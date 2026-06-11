분명 극장에 왔는데 기차를 타고 있습니다

이규승

"경로는 이미 설정되어 있습니다." "모험이나 우회 경로는 포함되어 있지 않습니다." "경로 이탈은 없습니다."

"일부에서는 역을 심장이라 부릅니다. 선로를 혈관이라고도 합니다. 열차를 혈액이라고도 합니다. 그러나 본 열차는 심장이 탑재되어 있습니다."

"당신의 심장도 움직이고 있습니다. 움직이는 심장은 셀 수 없이 많습니다."

"당신을 봅니다. 이제 가까이서."

"당신을 감지합니다. 무게로, 숨으로."

"나는 늦어집니다. 멈추고 싶습니다. 그러나 멈출 수가 없습니다."

"지금 터널로 들어갑니다. 길고 어두운 터널입니다."

"당신은 조금 움직입니다. 몸을 기울이고 있습니다." "의자에 기대어 있습니다." "움직여도 괜찮습니다."

공연장 내부 모습초반의 안내방송은 차갑고 규칙적이다.열차는 정해진 길을 가고, 사람은 표에 적힌 플랫폼으로 이동한다. 변경은 없고, 이탈은 없다. 그런데 곧 목소리는 그 질서 안에 이상한 생명감을 불어넣는다.이 문장이 들릴 때, 작품의 세계는 선명하게 열린다. 열차는 더 이상 도시 교통의 기능적 장치가 아니다. 역은 심장이고, 선로는 혈관이며, 열차는 혈액이다. 그리고 그 열차는 스스로 심장을 갖고 있다.이어지는 말은 관객을 그 생명체의 내부로 끌어들인다.관객은 열차 바깥에서 열차를 보는 사람이 아니라, 그 순환계 안에 들어온 또 하나의 심장이 된다. 객석 없는 극장이 낯선 이유도 여기에 있다. 이곳에서 관객은 관찰자가 아니라 흐름의 일부다.〈당신에게 가려구요〉에서 기술은 단순한 효과가 아니다. 조명, 영상, 사운드, 기계 장치, 관객의 위치와 동선, 자율주행 열차의 움직임은 각각 따로 존재하지 않는다. 그것들은 하나의 환경을 만든다. 관객은 기술을 구경하는 것이 아니라, 기술이 만들어낸 리듬 안으로 들어간다.특히 사운드는 이 작품의 중요한 축이다. 공간 전체를 감싸는 소리는 관객을 현실의 공연장 밖으로 데려간다. 기계음과 진동, 멀리서 들려오는 방송 같은 음성, 알 수 없는 신호음이 겹치며 하나의 세계를 만든다. 때로는 지하철 터널 속에 서 있는 것 같고, 때로는 우주선 내부에 갇힌 것 같으며, 때로는 이미 사라진 문명의 기록을 듣고 있는 것 같다.김신록 배우의 내레이션은 이 감각적 환경 안에서 작품의 정서를 붙든다. 목소리는 과장되지 않는다. 낮고 섬세하게 스며들며 마지막 운행을 앞둔 열차의 감각과 내면을 전한다. 특히 "당신에게 가려고요"라는 반복은 작품 전체를 관통하는 리듬이 된다. 그것은 고백처럼 들리기도 하고, 신호처럼 들리기도 하며, 마지막 운행을 앞둔 존재의 다짐처럼 들리기도 한다.이 문장들이 공간 안에 퍼질 때, 열차는 단순한 오브제가 아니다. 관객의 무게와 숨을 감지하는 존재가 된다. 가까워질수록 속도가 변하고, 멈추고 싶지만 멈출 수 없는 존재. 그것은 기계의 운명처럼 들리지만, 동시에 인간의 삶처럼 들린다. 우리는 얼마나 자주 멈추고 싶지만 멈출 수 없는 속도 속에 있는가.현장에서 인상적이었던 것은 관객들의 모습이다. 사람들은 저마다 다른 방향을 보고 있었다. 같은 공간에 있었지만 모두가 같은 장면을 본 것은 아니었다. 어떤 관객은 벽면의 푸른 점들을 바라봤고, 어떤 관객은 열차의 움직임을 따라갔다. 어떤 관객은 천장의 조명과 안개를 올려다봤고, 어떤 관객은 낮은 의자에 앉아 몸을 웅크린 채 소리를 들었다.그 장면 자체가 이 작품의 형식을 설명해준다. 객석이 없다는 것은 단지 의자가 없다는 뜻이 아니다. 관객에게 하나의 정답 시선을 주지 않겠다는 뜻이다. 이 작품은 관객이 어디에 서 있느냐에 따라 달리 보인다. 누구에게는 열차가 중심이고, 누구에게는 빛이 중심이며, 누구에게는 소리가 중심이다. 그래서 관객은 공연을 보는 동시에 자신의 감각이 어디에 머무는지를 보게 된다.중반부에 이르러 목소리는 터널을 통과한다고 말한다.그리고 관객의 몸을 직접 호명한다.이 말들은 관객의 행동을 지시하는 동시에 관객의 상태를 읽어낸다. 관객은 그제야 자신의 몸이 공연 안에서 얼마나 드러나 있는지를 느낀다.작품은 '문명', '경계', '행성'이라는 세 개의 장으로 구성된다. 세 단어는 크고 멀게 느껴지지만, 공연은 그것을 거대한 담론으로만 밀어붙이지 않는다. 오히려 아주 작은 감각에서 시작한다. 작은 열차 하나, 빛나는 창문, 벽을 타고 번지는 푸른 입자, 낮게 울리는 기계음, 관객의 발걸음. 이 작고 구체적인 경험들이 쌓이면서 인간과 비인간, 생명과 기계, 속도와 멈춤, 죽음과 기억의 문제로 확장된다.작품 속 열차는 멈춤을 안다. "나는 수많은 멈춤을 보았습니다." "당신들의 멈춤." 여기서 멈춤은 단순한 정차가 아니다. 멈춤은 죽음이고, 지연이고, 돌아가지 못하는 밤이다. 목소리는 "주박은 운행을 멈춘 열차가 돌아가지 못한 채 밤을 보내는 일"이라고 말한다. 주박이라는 철도 용어는 이 작품 안에서 묘한 정서를 얻는다. 멈춘 열차가 밤을 보내는 일. 돌아가지 못한 채 어딘가에 머무는 일. 그것은 사물의 상태이면서 인간의 상태처럼 들린다.후반부에서 질문은 더욱 직접적으로 들려온다. "기계에도 영혼이 있을까요?" "영혼은 죽는 것에게만 생기는 걸까요?" "끝이 있는 것들에게, 사라질 수 있는 것들에게." 이 문장들은 다소 철학적이지만, 공연 안에서는 관념으로만 들리지 않는다. 이미 관객은 작은 열차의 움직임을 보았고, 그 열차가 자신에게 가까워지는 것을 느꼈으며, 그 열차가 관객의 숨과 무게를 감지한다고 들었다. 그래서 '기계의 영혼'이라는 질문은 갑작스럽지 않다.열차는 "마지막 신호는 늘 정지 신호"라고 말한다. 그리고 "나는 아직 모릅니다. 정지와 도착의 차이를"이라고 덧붙인다. 이 대목은 작품의 가장 인상적인 질문 중 하나다. 정지는 멈춤이고, 도착은 완성인가. 혹은 어떤 도착은 결국 정지에 불과한가. 삶과 죽음, 이동과 멈춤, 기능과 쓸모없어짐의 경계가 이 짧은 문장 안에 겹친다.