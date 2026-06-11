주식으로 전 재산 잃은 사람에게 젠슨 황이 건넨 조언

▲tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' CJ ENM

이날 방영된 <유퀴즈>에서 인상 깊었던 장면은 젠슨 황이 직접 소개한 자신만의 인생·경영 철학이었다. MC 유재석이 "사람들은 일의 중요도나 급여에 따라 선택적으로 최선을 다하기도 한다"고 말하자 젠슨 황은 단호하게 고개를 저었다.

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그는 "그것은 일의 가치나 급여의 문제가 아니다. 일을 마치는 순간 그것은 당신의 작품이 된다. 결국 결과물이 곧 당신 자신을 증명하기 때문에 무슨 일을 하든 자신의 모든 것을 쏟아부어야 한다"라고 답했다. 이에 깊이 공감한 유재석은 젠슨 황의 손을 꼭 붙잡고 존경의 마음을 표시하기도 했다.



한편, 주식으로 전재산 잃은 정신과 의사가 화면을 통해 "실패를 많이 겪은 걸로 아는데 그때 당시 주변의 비난이나 무시를 어떻게 견뎌냈는지" 묻자 젠슨 황은 "비판을 참고 삼아 항해를 계속해 나가라"는 조언을 건넸다.

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예능 프로그램의 특성상 보다 심도 있는 경제 관련 대화를 나누는 자리가 아니라는 한계는 존재했지만, 이번 <유퀴즈> 젠슨 황 편은 그 자체만으로도 큰 여운을 남겼다. 그는 화려한 성과보다 실패와 두려움, 책임감, 그리고 타인의 성공을 기뻐하는 삶의 태도에 관해 힘주어 자신만의 견해를 피력했다.

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AI 시대가 도래하며 기술적 격차는 줄어들었지만, 역설적으로 인간다운 인격과 회복탄력성의 가치는 더욱 중요해졌다고 젠슨 황은 강조했다. "인간다운 인격과 실패를 딛고 일어서는 힘이 미래의 가장 중요한 경쟁력"이라고 언급한 그의 메시지는 지친 요즘 사회에 던지는 예상치 못했던 따뜻한 위로였다.

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세계 경제계를 이끄는 거물이 한국 음식과 사람들에 대한 애정을 거침없이 드러내며 보여준 4박 5일간의 방한 일정은 첨단 AI 기술 산업에 대한 거리감을 허물고 '이웃집 할아버지' 같은 인간적인 면모를 각인시켰다.



그의 <유퀴즈> 출연 또한 마찬가지였다. 단순히 세계 최고 기업의 성공 가도를 과시하는 자리가 아니라, 시련을 경험하고 이를 극복해낸 리더의 품격과 공생의 가치를 시청자들에게도 충분히 납득시켰다는 점에서 의미있는 시간으로 남게 됐다.

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