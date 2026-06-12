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다승 경쟁 매치업, 판정승 거둔 '괴물' 류현진

다승 경쟁 매치업, 판정승 거둔 '괴물' 류현진

11일 KIA전 6이닝 1실점 호투, 다승 단독 선두에 오른 류현진

박재형(kbo1982_ing)
26.06.12 09:07최종업데이트26.06.12 09:07
11일 KIA전 6이닝 1실점으로 호투한 한화 류현진
11일 KIA전 6이닝 1실점으로 호투한 한화 류현진한화이글스

KIA 올러와 한화 류현진. 경기 전까지 두 투수 모두 7승을 기록하며 다승 공동 선두에 있었다. 이번 매치업이 어쩌면 다승 단독 선두로 올라갈 수 있는 기회였는데, 승자는 류현진이었다.

류현진은 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 KIA와의 경기에서 선발로 나와 6이닝 7피안타 1사사구 5탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. KIA 선발 올러(6이닝 4실점)와의 맞대결에서도 판정승이었다. 류현진의 활약에 힘을 입어 한화는 KIA를 5-1로 꺾고 위닝 시리즈를 거뒀다.

시작은 불안했다. 1회초 2사 이후 김도영과 나성범의 연속 안타로 1, 3루 위기를 자초했다. 설상가상 아데를린에게 1타점 적시 2루타를 맞으며 선취점을 헌납했다. 다행히 한준수를 2루수 땅볼로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다.

2회에도 선두타자 변우혁의 안타와 박민의 희생번트, 김호령의 스트레이트 볼넷으로 1사 1, 2루를 자초했다. 하지만 박재현과 김선빈을 모두 땅볼 처리하면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.

3회와 4회를 삼자범퇴로 막은 류현진은 5회에 또 흔들렸다. 김호령의 안타와 박재현의 희생번트로 1사 2루를 자초했다. 하지만 김선빈(뜬공)과 김도영(삼진)을 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.

6회에는 1사 이후 아데를린과 한준수의 연속 안타로 1, 3루 위기를 자초했다. 하지만 변우혁을 병살타로 잡아내면서 실점 없이 이닝을 마무리 지었다.

6회까지 투구 수는 83개에 불과했지만, 한화는 여기서 투수 교체를 감행했다. 불펜진도 안정적으로 막았다. 7회에는 박상원, 8회에는 이상규, 9회에는 이민우가 각각 1이닝 무실점으로 호투하면서 류현진과 팀의 승리를 지켜냈다.

류현진의 활약에 한화는 4위로 올라섰고, 류현진도 다승 단독 선두에 올라섰다
류현진의 활약에 한화는 4위로 올라섰고, 류현진도 다승 단독 선두에 올라섰다한화이글스

경기 종료 후 류현진은 방송 인터뷰를 통해 "위닝 시리즈를 할 수 있어서 너무 좋다. 중요한 상황에서 타자들이 추가점을 뽑아주면서 집중력 있게 경기에 임할 수 있었다"라며 소감을 밝혔다.

이어서 "1회에 약 30개 정도 투구를 하니, '잘 던져야 5이닝이 최대'라는 생각이 들었다. 최대한 빨리 카운트 싸움을 한 것이 2회부터 투구 수도 좀 줄어들었고, 6회까지 던질 수 있었다"라고 말했다.

6월 2경기에서 모두 승리투수가 되었고, 현재 개인 6연승 중이다. 이에 대해선 "작년과 비교하자면 몸상태, 제구 등 전체적으로 좋다고 느끼고 있다. 특히 날씨가 작년 대비 좀 선선해서 마운드에서 좀 더 힘을 낼 수 있었던 거 같다"라고 말했다.

마지막으로 한화 팬들한테 "항상 대전 한화생명볼파크를 매진시켜주는 한화 팬들 덕분에 선수들이 힘을 내는 거 같다. 나를 포함한 선수들도 좋은 플레이로 보답할 수 있게 열심히 하겠다"라고 말했다.

한편 한화는 고척으로 이동해 키움과의 주말 3연전 일정을 치른다. 12일 경기 선발로 한화는 윌켈 에르난데스가 나선다. 이에 맞서는 키움은 특급 에이스 안우진이 선발로 출격한다.

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한화이글스 선발투수 류현진 다승선두

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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