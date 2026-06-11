한국 축구, 운명의 첫 경기 체코전 관전포인트 5가지

▲손흥민
대한민국 대표팀의 주장 손흥민이 트리니다드 토바고전에서 득점에 성공한 이후 세레머니를 선보이고 있다.대한축구협회
[POINT 2] 최상의 컨디션... 치열한 주전 경쟁
한국 대표팀은 지난 2022 카타르 월드컵에서 주전급들의 부상으로 큰 어려움을 겪었다. 주장 손흥민은 안와골절 부상 여파에도 마스크 투혼을 펼쳤고, 김민재는 조별리그 1차전에서 종아리 부상을 당하며 대회 내내 정상 컨디션이 아니었다. 포르투갈과의 3차전에서는 결국 결장하면서 그 자리를 권경원이 대신했다. 황희찬도 부상으로 인해 1, 2차전에서 결장한 뒤 포르투갈과의 3차전 후반 교체 투입돼 결승골을 작렬해 16강 진출을 이끌었다.
이번에는 매우 낙관적이다. 지난 트리니다드 토바고전 부상 여파가 남아있는 배준호를 제외한 모든 선수들이 정상 훈련에 참가하고 있다. 이에 홍 감독은 라인업 구성에서 한층 자유로울 수 있게 됐다. 지난 트리니다드 토바고-엘살바도르와의 2연전을 통해 최종 명단에 포함된 선수들이 골고루 출전 기회를 부여받으며 경기 감각을 쌓은 것은 긍정적인 요소다.
부상 없이 최상의 컨디션에 도달한 손흥민, 이재성, 황인범, 김민재는 이변이 없는 한 선발 출전이 확실시된다. 손흥민은 최전방 원톱과 왼쪽 윙포워드에서 뛸 수 있으며, 이재성은 최근 두 번의 평가전에서 황인범과 함께 중앙 미드필더로 실험대에 오른 바 있다.
공격에서 중요한 역할을 담당할 이강인의 늦은 대표팀 합류는 변수다. 앞선 두 번의 평가전에서 모두 선발출전한 이동경과 오른쪽 윙 포워드 자리를 놓고 경쟁할 것으로 보인다.
아직까지 주전이 정해지지 않은 포지션은 센터백, 좌우 윙백과 골키퍼다. 특히 홍 감독은 왼쪽 윙백에 옌스 카스트로프와 이태석, 오른쪽은 설영우와 김문환, 골키퍼는 김승규와 조현우로 하여금 경쟁 관계를 형성하며 긴장감을 불어넣었다. 체코전에서는 결단을 내려야 한다.
[POINT 3] 제공권-세트피스 중요성
체코는 미로슬라프 코우베크 감독 체제에서 치른 경기가 겨우 네 차례에 불과하다. 월드컵 유럽예선 플레이오프 2경기, 최근 평가전 2경기가 전부다.
시간적 여유가 많지 않은 코우베크 감독으로선 심플한 전술을 택했다. 점유율을 추구하지 않는 대신 최대한 빠르면서도 직선적인 패스 전개로 효율성을 극대화하는 데 초점을 뒀다.
체코의 강력한 무기는 피지컬과 높이다. 이번 월드컵에 출전하는 48개국 가운데 체코(186cm)의 평균 신장은 다섯 번째로 높다. 한국(182㎝)과 비교하면 4㎝가 크다. 최전방 공격수 파트리크 시크(191cm), 백업 공격수 토마시 호리(199cm)는 한국 수비진에 큰 위협이 될 수 있다.
체코는 수비진에서 미드필드를 생략한 채 전방으로 긴 패스를 보내며 장신 공격수들의 머리를 활용한다. 그리고 빌드업 상황에서 왼쪽 센터백 라디슬라프 크레이치가 롱킥을 자주 시도하는데, 반대 전환 패스가 날카롭다. 또한, 좌우 측면에서 공간을 만든 뒤 크로스 공격에 집중하는 형태를 가져간다. 오른쪽 윙백 블라디미르 초우팔의 정확한 얼리 크로스를 제어하는 것이 중요하다.
오픈 플레이뿐만 아니라 제공권을 활용한 세트피스에도 능하다. 체코는 지난 월드컵 유럽예선 10경기에서 기록한 22골 중 세트피스에서만 무려 10골을 성공시켰다. 중앙 미드필더 토마시 소우체크는 대표팀과 소속팀을 가리지 않고, 높은 타점과 위치 선정을 이용한 세트피스 득점력에 매우 일가견이 있어 경계대상이다.
[POINT 4] 시크-슐츠 경계대상
체코에서 가장 경계해야할 선수는 A매치 53경기에서 26골을 기록한 장신 공격수 시크다. 뛰어난 피지컬을 바탕으로 제공권 능력과 헤더, 왼발 슈팅, 골 결정력을 지닌 유럽 최정상급 공격수다. 지난 월드컵 유럽예선에서는 8경기에 출전해 5골을 터뜨리며, 20년 만에 본선행을 이끌었다.
AS 로마, 라이프치히, 레버쿠젠 등 빅클럽에서 장기간 활약하고 있는 그는 지난 2021-22시즌 독일 분데스리가에서 개인 커리어 최다인 24골로 득점 2위에 올랐다. 2023-24시즌에는 레버쿠젠의 분데스리가 무패 우승 주역으로 활약했으며, 매 시즌 꾸준하게 두 자릿수 득점을 기록 중이다.
2선 공격형 미드필더 파벨 슐츠도 주목해야 한다. 2025년 프랑스 리옹으로 이적하면서 주목받기 시작했다. 왼쪽에서 중앙으로 좁혀들어가는 움직임이 위협적이며, 빠른 스피드, 드리블 돌파, 슈팅 능력을 두루 갖췄다.