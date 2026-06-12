자넷 잭슨 일본 공연, 1980년대 팝 여왕의 귀환

▲자넷 잭슨 고베 콘서트 염동교 피는 못 속여



2026년도 전기 영화 <마이클>의 역대급 흥행으로 "킹 오브 팝" 마이클 잭슨의 노래가 작금의 빌보드 핫100(싱글 차트) 강타 중인 가운데 남매를 위한 시퀀스가 펼쳐졌다. 필라델피아 출신 디제이 액티브가 잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백(I Want You Back)'과 '에이비씨(ABC)를 엘피로 재생했고 이내 등장한 자넷이 두 사람이 듀엣했던 1995년 작 '스크림(Scream)'을 퍼포먼스 했다. 경력 내내 황색언론에 시달렸던 남매가 "절규(Scream)"로 심경을 토로한 이 작품은 강렬했다.



피날레를 장식한 '투게더 어게인(Together Again)'에 이르러 다시금 드넓은 폭을 감지했다. 자넷은 카멜레온 같은 감응과 높은 수준의 완성도가 어우러진 대중가수의 표본이었다.



2004년 슈퍼볼 하프타임 쇼의 해프닝, 일명 "니플게이트"의 부정적 파급력과 저조한 국내 인지도로 인해 거장과의 인연은 무릇 지연됐다. 그녀가 당대 마돈나와 더불어 1980년대 최고의 여성 댄스 팝스타였으며, 완성도 높은 음반을 줄기차게 직조한 앨범 아티스트였다는 것도 후에 알았다.



어쩌면 음악적 스펙트럼으로는 친오빠를 능가할지도 모르는 이 위대한 뮤지션의 공연은 놀람의 연속이었다. 개인적 이유로 마지막 곡 '투게더 어게인(Together Again)'의 서글픔이 한 층 더해져 여운이 남았다. 언젠가 자넷과 한국에서 "투게더 어게인" 할 수 있길!











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