조롱거리로 전락한 프랑스 대표팀, 월드컵에서 무슨 일 있었길래?

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
프랑스 축구 국가대표팀은 1998년 월드컵에서 역사상 처음으로 우승하며 전성기의 시작을 알렸다. 이후 2000년 유로에서도 우승하며 최고의 시간을 보냈다. 하지만 2002년 월드컵에서 충격의 본선 탈락을 맛보고 2004년 유로에서도 8강에서 떨어지며 조롱거리로 전락했다. 이후 레몽 도메네크가 감독으로 부임해 2006년 월드컵에서 준우승의 쾌거를 이룩했다.
하지만 2008년 유로에서 치욕스러운 본선 탈락으로 자존심을 구겼고, 2010년 월드컵도 겨우 본선에 진출했다. 도메네크를 경질해야 한다는 여론이 압도적이었으나 그는 유임되어 대표팀을 계속 이끌었다. 프랑스 스포츠 역사상 최악의 사건이 그렇게 싹을 틔우고 있었다. 총체적인 막장 드라마였다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 〈더 버스: 프랑스 축구 국가대표팀 반란 사건〉(이하 〈더 버스〉)는 2010년 월드컵 당시 도메네크 감독과 대표팀 사이의 끔찍한 반목 끝에 벌어진 훈련 파업 사태의 막전막후를 들여다본다. 도메네크 감독을 비롯해 당시 대표팀의 에브라(주장), 갈라스, 사냐, 그리고 스태프들이 직접 출연해 저마다의 시선으로 당시를 증언한다.