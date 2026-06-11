"마지막 월드컵? 결정은 제가 한다" 손흥민의 4번째 월드컵 도전

연합뉴스

"어릴 때부터 꿈꾸던 월드컵 무대를 다시 한번 뛸수 있어서 너무 기쁘게 생각한다. 선수들과 함께 훈련하면서 '필요 이상으로' 열심히 했다고 생각한다. 열심히 한 만큼의 결과가 내일 체코전에서 나왔으면 좋겠다. 최선을 다하겠다."

"월드컵은 어린 아이처럼 꿈을 꾸는 무대라고 생각한다. 월드컵이 첫 번째이든 5, 6번째 이든 마음가짐은 항상 똑같다. 카타르 대회 때는 좋은 모습도 보였고, 그 전의 대회에서는 많은 아픔도 겪었다. 항상 좋은 경기를 했던 순간을 생각하고, 모든 선수들의 도움을 받으면서 월드컵을 잘 준비했다."

"첫 대표팀 소집 때부터 분위기는 매우 좋았다. 선수들은 대표팀을 위해서 자신이 해야하는 것들보다 더 많이 했다. 가끔은 제가 오히려 선수들을 컴다운(진정)시켜야했을 정도로 선수들이 열정적이었다. 월드컵에서 열심히 준비한만큼 꽃을 피울 수 있었으면 좋겠고, 충분히 그럴 자격이 있는 선수들이라고 생각한다."

"체코 선수들 모두 좋은 선수들이고 좋은 리그에서 뛰고 있지만, 축구는 개인의 대결이 아니라 대한민국과 체코 팀 간의 대결이다. 체코의 장신 수비수들을 제가 개인적으로 어떻게 뚫겠다는 생각은 하고 있지 않다. 저는 제가 늘 해오던 방식대로, 팀과 함께 할 생각이다. 저도 팀의 도움을 받고, 제가 어떻게 팀에 도움이 되는 플레이를 해야 할지를 생각하고 있다."

"제가 '마지막 월드컵'이라고 단정적으로 이야기한 적은 단 한번도 없다. 언제든지 (대표팀 은퇴 결정은) 제가 하는 게 가장 중요하다고 생각한다. 어디까지나 이야기하시는 건 자유지만, 제가 결정해서 잘 선택할 수 있게 하겠다."

"저는 운이 좋게 월드컵 전에 고지대에서 경기할 수 있는 기회가 있었다. 고지대 영향은 있을 것이라고 생각한다. 정말 힘들었고 저뿐만 아니라 모든 선수들이 비슷한 느낌을 받았다. 선수들이 고생도 많이 했고 열심히 만큼, 퍼포먼스적인 부분에는 저희가 (체코보다) 좋은 모습을 보여줄 수 있을 것이라고 생각한다."

"첫 경기의 중요성이라고 말씀들 해주신다. 저는 당장 내일을 사는 사람이 아니라서, 오늘이 저한테는 가장 중요하고, 오늘을 제가 더 발전시키는 게 더 중요하다. 조별예선은 세 경기가 있지만, 매경기가 저희한테는 인생을 걸 정도로 가장 중요한 경기들이다. 다른 것은 생각하지 않고, 오늘 남은 훈련에 집중하고 내일의 경기에서는 저희가 해야할 것을 해내는게 중요하다."

2026 피파 월드컵에 출전한 한국축구국가대표팀의 손흥민이 체코와의 경기를 하루 앞둔 10일(현지시간) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 질문에 답하고 있다 2026.6.11대한민국 축구 국가대표팀의 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 네 번째 월드컵 본선무대에 출전한다.손흥민은 11일(한국 시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 과달라하라 스타디움에서 열린 기자회견에 참석하여 네 번째 월드컵 무대에 나서는 소감과 각오를 밝혔다.손흥민은 2014 국제축구연맹(FIFA) 브라질 월드컵을 시작으로 2018 F 러시아, 2022 FIFA 카타르 대회에 출전했고,이번 2026년 북중미 대회까지 한번도 빠짐없이 꿈의 무대에 섰다.현재 한국인 월드컵 최다 대회 출전 기록은 홍명보 축구대표팀 감독과 황선홍 대전하나시티즌 감독, 이운재 베트남 대표팀 골키퍼코치까지 3명이 공동으로 보유한 4회 출전이었다. 이중 연속 대회 출전과 실제로 경기에 나선 것은 홍명보 감독이 유일했다. 또한 홍 감독은 4개 대회에서 총 16경기에 출전하여 한국 선수 월드컵 최다출전 기록도 보유 중이다.손흥민은 3개 대회에서 10경기에 출전했다. 홍명보호가 이번 대회에서 8강 이상의 성적을 거두고 손흥민이 전경기에 출전한다면 홍 감독의 출전 기록과 어깨를 나란히 할 수 있다. 2018년부터 8년째 대표팀 최장수 주장을 역임하고 있는 손흥민은 역대 최초로 월드컵에서 2회 연속 주장으로 출전하는 선수가 됐다.여기에 손흥민은 이번 월드컵에서 '역대 한국선수 월드컵 득점랭킹 단독 1위'와 '한국 선수 A매치 최다득점' 신기록에도 도전장을 던진다. 손흥민은 월드컵에서 3골을 넣으며 박지성, 안정환과 공동 1위에 올라있다. 또한 A매치 56골을 기록한 손흥민은 이번 대회에서 3골 이상을 기록하면 기존 최다득점자인 차범근(58골)의 기록을 뛰어넘게 된다.손흥민의 월드컵 최다성적은 2022년 카타르 대회에서 벤투호가 기록한 원정 16강이다. 2014년 브라질과 2018년 러시아 대회에서는 조별리그에서 탈락했다. 손흥민이 출전한 월드컵 본선 10경기에서 한국은 2승 2무 6패를 기록했다. 과연 손흥민이 이번 대회에서 최고의 성적을 경신할수 있을지도 관심을 모으고 있다.손흥민은 어느덧 4번째 월드컵에 나서는 베테랑이 되었지만 항상 마음가짐은 처음과 비슷하다고 밝혔다.외부에서는 대표팀을 바라보는 우려와 걱정의 시선이 많지만, 정작 주장 손흥민은 선수단 내부 분위기는 매우 좋다며 자신감을 내비쳤다.북중미월드컵 조별리그 1차전 상대인 체코는 에이스 공격수 파트리크 시크를 비롯하여 190cm 이상의 선수들이 즐비한 장신군단이다. 손흥민은 체코를 상대할 공략법으로 개인보다 '팀플레이'를 강조했다.한편으로 어느덧 34세가 된 손흥민은 이번 북중미 월드컵이 '라스트 댄스'가 될 수 있다는 일부의 전망에 대해서는 분명히 선을 그었다.체코전의 승부처로는 고지대 변수가 거론되고 있다. 경기가 열리는 멕시코 과달라하라는 해발 약 1570m의 고지대다. 한국은 국내 출정식도 생략하고 일찌감치 미국 유타주 솔트레이크시티에 사전 캠프를 차리며 2주 넘게 고지대 적응 훈련을 거쳤다.손흥민은 마지막으로 월드컵의 매 경기들을 '인생의 경기'로 생각하고 모든 것을 쏟아붓겠다는 의지를 드러냈다.