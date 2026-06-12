'고열 이긴' 오현규, 홍명보호 '특급 조커' 찾았다

연합뉴스

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 오현규가 후반 팀의 두 번째 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 2026.6.12한국 축구가 체코에게 짜릿한 역전극을 연출하며 중요한 첫 경기를 승리로 장식했다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 12일(아래 한국시각) 멕시코 과달라하라의 에스타디오 아크론에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 첫 경기에게 체코에게 2대 1로 역전승을 거뒀다. 후반 14분 체코에게 선제골을 허용한 한국은 후반 22분과 35분 연속골을 기록하면서 귀중한 승점 3점을 챙겼다. 한국은 개막전에서 남아프리카 공화국을 2대 0으로 꺾은 멕시코에 이어 A조 2위에 자리하게 됐다.이로써 한국은 2010년 남아공 월드컵에서 그리스를 2대 0으로 꺾은 이후 무려 16년 만에 월드컵 첫 경기에서 승리를 따냈다. 후반 22분 골키퍼 키를 넘기는 그림 같은 칩슛으로 동점골을 성공시킨 황인범은 후반 35분에도 날카로운 크로스로 결승골을 도우며 1골1어시스트를 기록했다. 그리고 후반24분 교체 투입되며 월드컵 데뷔전을 치른 '특급조커' 오현규는 한국을 승리로 이끄는 천금 같은 결승골을 터트렸다.한국은 1980년대 A매치 96경기에 출전해 30골을 기록한 '아시아의 호랑이' 최순호라는 뛰어난 스트라이커가 있었다. 그리고 최순호의 전성기가 지나가던 1980년대 후반 건국대의 '괴물 스트라이커' 황선홍이 등장했다. 황선홍은 부상으로 출전이 불발된 1998년 프랑스 월드컵을 제외하고 1990년 이탈리아 월드컵부터 2002년 한일 월드컵까지 세 번의 월드컵에 출전해 2골을 기록하며 뛰어난 활약을 선보였다.황선홍이라는 걸출한 선수에 가려 크게 돋보이지 못했지만 비슷한 시대에 등장했던 김도훈 역시 우크라이나와의 A매치 데뷔전에서 그림 같은 바이시클킥 득점을 성공시키는 등 1990년대 중·후반을 호령했다. 비슷한 시기 올림픽 대표팀에서 두각을 나타냈던 '독수리' 최용수도 2002 월드컵 미국전의 큰 실수로 현재까지 고통(?)을 받고 있지만 A매치 69경기에서 27골을 기록했던 뛰어난 스트라이커였다.하지만 비슷한 시기에 황선홍과 김도훈, 최용수의 전성기가 막을 내리면서 한국 축구는 오랜 기간 중앙 공격수 부재에 시달렸다. 세 번의 월드컵에 출전해 결정적인 3골을 기록했던 한국축구의 '판타지 스타' 안정환은 전통적인 스타일의 센터 포워드라기 보다는 대한민국 축구 역대 최고로 꼽히는 테크닉으로 공간을 넓게 활용하며 기회를 창출하는 세컨드 스트라이커 또는 공격형 미드필더에 가까운 선수였다.연령별 대표팀 시절부터 박지성(JTBC 해설위원)을 이을 '한국 축구의 미래'로 불리던 박주영은 2010년 남아공 월드컵 나이지리아전 프리킥골과 2012년 런던 올림픽 동메달 결정전 결승골 등 임팩트 있는 골을 많이 기록했다. 하지만 유럽 무대에서의 잦은 이적과 부상 때문에 기대했던 것 만큼 전성기가 길게 이어지지 못했고 결국 2014년11월 이란과의 평가전을 끝으로 더 이상 대표팀에 선발되지 못했다.현재는 덴마크리그의 FC 미티윌란에서 활약하고 있는 조규성은 2022년 카타르 월드컵에서 대표팀에 선발된 후 가나와의 두 번째 경기에서 선발 출전해 0-2에서 두 번의 멋진 헤더골을 터트리며 일약 '깜짝 스타'로 떠올랐다. 조규성은 월드컵에서의 활약을 바탕으로 유럽 진출까지 성공했지만 잦은 부상으로 많은 경기에 출전하지 못했고 이번 북중미 월드컵에서도 확실한 주전 자리를 차지하지 못했다.경기도 남양주에서 태어나 수원 삼성 블루윙즈의 유스팀에서 성장한 오현규는 연령별 대표팀에서 꾸준히 활약하다가 2022년11월 국내파 선수들로 치른 아이슬란드와의 평가전을 통해 A매치 데뷔전을 치렀다. 오현규는 카타르 월드컵 최종 명단 26인에 포함되지 못했지만 예비 엔트리로 발탁돼 카타르에 동행했다. 비록 최종 엔트리에는 끝내 포함되지 못했지만 오현규에겐 아주 귀중한 경험이었다.2023년 셀틱FC로 이적한 후 꾸준히 대표팀에 선발된 오현규는 2023년 카타르에서 열린 아시안컵에 출전했지만 조규성의 백업으로 4경기에 출전했지만 하나의 공격 포인트도 기록하지 못했다. 2024년 벨기에리그로 이적한 후 경기력을 끌어올린 오현규는 북중미 월드컵 예선에서 다시 대표팀에 이름을 올렸고 2024년 10월 요르단전에서 국가대표 데뷔골, 이라크전에서 2경기 연속골을 기록했다.북중미 월드컵 3차 예선에서 4골을 기록하며 홍명보호의 '비밀병기'로 떠오른 오현규는 작년에도 멕시코, 파라과이와의 평가전에서 골을 넣었고 올해 2월에는 튀르키예 리그 16회 우승에 빛나는 명문 구단 베식타스 JK로 이적했다. 그리고 오현규는 지난 5월에 발표된 북중미 월드컵 최종 명단에 포함되면서 커리어 첫 월드컵 무대를 밟게 됐고 황선홍과 김신욱 등이 달았던 스트라이커의 등번호 18번을 달았다.홍명보 감독은 12일 체코와의 첫 경기에서 손흥민을 원톱으로 내세웠고 오현규는 벤치에서 경기를 시작했다. 하지만 오현규는 한국이 황인범의 골로 동점을 만들고 수분 보충 시간이 끝난 후반 24분 엄지성과 함께 교체 투입됐다. 오현규는 투입된 지 11분이 지난 후반 35분 우측 사이드를 돌파하던 황인범의 크로스를 왼발로 방향을 바꾸면서 체코의 골망을 흔드는 역전골이자 이날 경기의 결승골을 터트렸다.오현규는 경기 후 인터뷰에서 경기 전까지 38도의 고열에 시달리면서 경기 출전 여부조차 불투명했었다는 사실을 밝혔다. 하지만 오현규는 축구 선수로서 최고의 무대인 월드컵에 데뷔할 수 있는 기회를 놓치지 않았고 월드컵 데뷔골을 한국에 귀중한 승점 3점을 안기는 역전골로 장식했다. 이제 홍명보 감독은 남은 대회 기간 동안 오현규라는 믿음직한 '조커'를 손에 쥐고 대회를 운영할 수 있게 됐다.