집을 나오는 모습이 영화의 시작이 된다. 자신을 낯선 남자인 '영호'라고 잘못 부른 아내가 작은 잘못을 트집삼아 도리어 성을 내어 전세를 역전시키는 모습이 어디서 많이 본 듯한 일상 속 풍경인 듯 익숙하다.