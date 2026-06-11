넷플릭스 1위 '참교육'이 보여주는 교실의 비극

▲드라마 <참교육> 넷플릭스

결국 다시 처음의 질문으로 돌아가 보자. "어른이 애들을 무서워하면 세상은 망한다"는 대사는 현 교실이 처한 상황을 정확히 보여준다. 그 연장선에서 세상을 망치지 않기 위해 우리에게 필요한 것은 <써니> 시절의 물리적 야만도, 나화진의 합법적 폭력 판타지도 아니다.



나화진이 선사하는 합법적 폭력의 카타르시스는 짜릿하지만 일시적인 사이다일 뿐이다. 두려움 없이 아이의 잘못을 꾸짖고 바른길로 이끄는 것은 교사 개인의 맷집이나 영웅의 주먹이 아니라, 상식적인 '제도적 울타리' 안에서만 가능한 일이다.



국가와 교육 당국은 이 콘텐츠의 흥행을 대중이 보내는 경고로 직시해야 한다. 가상의 교권보호국이 주는 사이다에 취해 방관할 것이 아니라, 교사가 아이와 학부모의 '기분'이 아닌 '교육의 본질'에만 집중할 수 있도록 실효성 있는 입법과 제도를 정비해야 한다. 영웅의 주먹을 기다리지 않아도 되는 교실, 폭력이 없어도 어른이 온전히 어른의 역할을 다할 수 있는 상식적인 교실을 복원하는 일. 그것이 진짜 '참교육'을 위해 국가가 해야 할 도리가 아닐까.

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