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마흔살 괴물의 역주행, 다승 1위로 증명한 류현진 클래스

마흔살 괴물의 역주행, 다승 1위로 증명한 류현진 클래스

[KBO리그] 평균자책점 2.84-다승 단독 선두에 오른 한화 류현진, 2006년 이후 개인 최다승 정조준

케이비리포트(kbreportcom)
26.06.12 14:45최종업데이트26.06.12 14:45
시즌 8승째를 수확한 류현진
시즌 8승째를 수확한 류현진한화이글스

"클래스는 영원하다."

진짜 에이스는 팀이 가장 필요로 하는 순간에 자신의 진가를 발휘한다. 한화 이글스의 영원한 '괴물 에이스' 류현진이 세월을 거스르는 듯한 역투를 보이며 팀 순위 상승과 다승 1위 등극이라는 두 마리 토끼를 한번에 낚아챘다.

11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KIA 타이거즈와의 홈경기에 선발 등판한 류현진은 6이닝 1실점 7피안타 5탈삼진으로 호투하며 팀의 5-1 승리를 이끌었다. 시즌 8승째를 수확한 류현진은 리그 다승 부문에서 쟁쟁한 외인 선발들을 따돌리고 단독 선두에 올라섰고 소속팀 한화 역시 상대팀 KIA를 승률 1리차로 제치고 4위(32승 1무 28패, 승률 0.533)로 도약했다.

2026시즌 다승 1위에 오른 류현진
2026시즌 다승 1위에 오른 류현진한화 이글스

다승 1위 류현진의 클래스를 확실히 증명한 투구였다. 1회초 2사 이후 3연속 안타를 허용하며 선취점을 내주긴 했지만 추가 실점 없이 이닝을 마무리했고, 이후 여러 차례 찾아온 실점 위기를 노련하게 넘겼다.

특히 이날 등판의 마지막 이닝이었던 6회초 1사 1-3루에서는 KIA 변우혁에게 134km/h 체인지업을 구사해 병살타를 유도하며 실점을 막아냈다. 전성기 시절처럼 압도적인 구위로 상대 타자를 제압하기보다 노련한 완급 조절과 경기 운영 능력으로 승리를 만들어낸 모습이었다.

하지만 구위 역시 어지간한 젊은 투수 못지 않았다. 이날 류현진은 5회초 투구에서 패스트볼 최고 구속 150km/h를 기록했는데 KIA 타선의 간판이자 올시즌 홈런 1위 김도영을 상대로 몸쪽 꽉찬 패스트볼로 루킹 삼진 처리하는 장면은 KBO의 과거와 현재가 진검 승부를 겨룬 이날 경기의 백미였다.

한화 류현진의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
한화 류현진의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 류현진은 KBO 복귀 후 가장 뛰어난 흐름을 이어가고 있다. 2024시즌 10승 ERA 3.87, 2025시즌 9승 ERA 3.23으로 준수한 성적을 남겼지만 복귀 당시 기대했던 압도적인 활약은 아니었다. ABS 적응 과정과 체력 관리 문제가 변수였다. 하지만 복귀 3년차가 된 올시즌은 다르다. 평균자책점 2점대로 끌어내리며 다승 선두에 올라섰고 5월 이후 7경기에서 무려 6승을 쓸어담았다.

류현진의 이런 활약이 더 의미깊은 것은 현재 한화의 선발진 사정 때문이다. 문동주와 엄상백 등 선발 자원들이 초반 이탈하고 외인 선발들이 기대에 못미치는 가운데 류현진이 로테이션의 중심을 지키고 있다. 하위권으로 추락했던 한화가 다시 4위로 반등할 수 있었던 가장 큰 이유 중 하나가 바로 류현진이라는 안정감 만점의 에이스 덕분이다.

지난달 24일 두산 베어스전 승리로 한미 통산 200승이라는 금자탑을 세운 류현진은 이제 또 다른 목표를 바라보고 있다. 개인 통산 두번째 다승왕 획득과 한화의 우승 도전이다. 현재 흐름을 계속 유지할 수 있다면 신인왕과 MVP를 동시 수상했던 2006시즌 18승을 넘어 개인 한 시즌 최다승 경신도 가능하다.

올시즌 신 구종을 장착한 류현진(출처: KBO야매카툰 중 류현진 컷)
올시즌 신 구종을 장착한 류현진(출처: KBO야매카툰 중 류현진 컷)케이비리포트/최감자/민상현

무엇보다 고무적인 대목은 단순히 경험에 기대지 않고 세심한 준비와 리그 상황에 따른 변화로 경쟁력을 유지하고 있다는 잠이다. 올시즌을 앞두고 새로 장착한 스위퍼와 기존 커터를 섞어서 승부구로 활용하고 상황에 따른 구속 관리, ABS에 완벽 적응한 제구까지 끊임없이 진화하는 모습은 류현진이 한국 야구 사상 가장 뛰어난 투수라는 평가를 뒷받침한다.

시즌은 아직 반환점에 미치지 못했다. 그럼에도 현재까지 KBO리그 최고의 국내 선발에이스를 꼽는다면 류현진의 이름을 가장 먼저 떠올릴 수밖에 없다. 마흔살 시즌에도 리그 최정상급 투구를 펼치고 있는 류현진이 한화를 다시 한번 한국시리즈 무대로 견인할 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 류현진이 KBO 역대 최고 투수인 이유는? [KBO 야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 한화이글스 류현진 다승왕

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