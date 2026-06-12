조명, 온도, 습도, 분위기... 모든 게 완벽할 때 탄생하는 장면

누군가 내게 가장 좋아하는 비평가가 누구냐 물으면 나는 주저 없이 루이스 멈퍼드라 말하곤 한다. 영화평론을 하면서 영화평론가가 아닌 건축평론가, 그것도 70년이나 된 이를 좋아한다 말하는 걸 이해하기 어려워하는 이가 많다. 그때마다 나는 비평이란 그 대상이 무엇이든 본질적으로 동일하며, 영화를 만든다는 건 건물을 올리는 것과 얼마 다르지 않은 일이라고 답해왔다. 루이스 멈퍼드는 그저 영화예술을 재료로 삼는 비평가들이 갖지 못한 탁월함을 갖춘 매력적인 이 일 뿐이다.
그렇다면 건축은 영화와 어떻게 닮았는가. 건축은 건물을 짓는 일이다. 건물이란 사람이 일상적으로 대하는 것으로, 자연히 사람들이 요구하는 바를 담아내야 한다. 옛 사람들은 그 요구를 크게 세 가지로 추렸는데 구조와 기능, 그리고 미다. 안전과 효율과 아름다움은 영화로 치면 '어떻게' '효과적으로' '감동시킬' 것이냐가 된다. 감동은 인간을 움직이는 것으로써, 공포는 두렵게 하고 코미디는 웃기게 하며 또 어느 작품은 지적으로 확장케 하는 것이다. 때로는 눈물 뽑는 슬픔이나 마음 훈훈한 공감이 될 수도 있겠다. 그 어느 것이든 영화의 목적이 된다.
구조를 설계하고 시공에 들어가 그를 구현하는 작업도 영화와 닮았다. 외관에 집중하고 재료에 특별함을 더하거나 공간감을 극대화하는 등의 시도가 모두 영화에서도 찾을 수 있는 일이다. 필름이냐 디지털이냐, 화면비는 어떻게 쓸 것이냐, 카메라와 마이크는 어떤 것을 활용할 건가. 이 모두가 건축과 얼마나 닮아 있는가. 보는 이의 동선과 시야에 따라 건물을 감각하며 가질 감흥을 계산하는 건축처럼, 영화 또한 선형적이든 비선형적이든 관객이 가질 인상을 우선적으로 고려하게 마련이다. 결국 둘 모두가 구조와 기능, 아름다움의 예술이다.