연예인들의 재기 다룬 영화 '와일드씽'의 진면목

* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
사람은 살아가면서 수많은 실패를 경험한다. 시험에 떨어지기도 하고, 사업에 실패하기도 하며, 누구보다 사랑했던 사람과 멀어지기도 한다. 그리고 어떤 실패는 생각보다 오랜시간동안 삶에 잔상처럼 남는다. 시간이 지나도 잊히지 않고, 문득 떠올라 지금의 자신을 초라하게 만들기도 한다. 그래서 우리는 실패를 과거에 묻어두려 한다. 이미 끝난 일이라고 스스로를 설득하며 살아간다.
하지만 이상하게도 사람은 가장 빛났던 시절 역시 쉽게 잊지 못한다. 가장 행복했던 순간, 가장 뜨거웠던 시간, 그리고 무엇이든 할 수 있을 것 같았던 젊은 날의 기억들. 그 기억은 때로 후회가 되기도 하지만, 반대로 다시 살아가게 만드는 힘이 되기도 한다.
영화 <와일드씽>은 바로 그런 사람들의 이야기다. 한때 가요계를 휩쓸었던 혼성 그룹 '트라이앵글'. 20년이 지난 지금, 다시 한번 무대에 서려는 트라이앵글의 멤버들은 절박해 보인다. 영화는 그들의 재결합을 통해 묻는다. 실패한 인생에도 다시 시작할 기회는 있는 걸까.
[첫 번째 감정] 트라이앵글 멤버들의 추억