정우주-조동욱-허인서, AG에 초대받지 못한 독수리 영건들

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류지현 야구대표팀 감독(오른쪽)이 11일 서울 중구 프레스센터에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 국가대표팀 최종 명단 공개 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 왼쪽은 차명주 KBSA(대한야구소프트볼협회) 경기력 향상 위원장, 가운데는 조계현 KBO 전력강화위원장.한화 이글스의 '영건' 정우주, 조동욱, 허인서가 '2026 아이치·나고야아시안게임' 야구대표팀 최종 명단에서 나란히 고배를 마셨다.KBO는 지난 11일 서울 중구 프레스센터에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구대표팀 최종 엔트리(24명)를 발표했다. 2023년 항저우 아시안게임을 앞두고 세운 규정에 따라 대표팀은 만 25세 이하 혹은 프로 입단 4년차 이하 선수들을 주축으로 엔트리를 짰다. 와일드카드 선수 3명 역시 25~29세 선수들로 구성됐다. 또한 아시안게임 기간 중 KBO리그가 멈추지 않는 것을 고려, 구단별 최소 선수 1명, 최대 3명까지 안배 원칙으로 대표팀을 구성했다.한화에서는 내야수 노시환과 외야수 문현빈, 타자 2명이 발탁됐다. 노시환은 만 25세 이상 선수를 대상으로 하는 와일드카드로 문보경(LG 트윈스)과 곽빈(두산 베어스)과 함께 선발됐다. 하지만 한화 투수들은 이번 대표팀에 단 한 명도 선발되지 못했다. 리그를 이끌어나갈 만한 잠재력 있는 영건들이 많았던 한화로서는 아쉬운 상황이 됐다.한화에선 최근 몇 년간 문동주, 김서현, 황준서, 정우주 등 1라운드에서 선발한 2003년생 이하 특급 유망주들이 꾸준히 등장했다. 한화 투수들은 국가대표팀에서도 꾸준히 부름을 받았다. 지난 3월 열린 '2026 WBC(월드베이스볼클래식)'에는 베테랑 류현진과 정우주가 나란히 이름을 올린 바 있다.하지만 1년 사이에 한화 투수들의 상황이 급격히 달라졌다. 2023년 항저우 아시안게임 금메달 주역이었던 문동주가 연이은 부상에 시달리다가 WBC 출전이 불발되었고, 어깨부상으로 수술대에 오르게 되어 시즌아웃까지 당했다.2025년 33세이브를 달성했던 김서현은 올시즌 극심한 슬럼프에 시달리다가 마무리 보직을 박탈당하고 2군으로 내려간 상태다. 올시즌 현재 1군 성적은 12경기서 1승2패1세이브 평균자책점 12.38에 불과하다. 김서현은 지난 2023년 항저우 아시안게임에서도 예비엔트리에는 이름을 올렸으나 최종명단 승선에 실패한 바 있어서 2회 연속 고배를 마시게 됐다.정우주도 올시즌 선발과 불펜을 오가며 28경기서 1승2패5홀드 평균자책점 6.83으로 성장통을 겪고 있다. 김서현보다는 낫지만 제구력이 떨어지고 기복이 심한 피칭 때문에 일찌감치 대표팀 승선 가능성은 낮았다. 다만 일각에서는 성적만 놓고 보면 분명히 탈락해도 할 말이 없기는 하지만, 대표팀 불펜 자원들의 뎁스를 감안할 때 정우주의 위력적인 구위가 아쉽다는 평가도 나온다.한화 팬들로서 가장 아쉬울 수밖에 없는 대목은 아시안게임이 1년만 빨리 열렸어도 상황이 많이 달라졌을 것이기 때문이다. 리그에서 좋은 활약을 이어가던 김서현과 정우주는 물론이고, 이미 항저우 대회에서 병역혜택을 얻기는 했지만 문동주도 발탁이 가능했을 것이다.리그에서 현재 좋은 활약을 펼치고도 외면받은 한화 선수들도 있다. 한화의 좌완 불펜 조동욱은 올해 31경기 1승 1패 1세이브 7홀드 평균자책점 3.60으로 준수한 활약을 펼쳤다. 특히 좌타자를 상대로 피안타율 .189, WHIP(이닝당 출루허용률) 0.96으로 매우 강한 모습을 보였다. 하지만 대표팀에서는 좌완투수로서 배찬승(삼성 라이온즈), 오원석(KT), 김진욱(롯데)과의 경쟁에서 밀렸다.타자 중에서는 허인서의 탈락이 눈에 띈다. 올시즌 한화의 히트상품으로 급부상한 2003년생 포수 허인서는 올해 타율 .287 OPS(출루율+장타율) .888 11홈런 36타점을 기록하며 혜성처럼 떠올랐다. 데뷔 후 꾸준히 한화의 미래 안방마님이라 평가받았던 허인서는 올해 타격재능이 만개했다는 평가를 받으며 대부분의 타격 지표에서 상위권에 자리하고 있다.하지만 대표팀은 조형우(SSG)와 김건희(키움)가 최종 선택을 받았다. 두 선수 모두 허인서에 비하여 공격보다는 수비에 더 강점을 지닌 포수들로 평가받고 있다. 다만 안정감이 중요한 포수진에 두 선수가 모두 국제대회 주전 경험이 없다는 건 불안요소로 꼽힌다.일각에서는 허인서의 탈락이 병역미필자 안배 때문이라는 분석도 나온다. 허인서는 이미 2022년 12월 상무에 입대해 2024년 7월 만기 전역한 바 있다. 또한 대표팀은 이미 와일드카드로 군필자이자 한화의 주전 4번타자인 노시환을 발탁했다. KBO리그가 아시안게임 기간에도 계속 진행되는 만큼 순위싸움이 한창인 9~10월에 노시환에 이어 허인서까지 대표팀에 데려가는 것은 부담스러웠을 수 있다.한화의 영건들은 이번 아시안게임 승선 기회를 놓치면서 다음을 기약하게 됐다. 하지만 아시안게임이 열리는 9월까지 대표팀에 또 어떤 상황이 발생할지는 누구도 알 수 없다. 아쉬움이 클 법도 하지만, 흔들리지 말고 리그에서 자신의 가치를 다시 증명해나가야만 한다.