외계인 존재 둘러싼 진실 공방, 스필버그 신작에 엇갈린 반응

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영화 <디스클로저 데이> 스틸컷유니버설 픽쳐스
<디스클로저 데이>는 <쥬라기 공원>, <인디아나 존스>, <우주 전쟁>을 함께 한 데이빗 코엡의 각본과 존 윌리엄스 음악 감독의 협업물이다. 과거 <미지와의 조우> 제작 때 NASA에 기술 지원을 요청했다가 거절은 물론 제작 자체를 취소하라는 편지를 받았던 사실을 상상으로 옮겼다.
답을 듣지 못했지만 정부가 <디스클로저 데이> 제작에 반대했다는 소식을 듣고 오히려 확신하게 됐고, 인류가 모르는 존재를 향한 문제 제기에 힘을 싣게 되는 계기가 됐다고.
외계인의 존재 즉 '진실을 알 권리'를 두고 첨예한 대립을 이룬다. 2월 버락 오바마 전 미국 대통령인 '외계인은 존재하나 재임 기간 동안 본 적은 없다'고 한 발언이나, 트럼프 대통령이 공개한 UFO 관련 영상이 궁금증을 부츠기는 데 한몫했다.
결론을 정해 두고 2년 동안 역설계로 꾸려진 이야기답게 전형성을 탈피한 이야기다. 스티븐 스필버그가 52페이지의 원안을 구상한 후 로즈웰 사건(음모론), 크롭 서클(곡물 밭의 특정 문양), 외계인 조우에 관한 기억, CIA의 원격 투시 감시 연구, 미확인 이상현상과 관련된 정부의 과학 프로그램 등을 참조해 만들었다.
성경, 동화 <헨젤과 그레텔>, 신화적 레퍼런스가 가득하다. 아는 만큼 보이며, 숨겨진 이스터에그(제작자가 몰래 숨겨 둔 기능 등)를 발견하는 기쁨 또한 배가 된다. 웨덱스 12명의 결근자 (12제자), 사슴, 새, 여우, 너구리로 보이는 외계인 형상 (복음사가)의 상징과 전작의 오마주도 심심치 않게 찾아볼 수 있다.
이성과 감성의 시너지