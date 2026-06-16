상어 한 마리도 흔하게 쓰지 않았다, 흥행 예고된 기대작

아이 앞에선 말 한마디도 조심해야 한다고 했다. '아이는 어른의 거울'이란 말처럼 우리도 모르는 새 아이들이 부모와 교사, 어른들의 모양을 그대로 따르기 때문이다. 좋은 것만 닮아 가면 더없이 좋으련만, 우리의 못한 것을 아이들이 이어받는 모습이 얼마나 흔한가를 생각한다. 어른들이 이루지도, 이르지도 못한 더 나은 세계를 우리의 아이들은 마땅히 이루고 이르러야 할 것이다. 그렇다면 우리의 못난 것을 경계하며 좋은 모습을 이어받도록 해야 할 테다.
아이들이 보는 애니메이션은 그래서 남다른 주의를 들여야 한다. 혹여 어른들의 못난 점이 미처 의식하지 못한 채로 반영되면 아이들에게 부정적 영향을 줄 수 있어서다. 편견과 선입견, 고정관념같이 우리도 모르는 새 인식과 판단에 영향을 주는 몹쓸 장막이 아이들에게 그대로 드리워져선 안 될 일이다. 한 번 자리 잡은 장막은 두터워지긴 쉬워도 걷어내긴 어렵다. 디즈니가, 비록 인종과 여성에만 해당한다는 비판이 끊이지 않고 있지만, 소수자에 대한 편견을 뒤집는 캐스팅과 설정을 꾸준히 강조해 온 것도 그래서다.
그러나, 그럼에도 불구하고, 편견과 선입견, 고정관념은 아무렇지 않게 작품에 스며든다. 올해 개봉한 아동용 애니들의 문제를 지적한 것도 이 때문이다. 이를테면 태국 역사상 최대 흥행작으로 한국에도 개봉한 <아웃 오브 네스트>가 유전과 혈통의 특별함을 강조하고 신분제를 고착화하는 설정과 주제의식을 담고 있다. 왕실에 대한 비판을 헌법으로 금지하며 왕실이 군부와 결탁해 민주화를 막은 현재진행중인 태국 역사와 함께 보자면 의미심장하게 읽힌다.