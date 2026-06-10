돌아온 히어로 서건창... 끝나지 않은 '201안타 전설'

케이비리포트

키움 서건창의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올시즌 현재(6월 9일 기준) 서건창은 27경기에 출장해 타율 0.296 32안타 출루율 0.402 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.55로 팀 내에서 손꼽히는 활약을 보이고 있다. 특히 4할을 넘는 출루율은 리그 내 리드오프 중에서도 정상급 수치다. 6월 이후로는 7경기 연속 안타 행진과 함께 타율 0.464(28타수 13안타)로 절정의 타격감을 뽐내고 있다.서건창의 최근 활약은 기록 이상의 의미도 크다. 2023시즌 이후 줄곧 최하위인 키움은 젊은 선수들의 성장에 초점을 맞춘 팀이다. 이런 상황에서 팀 역사에 이정표를 남겼던 서건창이 다시 복귀해 후배들을 이끄는 역할을 수행하고 있다. 실제로 서건창은 팀이 연패에 빠진 기간에도 꾸준히 출루하며 공격의 물꼬를 텄고 최근 두 경기 연속 3안타를 기록하며 팀 연승의 발판을 마련했다.