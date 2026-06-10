"선수생활 때 경험, 축구해설에 너무나도 큰 자산 됐다"

이완우

"아르테타의 감독으로의 성장 스토리, 그 마침표를 찍으러 부다페스트로 향합니다!"

- 선수 생활로 직접 몸을 부딪치며 축구를 배웠던 경험이 현재 중계석에서 선수의 심리나 미세한 움직임을 포착하는 데 어떤 자산이 되고 있나요?

- 축구를 플레이하던 입장에서 전술과 규칙을 통제하는 입장으로 전향하셨을 때, 세상을 바라보는 시선이 달라졌을 것 같은데요. 직접 겪으신 '선수의 눈'과 '심판의 눈'의 가장 큰 차이는 무엇인가요?

"조금 더 서로 존중하고 이해해주는 문화가 생겼으면 좋겠는데, 이게 말처럼 쉽지는 않을 것 같아요. 각자의 위치에서 최선을 다하는 수밖에 없는 것 같네요!"

- 실제 심판 교육을 받고 판정을 내려보신 위원님께서는 일반 해설가들이 놓치기 쉬운 '그라운드 안의 숨겨진 요소'를 포착하는 특별한 시선이 있을 것 같은데, 실제 중계석에서 이를 어떻게 활용하시나요?

- 해설위원은 90분 동안 복잡한 전술적 흐름을 시청자가 직관적으로 이해할 수 있도록 언어로 풀어내야 하는 직업입니다. 위원님께서 해설하실 때 가장 중요하게 생각하는 자신만의 '해설 원칙'이나 '키워드'가 있으신가요?

- 감정에 치우치기 쉬운 중계 환경 속에서 이처럼 철저한 데이터 분석과 심판 출신으로서의 정체성이 해설가로서 '냉정함과 객관성'을 유지하는 데 어떤 도움을 주었나요?

큰사진보기 ▲심판 자격으로 경기에 참여한 이완우 해설위원 이완우

- 중계 도중 감독의 전술 변화나 교체 카드의 의도를 순간적으로 캐치해내야 할 것 같습니다. 경기 흐름을 읽어내기 위해 중계석에서 모니터 화면 외에 현장의 어떤 부분을 유심히 관찰하시나요?



"전술 변화나 교체 카드의 의도는 그동안 이 감독이 보여줘 왔던 표본들을 사전에 숙지해 놓은 상태에서 교체 선수의 포지션, 바뀌는 선수의 포지션들을 체크하면서 파악하는 편이에요. 대부분 표본이 정해져 있기도 하고, 그동안 안 했던 유형의 교체라 하더라도 축구 경기를 많이 보다 보면 어떤 의도였는지는 어느 정도 파악되는 편인 것 같습니다!"



- 해설위원의 분석도 캐스터와의 호흡이 받쳐줄 때 시청자가 명확하게 이해할 수 있습니다. 위원님이 생각하시기에 중계석에서 합이 잘 맞는 스타일이나 좋은 중계를 만들기 위해 캐스터에게 바라는 역할이 있으신가요?



"그동안 운이 좋게 훌륭하고 실력 좋은 캐스터들과 많은 호흡을 맞춰봤던 것 같습니다. 경험상으로도, 멀리서 지켜보기에도, 캐스터가 경기에 자신의 의견을 너무 많이 관여하려는 것보다는 진행에 조금 더 초점을 맞춰주고 축구와 관련된 부분은 해설에게 믿고 맡겨주며 부족한 점을 서로 보완해주는 형태가 될 때 중계가 가장 깔끔해지는 것 같아요. 각자의 역할에 충실할 때 가장 좋은 중계가 나오는 것 같습니다."



- 위원님께서는 대중의 비판이나 엇갈리는 피드백을 마주하셨을 때, 더 나은 해설을 위해 이를 어떻게 수용하고 대처하시나요?



"저는 비판도 달게 받는 편이에요. 좋은 피드백은 새겨두면서 더 강점으로 발전시키려 노력하고 있고, 안 좋은 피드백에 대해서는 시청자들이 '이렇게 생각했을 수도 있겠구나' 하면서 다음부터는 그런 부분을 개선하려고 노력을 많이 하는 편입니다. 실제로 부정적인 피드백으로부터 '그럴 수 있겠구나!' 하면서 이전에 있었던 몇 가지 단점을 많이 고치기도 했습니다. 정말 감사한 부분이고 여전히 단점은 많은데, 계속 시청자분들의 피드백을 감사하게 수용하면서 고쳐 나가도록 하겠습니다!"



선을 지키는 유쾌함, 그리고 '방송 범주'로서의 해설



- 혹시 본인이 던지셨던 멘트 중 가장 기억에 남는 '원픽 드립'은 무엇이었나요? 아울러 전문적인 전술 분석과 유쾌한 드립 사이에서 균형을 잡는 위원님만의 기준이 있는지도 알고 싶습니다.



"요즘은 조금 더 경기에 집중하려고 합니다. 돌이켜보면 해설 초기 때 불필요한 드립도 몇 번 시도했던 거 같아서 지금 생각해보면 부끄럽더라고요. 중계를 이제 몇 년 차 하다 보니까 드립이 과하면 좋지 않다는 것을 좀 느끼고 있어서 자제하고 있습니다. 그나마 보되글림트와 토트넘의 챔스 경기에서 했었던 '보되의 홈에서의 첫 골이 북극으로 날아갑니다'가 너무 억지스럽지 않으면서도 무리하지 않고 어느 정도 유쾌한 선을 잘 탔던 드립이라고 생각이 드네요."



- 축구 해설위원을 꿈꾸며 자신만의 분석 능력을 키우기 위해 노력하는 유망주들과 후배들에게 선배로서 조언이나 격려 한마디 부탁드립니다.



"이 일은 사실 축구를 많이 좋아하고 잘 알면 할 수 있는 일만은 아닌 것 같습니다! 축구해설도 '방송의 범주'에 속하는 일이기 때문에 방송에 필요한 좋은 발음과 발성, 톤, 방송 능력, 문장을 완성시키는 능력들이 많이 요구되는데요. 어린 친구들일수록 평소처럼 축구도 많이 보시되, 이런 부가적인 중요한 요소들도 사전에 차곡차곡 잘 준비하는 것이 필요하지 않을까 싶네요."



이완우 해설위원에게 축구란 '인생' 그 자체다. 축구를 처음 좋아한 순간부터 지금까지 단 하루도 축구를 몸에서 떼어놓은 적이 없기 때문이다. 그리고 그에게 해설이란 '나를 성장시켜준 인생의 전환점'이다. 해설을 시작하고 인생의 방향이 조금 변했다는 이 위원은 "이 일을 하면서 인간으로서 조금 더 성장하게끔 만들어 준 것 같고, 지금의 순간들을 즐기면서 앞으로 이 해설을 통해 내가 어떤 방향으로 더 발전할 수 있을지 기대됩니다"라며 중계석을 향한 설렘을 전했다.



이미 축구 팬들 사이에서는 너무나 잘 알려진 유행어이자 밈이지만, 그는 마지막으로 축구 팬들에게 유익한 현실 조언을 남기며 인터뷰를 끝맺었다.



"축구로 우울해하지 마세요, 인생이 더 중요합니다."



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 심판 자격으로 경기에 참여한 이완우 해설위원"전술 변화나 교체 카드의 의도는 그동안 이 감독이 보여줘 왔던 표본들을 사전에 숙지해 놓은 상태에서 교체 선수의 포지션, 바뀌는 선수의 포지션들을 체크하면서 파악하는 편이에요. 대부분 표본이 정해져 있기도 하고, 그동안 안 했던 유형의 교체라 하더라도 축구 경기를 많이 보다 보면 어떤 의도였는지는 어느 정도 파악되는 편인 것 같습니다!""그동안 운이 좋게 훌륭하고 실력 좋은 캐스터들과 많은 호흡을 맞춰봤던 것 같습니다. 경험상으로도, 멀리서 지켜보기에도, 캐스터가 경기에 자신의 의견을 너무 많이 관여하려는 것보다는 진행에 조금 더 초점을 맞춰주고 축구와 관련된 부분은 해설에게 믿고 맡겨주며 부족한 점을 서로 보완해주는 형태가 될 때 중계가 가장 깔끔해지는 것 같아요. 각자의 역할에 충실할 때 가장 좋은 중계가 나오는 것 같습니다.""저는 비판도 달게 받는 편이에요. 좋은 피드백은 새겨두면서 더 강점으로 발전시키려 노력하고 있고, 안 좋은 피드백에 대해서는 시청자들이 '이렇게 생각했을 수도 있겠구나' 하면서 다음부터는 그런 부분을 개선하려고 노력을 많이 하는 편입니다. 실제로 부정적인 피드백으로부터 '그럴 수 있겠구나!' 하면서 이전에 있었던 몇 가지 단점을 많이 고치기도 했습니다. 정말 감사한 부분이고 여전히 단점은 많은데, 계속 시청자분들의 피드백을 감사하게 수용하면서 고쳐 나가도록 하겠습니다!""요즘은 조금 더 경기에 집중하려고 합니다. 돌이켜보면 해설 초기 때 불필요한 드립도 몇 번 시도했던 거 같아서 지금 생각해보면 부끄럽더라고요. 중계를 이제 몇 년 차 하다 보니까 드립이 과하면 좋지 않다는 것을 좀 느끼고 있어서 자제하고 있습니다. 그나마 보되글림트와 토트넘의 챔스 경기에서 했었던 '보되의 홈에서의 첫 골이 북극으로 날아갑니다'가 너무 억지스럽지 않으면서도 무리하지 않고 어느 정도 유쾌한 선을 잘 탔던 드립이라고 생각이 드네요.""이 일은 사실 축구를 많이 좋아하고 잘 알면 할 수 있는 일만은 아닌 것 같습니다! 축구해설도 '방송의 범주'에 속하는 일이기 때문에 방송에 필요한 좋은 발음과 발성, 톤, 방송 능력, 문장을 완성시키는 능력들이 많이 요구되는데요. 어린 친구들일수록 평소처럼 축구도 많이 보시되, 이런 부가적인 중요한 요소들도 사전에 차곡차곡 잘 준비하는 것이 필요하지 않을까 싶네요."이완우 해설위원에게 축구란 '인생' 그 자체다. 축구를 처음 좋아한 순간부터 지금까지 단 하루도 축구를 몸에서 떼어놓은 적이 없기 때문이다. 그리고 그에게 해설이란 '나를 성장시켜준 인생의 전환점'이다. 해설을 시작하고 인생의 방향이 조금 변했다는 이 위원은 "이 일을 하면서 인간으로서 조금 더 성장하게끔 만들어 준 것 같고, 지금의 순간들을 즐기면서 앞으로 이 해설을 통해 내가 어떤 방향으로 더 발전할 수 있을지 기대됩니다"라며 중계석을 향한 설렘을 전했다.이미 축구 팬들 사이에서는 너무나 잘 알려진 유행어이자 밈이지만, 그는 마지막으로 축구 팬들에게 유익한 현실 조언을 남기며 인터뷰를 끝맺었다. 이완우 해설위원 축구 인터뷰 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 장석찬 (seokchanj26) 내방 구독하기 안녕하세요. 언제나 최선을 다하겠습니다. 이 기자의 최신기사 "3초 침묵도 기술"... K리그 음유시인 소준일의 중계 철학

이완우 해설위원현대 축구 해설은 현란한 전술 용어와 복잡한 데이터 분석으로 90분을 메우는 전술가들의 경연장처럼 보인다. 하지만 SPOTV 이완우 축구 해설위원의 생각은 다르다. 그는 중계석 위에서 "전술적으로 너무 많은 것들을 언급하지 말자"라는 역설적인 원칙을 제안한다. 축구는 결국 선수들의 몫이며, 화려한 전술 가상도보다 눈앞에 실시간으로 펼쳐지는 선수의 플레이 의도와 정확한 정보를 직관적으로 풀어내는 데 초점을 맞추기 때문이다.그가 가진 해설의 객관성은 단순히 말에서 나오지 않는다. 이 위원은 고등학교 시절까지 축구 선수로 활동했고, 이후 심판 교육까지 이수한 독특한 이력의 소유자다. 몸으로 부딪치며 체득한 '선수의 눈'과 찰나의 판정을 내리던 '심판의 눈'은 일반 해설가들이 놓치기 쉬운 그라운드 안의 숨겨진 디테일을 포착하는 특별한 시선을 선물했다. 선수의 사소한 실수에 공감하면서도, 판정에 팩트를 교차 검증하는 힘이 이완우 해설위원을 '대문자 T' 해설가로 만든 비결이다.최근 아스날이 20년 만에 UEFA 챔피언스리그 결승 진출을 확정 짓던 순간 울려 퍼진 그의 목소리다. 좋아했던 선수가 감독이 돼 역사적인 순간을 맞는 장면을 직접 풀어냈던 이 중계는 그의 인생 중계로 남아있다. 축구를 처음 좋아한 순간부터 단 하루도 축구를 몸에서 떼어놓은 적이 없다는 이완우 위원. "축구로 우울해하지 마라, 인생이 더 중요하다"는 유행어이자 밈을 말하며 팬들의 삶을 위로하는 유쾌한 직업인이자, 해설을 통해 인간으로서 성장하고 있는 그에게 그라운드를 바라보는 냉정하고도 뜨거운 시선에 대해 이야기를 들어봤다. 인터뷰는 서면으로 진행했으며 답변은 지난 5월 27일에 받았다."너무나도 큰 자산이 됐습니다. 선수의 플레이에서 나오는 사소한 디테일에 대해서 '아, 이거는 이러해서 저렇게 했겠구나', '아, 이거는 이거 때문에 저런 실수를 했겠구나' 하면서 대부분의 플레이 의도나 상황들이 어느 정도 보이는 거 같아요. 선수의 좋았던 혹은 안 좋았던 플레이에 대해서도 공감되면서 이해할 수 있는 부분들이 잘 느껴지는 거 같고요. 그런 것들을 최대한 해설에서 풀어주려고 노력하고 있습니다.""선수와 지도자, 그리고 심판의 생각은 다를 수밖에 없고 이 견해 차이는 좁힐 수 없겠구나 라는 걸 느꼈어요. 저도 선수 시절에는 심판이 너무 밉고 부정적으로만 느껴졌거든요. 선수들이나 팀 입장에서는 본인들에게 가해지는 판정 하나하나에 예민하게 반응할 수밖에 없으니까요. 다만 심판 입장에서는 어려운 판정을 정확하게 내려도 어느 한 팀에게는 욕을 먹을 수밖에 없는 구조예요. 정확하고 올바른 판정을 하더라도 그게 다른 어느 한 팀에게는 피해를 입히는 판정이 되는 거니까요."이 위원은 심판 역시 난해하고 순식간에 지나가는 상황 속에서 오심을 할 수밖에 없는 때가 찾아온다고 고백했다. 그럴 때면 모든 팀에게 역적이 되어 존중받기 쉽지 않다는 현실적인 고충도 덧붙였다."종종 그런 상황들이 보이곤 해서 경기 템포가 빠르지 않고 느슨한 경기라면 사소한 것들도 언급하곤 합니다. 예를 들어, 부심이 깃발을 들었음에도 주심이 오프사이드를 적용하지 않고 상대 팀 공격에 어드벤티지로 진행할 때가 있는데요. 이럴 때마다 만국 공통으로 주심은 부심에게 '엄지척'을 해요. '잘 봤다, 근데 상황이 빠르게 진행되니 어드벤티지 바로 진행하겠다'는 의도의 작은 의사 표현이죠. 이런 것들을 설명해주거나 어드벤티지 선언 후 바로 득점으로 연결됐을 때 주심이 심판 내부적으로 받게 될 좋은 평가와 점수 같은 내용도 종종 코멘트로 활용하는 편입니다.""저의 해설원칙은 명확합니다. '전술적으로 너무 많은 것을 언급하지 말자'입니다. 축구 경기는 결국 선수들의 몫이에요. 그리고 실제로 축구팬들이 생각하는 것만큼 경기내에 아주 많은 전술지시들이 경기 중간에 반영되는 경우가 많지 않아요."그는 중계석에서 섣불리 감독의 머릿속을 재단하는 행위를 경계한다. "만약 중계 중에 '지금은 이런 전술이고 이런 전술입니다, 후반전 이런 변화를 줬습니다!'라고 지레짐작해 멘트를 했다가, 추후에 해당팀 감독이 '나는 이런 전술 지시한 적 없는데?'라고 할 수도 있잖아요. 저는 그래서 전술적인 부분은 오랫동안 이 팀이 해왔던 부분들, 직관적으로 보이는 것 몇 가지만 간단하게 정리해요. 대신 중계 중에는 실시간으로 나타나는 포인트들을 짚는 형태에 더 중점을 둡니다."과도한 전술 분석 대신 그가 마이크 앞에서 채워 넣는 것은 그라운드 위 선수의 '진짜 호흡'이다. 이 위원은 선수가 패스할 때 어떤 의도였는지, 왜 패스미스가 나올 수밖에 없었는지, 혹은 시청자가 볼 때는 슈팅을 때릴 만한 타이밍인데 왜 때리지 못했는지 등 실시간으로 나타나는 플레이 포인트에 주목한다. 여기에 정확한 정보와 꼭 필요한 이야기들을 적재적소에 풀어내는 것이 그가 정립한 본인의 해설 방식이다."사실 심판 출신인 것도 어느 정도 영향이 있겠지만, 선천적으로 냉정한 성격이고 객관성을 중요시하는 성격이에요. 예를 들어, 주변 사람이 어디서 명백히 잘못했으면 주변 사람 편을 안 들어주고 필요한 피드백을 해주는 스타일이에요. 요즘 말로 대문자 'T'라고도 표현하죠. 그런 성향이 중계 때도 객관성을 유지하는 데 확실히 도움이 되는 것 같습니다."