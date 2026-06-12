"눈 깜빡할 사이에 지나갈 거야"... 이 영화가 전하는 희망

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실종된 딸을 찾는 해인과 집을 나온 현재의 대화21스튜디오
영화 속에는 화원이 등장한다. 영화에 등장하는 꽃과 나무, 흙과 바람은 단순한 배경이 아니다. 식물들은 인간보다 훨씬 느린 속도로 살아가지만 놀라운 생명력을 보여준다. 꺾인 가지에서도 새순이 돋고, 겨울을 견딘 뿌리는 다시 꽃을 피운다.
식물들은 말없이 살아남는 법을 알고 있는 것이다. 그 생명력은 영화 속 인물들의 삶과 절묘하게 겹쳐진다. 가정 폭력을 당연한 것으로 받아들이며 살아가는 현재의 어머니에게 해인이 '오렌지자스민' 화분을 선물하는 장면이 있다.
잃어버린 것은 딸만이 아니다. 그들은 오래전 삶의 향기마저 잃어버렸다. 그러나 식물은 다시 향기를 품는다. 영화는 오렌지자스민을 통해 상처 이후에도 삶은 다시 향기를 회복할 수 있음을 보여준다.
누구나 상처를 입는다. 그 상처가 너무 깊으면 삶의 향기를 잃어버린다. 하지만, 누구나 다 삶의 향기를 잃어버리는 것은 아니다. 중요한 것은 상처가 없느냐가 아니라 그 상처 이후에 어떤 삶의 향기가 남느냐는 것, 그것이 '오렌지자스민'이라는 화분을 매개로 우리에게 주고자 하는 메시지가 아닐까 싶었다. 사람은 관계 속에서 상처를 입는다. 그러나 역설적으로 사람은 관계를 통해 다시 살아난다.
영화를 보며 나는 '관계 혹은 연결'이라는 단어를 오래 생각했다. 사람은 관계 속에서 상처를 입는다. 그러나 역설적으로 사람은 관계를 통해 다시 살아난다. 영화는 이 단순한 사실을 과장하지 않고 천천히 보여준다. 누군가의 곁에 머무는 일, 상대의 이야기를 들어주는 일, 함께 밥을 먹고 같은 공간을 바라보는 일. 거창하지 않은 일들이 무너진 삶을 조금씩 일으켜 세운다.
영화 속에서 주인공 현재와 잃어버린 아이를 찾는 엄마 해인이 만들어 가는 관계 역시 그렇다. 서로의 상처를 이용하거나 소비하는 대신, 조금씩 이해하고 받아들이는 과정을 통해 두 사람은 자신도 몰랐던 회복의 가능성을 만나게 된다.
영화는 주인공 현재만 바라보지 않는다. 잃어버린 딸을 찾아 헤매는 엄마 해인의 삶도 비중 있게 다룬다. 해인은 상실의 고통 속에서 살아가는 인물이다. 딸이 사라진 시간은 멈춰 있지만 세상은 계속 흘러간다. 그는 잃어버린 과거를 붙잡고 살아가고, 현재는 자신만의 상처를 안고 살아간다.
흥미로운 것은 두 사람이 서로에게 필요한 존재가 되어 간다는 점이다. 해인은 현재를 통해 잃어버린 딸의 흔적을 발견하고, 현재는 해인을 통해 자신이 누군가에게 소중한 존재가 될 수 있다는 가능성을 만난다. 물론 그 과정은 단순하지 않다. 서로를 의지하는 마음과 이용하려는 마음, 사랑과 집착, 희망과 절망이 복잡하게 뒤섞여 있다.
그래서 이 영화는 누군가가 누군가를 일방적으로 구원하는 이야기가 아니다. 상처 입은 두 사람이 서로의 곁을 맴돌며 조금씩 살아갈 힘을 되찾아 가는 이야기다. 영화가 말하는 관계란 완전한 사람들 사이의 만남이 아니라, 결핍과 상처를 가진 존재들이 서로를 통해 다시 삶을 선택하는 과정에 가깝다.
우리는 서로에게 어떤 사람이 될 것인가