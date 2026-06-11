주식으로 전 재산 잃은 사람에게 젠슨 황이 건넨 조언

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tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'CJ ENM
한창 인터넷과 PC방 열풍이 불던 1990년대 후반, 젠슨 황은 고(故) 이건희 삼성전자 회장의 편지를 받고 처음 한국을 방문했다. 이후 그는 용산전자상가를 누비며 직접 명함을 돌리고 영업에 매진하는 등 한국 시장 공략에 적극 나섰다. 당시 맺어진 인연이 오늘날의 '깐부 회동', '삼소 회동'으로까지 이어진 셈이다.
그가 한국에 특별한 애정을 드러내는 이유는 엔비디아의 성장 과정이 한국 IT 산업의 발전사와 맞닿아 있기 때문이다. 이날 방송에서 젠슨 황은 한국의 IT 산업이 PC방 문화와 게임, e스포츠를 기반으로 성장했다는 점을 언급했다.
그는 수많은 한국 게이머가 없었다면 전 세계가 e스포츠에 열광하는 현상도, 엔비디아 그래픽 카드가 지금과 같은 영향력을 확보하는 일도 쉽지 않았을 것이라고 설명했다. 최근 방한 기간 중 e스포츠 스타 '페이커' 이상혁을 만나고 국내 주요 기업 총수들과 회동한 것 역시 이러한 배경과 무관하지 않다.
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