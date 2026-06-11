<세계의 주인> 속 쪽지가 관객에게 묻는 것

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
한 달에 한번 있는 '부부의 시간'이 돌아왔다. 주말의 복잡함을 피해 우리는 어딘가로 떠나는 대신, 집에서 온전히 빈둥거리기로 합의했다. 이런 날 넷플릭스로 보는 영화 한 편이 빠질 수 없으리라. 사전 지식도 없이, 그저 제목과 짧은 안내 글만 보고 한 작품을 골라잡았다. 그렇게 우연히 마주한 작품이 바로 영화 <세계의 주인>이었다.
영화를 보며 인물들의 일상을 조용히 따라갔다. 주인공 '주인'이는 참 명랑하다. 친구들과 잘 어울리는 학교의 '인싸'이면서, 그 나이 또래다운 연애도 한다. 집에서는 어린이집 원장을 하는 엄마를 오히려 살뜰히 돌보고 동생을 챙기는 것에도 능숙하다.
하지만 그 평화로움 이면의 풍경은 어딘가 서늘하다. 시들 줄 알면서도 늘 꽃을 사다 꽂아두고는 치우지 않는, 텀블러에 술을 담아 물처럼 마시는 엄마. 집을 나가 주인이의 메시지를 읽고도 답하지 않는 아빠, 그리고 누나에게 온 편지를 가로채 숨기는 동생까지.
영화 속 중요한 장치, 쪽지