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데릭 루이스 vs. 조쉬 호킷, 백악관 울릴 헤비급 빅매치

데릭 루이스 vs. 조쉬 호킷, 백악관 울릴 헤비급 빅매치

베테랑 강타자와 신예 대포의 묵직한 화력 대결 기대

김종수(oetet)
26.06.11 11:54최종업데이트26.06.11 11:54
데릭 루이스(사진 오른쪽)의 최대 강점은 언제 어디서 터질지 모르는 한방이다.
데릭 루이스(사진 오른쪽)의 최대 강점은 언제 어디서 터질지 모르는 한방이다.UFC 제공

미국 종합격투기 역사에서도 보기 드문 무대가 마련됐다. UFC는 오는 15일(한국시간) 미국 워싱턴 D.C. 백악관 사우스 론에서 'UFC Freedom 250: 토푸리아 vs 게이치'를 개최한다. 미국 독립 250주년을 기념하는 대형 이벤트로 준비된 이번 대회는 개최 장소 자체만으로도 큰 화제를 모으고 있다.

메인 이벤트에서는 UFC 페더급 챔피언 출신 일리아 토푸리아와 전 잠정 챔피언 저스틴 게이치가 맞붙는다. 또한 알렉스 페레이라, 시릴 간 등 정상급 선수들도 출전을 예고하면서 올해 UFC가 선보이는 가장 규모 큰 흥행 카드 가운데 하나로 평가받고 있다.

하지만 헤비급 팬들의 관심은 또 다른 경기로 향한다. UFC 헤비급 역사상 가장 많은 KO 승리를 기록한 '더 테러리스트' 데릭 루이스(41, 미국)와 최근 무패 행진을 이어가고 있는 '더 인크레더블 훅' 조쉬 호킷(29, 미국)이 맞붙는다.

두 선수의 현재 위치는 상당히 다르다. 루이스는 오랜 기간 정상급 무대에서 살아남은 베테랑이고, 호킷은 이제 막 상위권 문을 두드리고 있는 신예다. 경험과 신예의 패기가 충돌하는 전형적인 구도다. 최근 흐름만 놓고 보면 호킷이 우세하다는 평가가 많지만, 헤비급에서는 단 한 번의 펀치가 모든 예상을 뒤집을 수 있다.

그런 점에서 이번 경기는 향후 UFC 헤비급의 판도를 예측해 볼수 있는 흥미로운 매치업 가운데 하나다.

UFC 최다 KO 기록 보유자 루이스, 끝내기 능력은 살아있다

루이스는 UFC 헤비급 역사에서 가장 독특한 선수 가운데 한 명이다. 정교한 기술이나 화려한 경기 운영으로 평가받는 선수는 아니다. 대신 상대가 방심하는 순간 경기를 끝내버리는 압도적인 펀치력을 무기로 오랜 시간 정상급 무대에 머물렀다.

그는 UFC 통산 최다 KO 승리 기록을 보유하고 있다. 수많은 헤비급 강자들이 등장하고 사라졌지만, 루이스는 특유의 파괴력을 앞세워 꾸준히 경쟁력을 유지해왔다. 실제로 프란시스 은가누, 시릴 간, 알렉산더 볼코프, 커티스 블레이즈, 마르친 티부라 등 무수한 강자들과 경쟁하며 헤비급 상위권을 오랫동안 지켜왔다.

특히 경기 내용이 밀리더라도 마지막 순간 역전 KO를 만들어내는 능력은 트레이드 마크와도 같다. 대표적으로 알렉산더 볼코프와의 경기에서는 판정패 직전까지 몰렸지만 경기 종료를 얼마 남기지 않은 상태서 KO승을 거두며 팬들에게 강렬한 인상을 남겼다.

하지만 최근 몇 년 동안은 예전과 같은 상승세를 이어가지 못하고 있다. 체력적인 부담과 잦은 부상, 그리고 세월의 영향이 겹치면서 경기력 기복이 커졌다. 지난 1월 열린 UFC 324에서도 왈도 코르테스 아코스타에게 2라운드 TKO 패배를 당했다.

당시 경기 후 루이스는 MMA 매체 'MMA 마니아'와 인터뷰에서 좋지 않았던 몸 상태를 언급했다.
그는 체중 감량 과정이 순조롭지 않았고 허리 상태 역시 만족스럽지 못했다고 설명했다. 또한 경기 이후 체중이 다시 296파운드까지 늘어났다고 밝히며 준비 과정이 쉽지 않았음을 인정했다.

다만 루이스의 가치는 단순히 최근 성적만으로 평가하기 어렵다. 헤비급에서 15년 가까이 활동하며 쌓은 경험은 분명한 자산이다. 수많은 메인이벤트와 타이틀 도전 경험을 보유하고 있으며 큰 무대에 대한 부담감도 거의 없다.

백악관이라는 낯선 장소에서 경기가 열리는 점 역시 루이스에게는 큰 변수로 작용하지 않을 가능성이 높다.

오히려 그는 경기 초반 과감하게 승부를 걸어야 하는 입장이다. 최근 패배들을 살펴보면 시간이 길어질수록 어려움을 겪는 경우가 많았다. 따라서 이번 경기에서도 초반 강한 압박과 카운터 펀치를 통해 빠르게 흐름을 가져오려 할 가능성이 크다.

데릭 루이스는 헤비급의 한방에 특화된 선수다.
데릭 루이스는 헤비급의 한방에 특화된 선수다.UFC 제공

무패 신예 조쉬 호킷, 루이스 넘어 상위권 진입을 노린다

반대편에 서 있는 호킷은 UFC 헤비급이 최근 주목하고 있는 신예다. 미국 대학 스포츠 무대에서 레슬링과 미식축구를 모두 경험한 그는 강력한 운동 능력을 바탕으로 종합격투기에 입문했다.

프로 전향 이후 꾸준히 승리를 쌓아왔고 UFC 진출 이후에도 상승세를 이어가고 있다. 특히 최근 커티스 블레이즈를 꺾은 승리는 호킷의 평가를 완전히 바꿔놓았다.

블레이즈는 오랜 기간 UFC 헤비급 랭킹 상위권을 지켜온 강자다. 뛰어난 레슬링과 풍부한 경험을 보유한 선수인 만큼 쉽게 무너질 상대가 아니었다. 하지만 호킷은 침착하게 경기를 운영하며 판정승을 거뒀고, 이 승리를 통해 단순한 유망주가 아닌 실제 경쟁력을 갖춘 선수라는 평가를 받게 됐다.

최근 미국 현지 매체들 역시 호킷을 차세대 헤비급 챔피언 후보 가운데 한 명으로 소개하고 있다.

그의 가장 큰 장점은 균형감이다. 레슬링이 기본이지만 타격 능력도 꾸준히 발전하고 있다. 단순히 테이크다운만 노리는 선수가 아니라 압박과 타격을 섞어가며 상대를 괴롭힌다.

또한 헤비급 선수치고는 활동량이 많은 편이며 경기 후반까지 꾸준히 압박을 유지할 수 있다는 점도 강점으로 꼽힌다.

경기 전 자신감도 상당하다. 격투기 전문 매체 '블러디 엘보우'에 따르면 호킷은 최근 인터뷰에서 루이스의 경기력을 비판하며 강한 자신감을 드러냈다. 특히 루이스의 최근 경기들을 언급하며 실망했다고 말했고, 자신이 더 완성도 높은 경기력을 보여줄 수 있다고 주장했다. 신예 입장에서는 충분히 이해할 수 있는 접근이다.

현재 헤비급 상위권은 톰 아스피날, 시릴 간, 알렉산더 볼코프 등을 중심으로 재편되고 있다. 호킷이 루이스를 꺾는다면 자연스럽게 랭킹 상위권 선수들과 연결될 수 있다. 그렇기 때문에 이번 경기는 호킷에게도 매우 중요한 무대다.

데릭 루이스의 한방은 상대를 가리지않는다.
데릭 루이스의 한방은 상대를 가리지않는다.UFC 제공

한 방의 루이스냐, 압박의 호킷이냐

경기 양상은 비교적 명확하게 예상된다. 루이스는 최대한 짧고 강하게 승부를 보려 할 가능성이 높다. 그는 오랜 기간 같은 방식으로 성공을 거뒀다. 상대가 전진하는 순간 카운터를 꽂아 넣거나, 난타전 상황에서 폭발적인 펀치력을 앞세워 경기를 끝내는 것이 루이스의 가장 강력한 무기다.

반면 호킷은 정반대 전략을 선택할 것으로 보인다. 거리 조절과 압박, 클린치 싸움을 통해 루이스의 폭발력을 제한하려 할 가능성이 높다. 필요할 경우 레슬링도 적극 활용할 수 있다. 최근 루이스를 상대로 좋은 결과를 얻은 선수들의 공통점 역시 꾸준한 압박이었다. 호킷 역시 같은 접근법을 선택할 가능성이 크다.

다만 문제는 헤비급이라는 체급의 특성이다. 미들급이나 웰터급에서는 경기 계획이 중요하게 작용하지만 헤비급은 단 한 번의 실수로 모든 흐름이 바뀔 수 있다. 실제로 루이스는 수차례 열세에 몰린 경기에서도 KO 한 방으로 승리를 가져온 경험이 있다.

호킷 입장에서도 지나치게 공격적으로 전진하는 것은 위험하다. 루이스가 기다리는 바로 그 순간을 만들어줄 수 있기 때문이다. 결국 관건은 호킷이 얼마나 침착하게 경기를 운영하느냐에 달려 있다.

이번 경기는 UFC 역사상 처음으로 백악관 사우스 론에서 열리는 대회라는 점에서도 특별하다. 미국 현지 언론들은 이번 이벤트를 UFC 역사상 가장 독특한 개최 장소 중 하나로 평가하고 있다. 대회 준비 과정은 물론 경기장 설치 과정까지 연일 화제가 되고 있다.

화려한 챔피언급 매치업들이 즐비한 카드 속에서도 루이스와 호킷의 대결은 많은 팬들이 주목하는 헤비급 경기다. 한쪽에는 UFC 최다 KO 기록을 가진 베테랑이 있다. 다른 한쪽에는 무패 행진을 이어가며 빠르게 성장하고 있는 신예가 있다.

루이스가 자신의 강력한 펀치력을 다시 한번 증명할지, 아니면 호킷이 또 하나의 굵직한 승리를 추가하며 상승세를 이어갈지 관심이 모이고 있다. 이번 매치업은 헤비급 특유의 긴장감을 제대로 보여주는 한판이 될 전망이다.

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데릭루이스 더비스트 UFC헤비급매치

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