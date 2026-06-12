황인범-오현규 연속골... 한국, 체코에 선제 실점 후 역전승

연합뉴스

2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 1차전

(과달라하라 스티디움, 멕시코 과달라하라 - 2026년 6월 12일)

대한민국 2 - 황인범(도움:이강인) 67' 오현규(도움:황인범) 80'

체코 1 - 크레이치(도움:초우팔) 59'

선수명단

대한민국 3-4-2-1 : GK 김승규 - 이한범, 김민재, 이기혁 - 설영우, 황인범(84'김진규), 백승호(84'박진섭), 이태석(69'엄지성) - 이강인, 손흥민(69'이태석), 이재성(62'황희찬)

체코 3-4-2-1 : GK 코바르시 - 할로우페크, 흐라나치, 크레이치 - 초우팔, 소우체크, 소이카(85'히틸), 젤레니 - 프로보트(64'사딜레크), 슐츠(64'흘로제크) - 시크(64'호리)

11일(현지시간) 멕시코 사포판 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 1차전 한국과 체코의 경기. 한국 황인범이 후반 동점골을 넣고 있다.패배 위기에 내몰렸지만 극적으로 기사회생했다. 홍명보호가 2026 FIFA 북중미 월드컵 첫 경기에서 첫 승을 신고하며 쾌조의 스타트를 끊었다.홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 12일 오전 11시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 스타디움에서 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 A조 조별리그 1차전에서 체코에 2-1 역전승을 거뒀다.이로써 승점 3을 추가한 한국은 개막전에서 승리한 멕시코(승점 3, 골득실 +2)에 이어 A조 2위에 위치하게 됐다.이날 한국은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 최전방은 손흥민이 자리한 가운데 2선에서 이재성과 이강인이 좌우에 받치는 형태였다. 중원은 황인범과 백승호가 짝을 이뤘다. 좌우 윙백에는 이태석과 설영우가 맡았으며, 수비는 이기혁-김민재-이한범, 골키퍼 장갑은 김승규가 꼈다.체코도 3-4-2-1로 맞섰다. 최전방은 파트릭 시크, 2선은 파벨 슐츠와 루카시 프로보트가 자리했다. 허리는 알렉산드르 소이카-토마시 소우체크가 맡았으며, 좌우 윙백은 야로슬라프 젤레니와 블라디미르 초우팔이 포진했다. 스리백은 라디슬라프 크레이치-로빈 흐라나치-스테판 할로우페크, 골문은 마테이 코바르시가 지켰다.두 팀 모두 경기 초반 롱패스 위주의 빌드업을 구사했다. 전방 압박을 피함과 동시에 상대 수비 진영으로 길게 공을 투입해 라인을 뒤로 밀리도록 하고자 했다.이강인의 활약이 단연 두드러졌다. 이강인은 수비 지역까지 내려와서 패스를 받아주고 빌드업에 관여했다. 측면 오픈 패스와 수비 뒷공간 패스를 통해 공격의 활로를 개척했다. 이에 한국이 미드필드를 완전히 장악하며 경기를 주도하는 흐름으로 바뀌어가기 시작했다.전반 12분 이한범의 헤더가 골문 위로 살짝 벗어났다. 전반 13분에는 이강인의 강력한 중거리 슈팅이 골키퍼 선방에 막혔다.체코는 주로 세트 피스 이외에는 별다른 기회를 생산하지 못했다. 선수들의 몸은 무거웠고, 수비 진영에서 패스 미스를 남발하며 소유권을 한국에게 빈번하게 내줬다. 롱패스의 빈도를 높였으나 공을 따내는 빈도가 적었다.전반 중반 소강상태였던 분위기에서 정적을 깬 건 손흥민이었다. 전반 37분 중앙 빈 공간에서 과감한 중거리 슈팅을 시도했으나 골문 위로 떠올랐다. 1분 뒤에는 김민재가 상대 패스를 끊어내며 전진 패스를 넣었다. 이어 손흥민이 중앙에서 수비 1명을 제치고 왼발슛을 날렸지만 골문 왼편으로 빗나갔다. 한국은 전반전 슈팅수에서 8-2로 크게 우세한 경기력을 보이고도 전반을 득점 없이 마감했다.후반 3분 이강인의 패스를 받은 황인범이 유효슈팅을 시도했으나 골키퍼를 통과하지 못했다. 이어진 세컨볼 기회에서 이재성의 슈팅도 가로막혔다.후반 9분 이재성의 원터치 패스로 손흥민이 박스 안에서 공간이 열렸지만 코바르시 골키퍼가 각도를 줄이고 나오면서 득점으로 연결되지 않았다.주도권을 쥐어가던 한국은 후반 14분 끝내 체코의 높이를 막아내지 못했다. 초우팔의 롱스로인을 크레이치가 헤더로 골망을 갈랐다.홍 감독은 후반 18분 이재성 대신 황희찬을 교체 투입하며 승부수를 던졌다. 체코의 블라디미르 코우베크 감독은 후반 19분 슐츠, 시크, 프로보트 대신 아담 흘로제크, 미할 사딜레크, 토마시 호리가 들어갔다.다소 수세에 몰리던 한국은 후반 22분 기사회생했다. 이강인이 빈 공간으로 로빙패스를 찔러넣었고, 쇄도하던 황인범이 접어놓으며 수비수와 골키퍼를 따돌렸다. 이후 침착하게 칩슛으로 동점골을 성공시켰다.홍 감독은 후반 24분 이태석, 손흥민 대신 엄지성, 오현규를 넣으며 변화의 폭을 크게 가져갔고, 용병술은 적중했다. 후반 35분 백승호의 롱패스를 받은 황인범이 오른쪽 하프 스페이스로 쇄도하며 크로스를 보냈고, 문전에서 오현규가 왼발 논스톱 슈팅으로 마무리지었다.체코는 줄곧 스로인과 세트피스로 한국 수비진을 위협했다. 후반 37분 초우팔의 롱스로인 이후 파포스트에서 흘로제크의 슈팅을 김승규 골키퍼가 가까스로 막아냈다.홍 감독은 후반 39분 두 명의 중앙 미드필더를 교체하며 김진규-박진섭으로 새로운 라인을 구성했다. 체코도 소이카 대신 모이미르 히틸을 들여보냈다. 후반 추가 시간으로 접어든 47분 히틸의 오른발 슈팅을 김승규가 선방하며 위기를 모면했다. 결국 한국은 체코의 공세를 제어하며 승점 3을 획득했다.월드컵에서 첫 경기의 중요성은 매우 높다. 한국은 21세기에 열린 월드컵 첫 경기에서 비교적 좋은 성적을 거뒀다. 패배를 기록한 것은 2018 러시아 월드컵 스웨덴전이 유일하다. 역대 조별리그를 통과한 것은 세 차례다. 한국은 2002 한일 월드컵(폴란드전 승리), 2010 남아공 월드컵(그리스전 승리), 2022 카타르 월드컵(우루과이전 무승부)에서 2승 1무를 기록했다.이날 경기의 관심사는 고지대 적응 여부였다. 멕시코의 과달라하라 스타디움은 1571m가 넘는 고지대다. 낮은 공기 밀도로 인해 산소 부족과 체력 저하가 극심하다. 이에 고지대 적응은 매우 중요한 요소로 떠올랐다. 한국 대표팀은 지난달 18일 해발 1460m 고지대인 미국 솔트레이크시티에 사전 훈련캠프를 차리며 고지대 적응에 주력했다. 트리니다드토바고, 엘살바도르와 같은 장소에서 두 차례 평가전을 소화한 뒤 지난 6일 베이스캠프가 위치한 멕시코 과달라하라로 입성했다.이에 반해 체코는 미국 텍사스주에서 베이스캠프를 차린 뒤 경기 하루 전날에서야 과달라하라로 들어오며 대조를 이뤘다.한국은 이번 월드컵을 앞두고 조유민이 부상으로 낙마하며 조위재를 대체 발탁했다. 이어 한 명의 센터백 자원인 김태현마저 훈련 도중 부상을 당하는 악재를 맞았다. 수비진들의 줄부상으로 비상이 걸린 것이다. 홍 감독은 깜짝 발탁한 이기혁을 선발 출전시키며 김민재, 이한범과 함께 짝을 이루도록 했다.첫 경기는 체코의 피지컬을 얼마나 효과적으로 봉쇄하느냐가 관건이었다. 체코는 이번 월드컵 최종 명단에 포함된 26명의 평균 신장이 186cm으로 본선 48개국 가운데 5번째로 높았다. 이날 한국전에 나선 선발 명단의 평균 신장은 187cm로 한국보다 무려 5cm가 컸다. 한국은 전반까지 체코의 공중볼을 잘 틀어막았다. 하지만 후반 16분 초우팔의 롱스로인과 크레이치의 높이를 끝내 막지 못하며 실점한 것이 뼈아팠다.그러나 황인범이 2골에 모두 관여하며 경기 흐름을 완전히 바꿨다. 이강인의 발 끝에서 시작된 패스와 황인범이 센스 있는 움직임으로 동점을 만든 데 이어 오현규의 역전골까지 어시스트했다. 오현규는 해결사의 면모를 유감없이 발휘했다. 손흥민 대신 후반 중반 교체 투입돼 천금의 역전 결승골을 넣으며 홍 감독의 기대에 부응했다.월드컵 1차전 승리는 2010 남아공 대회 이후 16년 만이다. 무엇보다 A조 2위 싸움이 유력한 체코와의 첫 경기에서 승리를 거둔 한국은 조별리그 통과 가능성을 크게 높였다. 한편, 한국은 오는 19일 오전 10시 개최국 멕시코와 같은 장소에서 조별리그 2차전을 치른다.