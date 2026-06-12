외계인 존재 둘러싼 진실 공방, 스필버그 신작에 엇갈린 반응

유니버설 픽쳐스

영화 <디스클로저 데이> 스틸컷광활한 우주에는 인류만 존재하는 걸까. 우주의 위대함 앞에 티끌 같은 인류의 존재를 대입하니 겸허함이 느껴진다. 지구의 오랜 항해자 보이저호는 외계인을 만날 경우 인류 문명을 소개하는 골든 레코드를 품고 1977년 지구를 떠나 여전히 탐사 중이다.하지만 오늘 하루 사는 데 급급한 인간은 우주의 기운을 감당할 시간이 없고 그러는 사이 노장의 새 영화가 관객 앞에 도착했다. '폭로의 날' 이라는 과격한 제목과 의뭉스러운 포스터로 궁금증을 자아냈다.스티븐 스필버그는 어릴 적 페르세우스 유성우를 아버지와 함께 본 경험을 토대로 평생 잃지 않았던 우주적 관점을 신작에 집대성했다. 17살에 처음 만든 <불빛>에서 시작된 여정은 <미지와의 조우>, 를 지나 <디스클로저 데이>라는 종착지에 닿았다.영화는 유독 '진실 추구'와 '외계인을 향한 짝사랑'에 방점이 찍혔다. 냉전 시대 포로 교환과 협상을 다룬 <스파이 브릿지>, 베트남 전쟁 비밀을 다룬 <더 포스트>와 <미지와의 조우>, 와 DNA를 공유한다. 이 두 가지를 기본 맥락으로 삼아 한국 관객에게 소구하는 바가 남다른 영화가 됐다.누군가에게는 본인 작품을 쉽게 반복하는 안일함으로 보일 수 있겠지만 곱씹어 보면 종교, 사회, 과학, 철학 등 문명과 그 이상의 확장을 더한 생각할 거리가 많은 영화다.