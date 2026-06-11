<세계의 주인> 속 쪽지가 관객에게 묻는 것

㈜바른손이앤에이

큰사진보기 ▲영화 <세계의 주인> 스틸컷 ㈜바른손이앤에이

우리는 흔히 성폭력 사건을 접할 때 피해자를 '모든 삶이 무너져 내린 가련한 존재'로만 타자화 하곤 한다. 이러한 고정관념은 역설적으로 피해자가 사회로 돌아오는 길을 가로막는 장벽이 된다. 불행한 사건을 겪었다고 해서 그 사람의 모든 인격과 미래가 그 사건 하나로만 규정될 수는 없다.



진정한 연대와 치유는 거창한 구호나 값싼 위로, 혹은 과도한 동정에서 오지 않는다. 그들이 평범한 일상으로 무사히 복귀할 수 있도록, 그저 곁에서 '이전과 다름없는 담담하고 일상적인 눈빛'을 보내주는 일이다. 이 영화는 결코 쉽지 않다. 관객에게 어떠한 정답도 강요하지 않고 스스로 생각하고 선택하도록 조용한 시선으로 인물들을 따라갈 뿐이다.



그 고요한 응시 속에서 가장 가슴 먹먹했던 장면은 세차장 장면이었다. 엄마에게 미안하다면서도, 동시에 "내 얼굴만 보고도 알았어야지, 왜 몰랐냐"고 울부짖으며 소리 지르는 딸. 그리고 그 곁에서 아무 말 없이 묵묵히 휴지와 물을 건네는 엄마. 자식의 고통을 고스란히 견뎌내야 하는 엄마의 그 마음은 감히 상상조차 되지 않아 가슴이 아려왔다.



진정성 있는 시선 덕분일까. 이 영화는 국내외 유수의 영화제에서 평단과 관객의 고른 지지를 받으며 화려한 수상 기록을 남겼다.



2025년 제29회 춘사국제영화제 : 최우수감독상, 신인여우상

2026년 제24회 디렉터스 컷 어워즈 : 올해의 비전상, 올해의 각본상, 올해의 여자배우상

2026년 제62회 백상예술대상 : 영화 감독상, 영화 신인 연기상(여)

2026년 제13회 들꽃영화상 : 각본상, 스태프상(편집 부문)

반장이자 모범생, 학교의 '인싸'였던 열여덟 이주인. 서명운동을 둘러싼 작은 실랑이에서 시작해 "이주인, 뭐가 진짜 너야?"라는 질문에 이르기까지, 영화는 우리에게도 같은 질문을 던진다. 주말 오후, 사전 지식 없이 우연히 마주한 이 영화는 주홍글씨 뒤에 가려진 진짜 인간의 얼굴을, 그리고 그들을 바라보던 내 시선의 온도를 오랫동안 되묻게 만든다. 영화 <세계의 주인> 스틸컷우리는 흔히 성폭력 사건을 접할 때 피해자를 '모든 삶이 무너져 내린 가련한 존재'로만 타자화 하곤 한다. 이러한 고정관념은 역설적으로 피해자가 사회로 돌아오는 길을 가로막는 장벽이 된다. 불행한 사건을 겪었다고 해서 그 사람의 모든 인격과 미래가 그 사건 하나로만 규정될 수는 없다.진정한 연대와 치유는 거창한 구호나 값싼 위로, 혹은 과도한 동정에서 오지 않는다. 그들이 평범한 일상으로 무사히 복귀할 수 있도록, 그저 곁에서 '이전과 다름없는 담담하고 일상적인 눈빛'을 보내주는 일이다. 이 영화는 결코 쉽지 않다. 관객에게 어떠한 정답도 강요하지 않고 스스로 생각하고 선택하도록 조용한 시선으로 인물들을 따라갈 뿐이다.그 고요한 응시 속에서 가장 가슴 먹먹했던 장면은 세차장 장면이었다. 엄마에게 미안하다면서도, 동시에 "내 얼굴만 보고도 알았어야지, 왜 몰랐냐"고 울부짖으며 소리 지르는 딸. 그리고 그 곁에서 아무 말 없이 묵묵히 휴지와 물을 건네는 엄마. 자식의 고통을 고스란히 견뎌내야 하는 엄마의 그 마음은 감히 상상조차 되지 않아 가슴이 아려왔다.진정성 있는 시선 덕분일까. 이 영화는 국내외 유수의 영화제에서 평단과 관객의 고른 지지를 받으며 화려한 수상 기록을 남겼다.반장이자 모범생, 학교의 '인싸'였던 열여덟 이주인. 서명운동을 둘러싼 작은 실랑이에서 시작해 "이주인, 뭐가 진짜 너야?"라는 질문에 이르기까지, 영화는 우리에게도 같은 질문을 던진다. 주말 오후, 사전 지식 없이 우연히 마주한 이 영화는 주홍글씨 뒤에 가려진 진짜 인간의 얼굴을, 그리고 그들을 바라보던 내 시선의 온도를 오랫동안 되묻게 만든다. 세계의주인 넥플릭스영화 영화추천 성폭력피해 영화평 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 홍영미 (ssaem1) 내방 구독하기 브런치 작가 이 기자의 최신기사 급체로 속 울렁거리고 머리 아플 때, 날 살린 '이 국' 한 그릇

영화 <세계의 주인> 스틸컷모범적이어도 너무 모범적인 주인이의 모습 뒤로 묘한 불안감이 엄습한다. 중간중간 농담처럼 던지는 말 속에 어떤 진실이 숨어 있는 것은 아닐까 하는 아슬아슬함. 섣부른 판단은 유보했지만, 무언가 묵직한 사연이 있겠다는 짐작만큼은 지울 수 없었다.내심 주인공이 혹시 성폭력 피해자가 아닐까 생각하며 화면을 따라가던 중, 설마 했던 가해자의 정체를 마주했을 때의 충격은 상당했다. 가정이 파탄 나고도 남을 비극 속에서도 그들은 각자의 자리에서 어떻게든 일상을 살아내고 있었다.무엇보다 인상적인 것은 주인이의 태도다. 주인이는 세상이 흔히 상상하는 '인생이 통째로 망가져 버린 성폭력 피해자'의 틀에 갇히기를 단호히 거부한다. '피해자다움'을 요구하는 세상의 시선에 당당히 맞서며 자신의 세계를 지켜나간다.그 과정에서 영화 속 익명의 쪽지는 중요한 매개체가 된다. "웃어도 놀아도 속은 다를 것이다", "모든 것이 거짓이다"라며 주인이를 추궁하고 "어떤 게 너의 진짜 모습이냐"고 묻는 쪽지들. 그것은 사실 관객에게로 향하는 거울이기도 하다. '당신은 피해자에게 어떤 선입견을 품고 있는가? 당신의 시선 역시 그 편견에서 예전과 다르다고 단언할 수 있는가?'라는 질문 말이다.흥미롭게도 이 익명의 쪽지는 영화 후반부로 갈수록 결을 달리한다. 마지막에 이르러서는 주인이와 같은 처지에 놓인 수많은 사람의 목소리가 겹쳐 흐른다. 쪽지 뒤에 숨어있을지언정, 우리 모두 저마다의 상처를 안고 각자의 방식으로 버티고 견디고 있음을, "나도 너와 같다"고 위로하는 목소리들이다.비난에서 시작해 사과로, 그리고 마침내 연대로 이어지는 이 익명의 쪽지들은 감독이 철저한 계산 아래 배치해 둔 장치같다. 영화 속에 등장하는 '잘 익은 빨간 사과' 역시 끝까지 내막을 밝히지 않으며 나쁜 사건의 복선일지, 혹은 용서의 사과(謝過)일지 관객에게 생각할 여백을 남겨준다.이처럼 영화는 트라우마 이후의 일상과 관계를 차분하고 세밀하게 관찰한다. 특히 학교라는 공간 속 친구들의 반응은 우리 사회의 축소판과도 같다. 조심스럽게 거리를 두거나, 눈치를 보거나, 혹은 지나친 관심을 보이는 아이들.방식은 저마다 다르지만 결국 주인을 예전처럼 평범하게 대하지 못한다는 공통점을 지닌다. 타인을 돕는답시고 행하는 성급한 선의나 '배려'하려는 행동 그 자체가, 역설적이게도 주인을 그 불행한 사건 안에 영원히 가두는 감옥이자 부담이 된다는 것을 영화는 보여준다.