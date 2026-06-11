"성공하고 싶다면 고생하라" 젠슨 황의 뼈 때리는 일침

▲유퀴즈젠슨황 TVN

한편으로 젠슨 황은 한국의 위대함과 문화도 위기속에서 탄생했다며 경의를 표했다.



"위기는 사람들을 뭉치게 한다. 구성원들을 단결시키기 위하여 조직에도 고통과 역경이 필요하다. 한국도 위기속에서 탄생한 나라다. 한국의 위대함과 문화는 역경을 통해 빚어졌고 민족의 화합도 이뤄냈다."



젠슨 황과 한국의 인연은 1996년으로 거슬러 올라간다. 당시만 해도 무명에 가까웠던 젠슨 황은, 당시 이건희 삼성 회장으로부터 "한국을 초고속 인터넷으로 연결하고 비디오 게임으로 세상을 변화시키며 세계 최초 비디오 게임 올림픽을 열고 싶으니 도와달라"는 손편지를 받았다.



2000년대를 전후하며 PC방 오픈이 큰 인기를 끌면서 컴퓨터와 게임 판매가 급증했고, 이는 엔비디아의 그래픽 카드 판매에도 큰 영향을 미쳤다. 당시 젠슨 황은 한국으로 들어와 용산전자상가에서 영업을 뛰며 명함을 돌리고 사장님들과 회식을 하던 시기가 있었다.



"한국의 기술 산업은 인터넷과 게임에서 시작됐다. 한국과 엔비디아는 같은 궤적을 그리며 성장했다. 한국에서 e-스포츠가 세계적으로 퍼졌기 때문에 전세계 게이머들이 사랑에 빠졌고 그들 모두 엔비디아를 구매했다. 그래서 저는 한국에 특별하고 큰 사랑을 느낀다. 우리는 함께 성장했다."



2006년 게임에만 쓰이던 GPU를 인공지능에 접목한 신기술 'CUDA'는 초기에는 성과가 더뎌서 잘못된 투자라는 혹평을 받기도 했다. 하지만 오늘날 AI 시대가 도래면서 평가는 180도 반전됐다.



"이전과 완전히 다른 걸 만들어 내놓으면 사람들이 받아들이기 힘들어한다. 그래서 우린 세상 사람들, 특히 학생들과 개발자들을 위해서 새 기술에 익숙해질수 있도록 시간을 주기로 했다. 아무도 안믿는 사업에 20년을 매달려있었다. 20년은 외롭게 지내기에는 매우 긴 시간이지만 우리에겐 믿음이 있었다. 결론에 대한 믿음이 있다면 누가 뭐라고 해도 상관이 없다. 25년을 기다린 끝에 드디어 'BOOM(터졌다)'이 이루어졌다(웃음)."



젠슨 황은 '평생 한 가지만 능력만 가질 수 있다면'이라는 주제의 밸런스게임에서는 '완벽한 예측능력' 대신 '강철같은 회복탄력성'을 선택했다. '20년전의 자신과 '20년 후의 자신'을 누구를 만나고 싶냐는 질문에서는, 현재의 자신에게 조언을 해줄 미래의 자신을 선택했다.



이재용, 정의선, 최태원 등 한국의 유명 기업 총수 3인중 누구와 가장 친하냐는 짓궂은 질문에는 "너무 쉽다. 그들 모두와 친하다. 세 기업 모두 훌륭한 리더를 갖고 있다"며 유연하게 답을 피했다.



젠슨 황은 <유퀴즈>에 출연했던 자기님들의 질문에 대답하는 시간을 가졌다. '아이를 미래 인재에 키우기 위하여 필요한 공부'에 대해서는 "실패를 경험하게 하는 것"을 꼽았다.



"부모와 CEO는 모두 조직의 리더로서 똑같은 일을 한다. 그 핵심은 환경이다. 자녀에게 배움의 기회를 열어주고 스스로 분투할 수 있는 기회를 줘야한다. 수없이 그래야 아이들이 나중에 성공할수 있다. 실패를 배우는 시기가 빠를수록 아이들은 더 강력한 회복탄력성, 끈기 그리고 인격을 갖추게 될 것이다. 어려운 주제로 B학점을 받은 학생은, 쉬운 주제로 올 A학점을 받은 학생보다 성공할 것이다. 그러니 아이들과 자신에게 '완벽함'만 강조하지마라. 완벽함을 추구해야 하지만, 어려움은 겪어야한다. 그래야 위대해질 수 있다."



주변의 비난과 무시를 극복했던 방법에 대해서는 용서와 수용을 강조했다.



"제게 어려움을 준 사람들도 있었지만 저는 모든 것을 잊고 용서했다. 과거에 당신을 향한 비판이 일부는 부당하겠지만 맞는 이야기도 있을 것이다. 정보는 얻어가되 비판을 감정적으로 받아들이지 말라. 비판을 참고삼아 위대함을 향해 계속 나아가야한다. 당신에게 아무 것도 없을 땐 잃을 것도 전혀 없다. 그게 가장 강력한 힘이 될 것이다. 엔비디아가 파산할 뻔 했을 때도 저는 잃을게 없었기에 훨씬 대담하고 야심차게 할수 있었다. 바닥에 쓰러져 있을 때를 스스로 힘을 기르는 기회도 여기고 내면의 위대함을 끌어내보시라."



또한 젠슨 황은 자신이 생각하는 오늘날의 인재를 보는 기준은, 다른 사람과 함께 나아가려는 '인간성'이라고 설명했다.



"이제 지능은 어디에나 있는 흔한 상품과 다름없다. 세상엔 똑똑한 사람이 너무 많고 인공지능까지 있다. 그래서 가장 중요한 것은 인간성이다. 함께할 사람을 구한다면 '베풀 줄 아는 사람'을 찾으시라. 어떤 사람들은 누군가 성공하면 기분나빠하기도 한다. 저는 다른 사람이 성공하는 게 좋다. 사람을 뽑을 땐 관대하고 친절한 사람을 찾아야한다. 그런 자질이 진짜 가치있는 능력이다. 성공을 위해서는 그런 사람들로 주변을 채워야 한다."



인공지능은 10년뒤 젠슨 황의 미래를 예측하며 "모두가 안정적인 돈만 쫓을때 완전히 새로운 무모한 영역에 돈을 쏟아붓고 있을 것'이라고 전망했다. 젠슨 황은 양손으로 유쾌하게 따봉을 날리며 "정확하다"며 만족스러운 함박웃음을 지었다.



젠슨 황은 마지막으로 한국인들을 위한 감사와 응원의 마음을 전했다.



"한국에 감사드린다. 저희에 대한 사랑은 정말 감동적이었다. 여러분이 겪은 고난과 도전으로부터 위대함이 탄생한다. 제 모든 한국 파트너들과 한국 사회를 보면, K 문화의 모든 것에서 큰 성과를 거두고 전세계적으로 인기를 누리고 있다. 한국은 정말 믿을수 없을 정도로 높이 솟아올랐고 그것을 보게 되어 기뻤다. 이 위대한 여정을 계속 이어가달라."



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