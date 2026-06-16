상어 한 마리도 흔하게 쓰지 않았다, 흥행 예고된 기대작

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스틸컷재미있는 점은 상어의 활용이다. 통상 많은 영화가 상어를 주인공과 선한 이들을 위협하는 악으로 묘사하고는 한다. 스티븐 스필버그가 1975년 작 <죠스>에서 상어를 괴수처럼 묘사했을 때까지만 해도 참신했던 이 설정은 이후 수십, 수백 편의 아류작이 나오는 동안 지루하고 진부해졌다.실제 자연 생태계에서 상어가 인간을 해쳤단 보고가 거의 나오지 않고, 400여 종에 이르는 상어 종 가운데서도 지극히 일부인 10여 종만이 인간을 공격한 사례가 보고되며, 심지어 인간을 먹는 식인상어는 그보다도 예외적임에도 인간은 상어를 악처럼 묘사해 왔던 터다. 실제로는 연간 1억 마리 이상의 상어가 인간에 의해 지느러미가 잘리고 배가 갈라져 알만 꺼내진 뒤 버려진단 사실을 누구도 충실히 고려하지 않는다.그런데 이 영화 <돌핀보이>는 상어를 악당이 아닌 선의 쪽에 배치한다. 그저 그뿐만이 아니라 상어를 악으로 바라보는 인간의 흔한 고정관념을 이용해 악을 연기하도록 한다. 그저 상어뿐일까. 저 포악하다고 소문난 범고래조차 영화는 그저 포악하게만 놓아두지 않는 것이다. 자연히 영화를 보는 이들은 선과 악의 흔한 구분에, 이미 답습했을 법한 그와 같은 인식에 저항하는 순간과 마주한다.<돌핀보이 : 푸른 바다의 수호자>는 인간과 자연의 공존이 어떻게, 어느 지점에서 이뤄질 수 있고 이뤄져야 하는지 또한 생각하도록 한다. 어른들이 보기엔 유치하고 시시할 수 있겠으나, 아이에겐 얼마든지 달리 가 닿을 수 있는 문제다. 과학과 자연주의, 어업과 공존, 선과 악을 둘러싼 많은 이야기가 이 영화 안에 담겨 있다. 푸른 바다를 수호하는 작업과 파괴하는 작업이 모두 인간으로부터 비롯되니, 자라나는 우리 아이들이 둘 중 어느 한편의 손을 들어줘야 하는 순간은 필연적이겠다. 나는 이 영화가 그에 작으나 분명한 영향을 미칠 수 있으리라 여긴다.