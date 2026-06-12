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자넷 잭슨 일본 공연, 1980년대 팝 여왕의 귀환

자넷 잭슨 일본 공연, 1980년대 팝 여왕의 귀환

[현장] 자넷 잭슨 일본 고베 콘서트

염동교(ydk8811)
26.06.12 13:37최종업데이트26.06.12 13:37
자넷 잭슨 고베 콘서트
자넷 잭슨 고베 콘서트염동교
형제, 자매 혹은 부자가 나란히 걸출한 가수인 모습을 보며 유전자의 힘을 감지한다. 마이클 잭슨과 자넷 잭슨도 그렇다. 잭슨 파이브의 맏형 재키보다 열다섯 살 어린 자넷은 잭슨 파이브와 무관했지만 1980년대 팝계를 제패했다. 국내 지명도가 갈릴 뿐, 차트 성적과 수상 기록 등 이력서를 장식해 줄 문구는 차고 넘친다.

2026년 6월 9일 고베의 항구 근처 대형 공연장 글리온 아레나 고베(Glion Arena Kobe) 에서 자넷 잭슨을 영접했다. 요코하마(13, 14일)에 이어 나고야(17일)에 이르는 4회차 일본 투어의 첫 순서. 포스 철철 흐르는 모습으로 등장한 가수는 환갑이 무색한 역동성으로 클래스를 입증했다. 한때 혼인 관계기도 했던 특급 프로듀서 저메인 듀프리와 손잡아 내놓은 2008년 작 <디시플(Disciple) >의 '투나이트(2nite)'와 '락 위드 유(Rock With U)' 등 초반부터 반응이 뜨거웠다.

긴 전성기

대단한 가수일지언정 10년 넘는 폼 유지는 녹록지 않다. 실질적 경력의 출사표를 알린 1986년 작 < 컨트롤(Control) >과 농익은 음악성을 드러낸 1997년도 음반 < 더 벨벳 로프(The Velvet Rope) >가 롱런을 입증했다.

당대의 프로듀서 지미 잼 앤 테리 루이스의 강력한 리듬을 골자로 한 '내스티(Nasty)'와 '왓 해브 유 던 포 미 레이틀리(What Have You Done for Me Lately)'는 조니 미첼을 샘플링한 '갓 틸 잇츠 곤(Got' til It's Gone)'과 붉은 조명의 '더 벨벳 로프(The Velvet Rope)'의 내밀한 정서로 전환되었다.

자넷 잭슨 고베 콘서트
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대규모 투자로 30분짜리 영화를 제작한 < 리듬 네이션(Rhythm Nation) 1814 >처럼 이번 공연도 연출에 공들였다. 서너 회 환복을 거친 스타일링과 구성원들과의 호흡, 명료한 백드롭이 조화를 이뤘다. 얼터에고(또 다른 자아) 혹은 라이벌처럼 보이는 무용수와 수직 구도로 춤의 합을 벌이는 장면도 인상적이었다. 메인 댄서가 문워크를 보여준 '더 놀리지(The Knowledge)'에 이어 < 데인저러스(Dangerous) >의 오프닝 트랙 '잼(Jam)'에 맞춘 파워풀한 액션은 마이클 잭슨을 소환하게 했다.

중반부 부드럽고 감미로운 '레츠 웨잇 어와일(Let's Wait Awhile)'과 '컴 백 투 미(Come Back To Me)'는 완급 조절이 톡톡했다.

자넷 잭슨 고베 콘서트
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피는 못 속여

2026년도 전기 영화 <마이클>의 역대급 흥행으로 "킹 오브 팝" 마이클 잭슨의 노래가 작금의 빌보드 핫100(싱글 차트) 강타 중인 가운데 남매를 위한 시퀀스가 펼쳐졌다. 필라델피아 출신 디제이 액티브가 잭슨 파이브의 '아이 원트 유 백(I Want You Back)'과 '에이비씨(ABC)를 엘피로 재생했고 이내 등장한 자넷이 두 사람이 듀엣했던 1995년 작 '스크림(Scream)'을 퍼포먼스 했다. 경력 내내 황색언론에 시달렸던 남매가 "절규(Scream)"로 심경을 토로한 이 작품은 강렬했다.

피날레를 장식한 '투게더 어게인(Together Again)'에 이르러 다시금 드넓은 폭을 감지했다. 자넷은 카멜레온 같은 감응과 높은 수준의 완성도가 어우러진 대중가수의 표본이었다.

2004년 슈퍼볼 하프타임 쇼의 해프닝, 일명 "니플게이트"의 부정적 파급력과 저조한 국내 인지도로 인해 거장과의 인연은 무릇 지연됐다. 그녀가 당대 마돈나와 더불어 1980년대 최고의 여성 댄스 팝스타였으며, 완성도 높은 음반을 줄기차게 직조한 앨범 아티스트였다는 것도 후에 알았다.

어쩌면 음악적 스펙트럼으로는 친오빠를 능가할지도 모르는 이 위대한 뮤지션의 공연은 놀람의 연속이었다. 개인적 이유로 마지막 곡 '투게더 어게인(Together Again)'의 서글픔이 한 층 더해져 여운이 남았다. 언젠가 자넷과 한국에서 "투게더 어게인" 할 수 있길!




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대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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