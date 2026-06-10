조롱거리로 전락한 프랑스 대표팀, 월드컵에서 무슨 일 있었길래?

넷플릭스

넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <더 버스: 프랑스 축구 국가대표팀 반란 사건>의 한 장면.우선 프랑스 축구 국가대표팀은, 지금도 그렇지만 15년 전 당시에도 강력한 우승 후보였다. 이런저런 문제가 있다고 해도 본선은 가볍게 뚫고 토너먼트에서 강호들과 일합을 겨루리라, 프랑스 전 국민이 바라 마지않았다. 하지만 본선 첫 경기 우루과이전에서 허무하게 무승부에 그쳤고, 도메네크는 희생양이 필요했다.선발 자원이던 구르퀴프가 벤치로 밀려난다. 선수들은 동요하기 시작했다. 감독의 말 한마디에 동료가 한순간에 출전 정지 처분을 당해 버렸으니까. 그럼에도 선수들은 프랑스 축구 국가대표팀의 일원으로서 다음 라운드에 진출하기 위해 멕시코를 반드시 이겨야 했다. 하지만 신은 그들을 구원하지 않았다.전반전 무승부, 도메네크는 전술적으로 자신의 말을 듣지 않은 아넬카를 하프타임에 전격 교체한다. 그 결과는 프랑스의 0:2 참패. 프랑스는 그야말로 뒤집어졌다. 거기에 기름을 부은 사건도 터졌다. 프랑스 유력 일간지 1면 톱에 아넬카가 도메네크에게 "꺼져, 개새끼야!"라고 했다는 설이 실린 것이다. 이후 사건은 돌이킬 수 없는 지경으로 치닫는다.당사자들이 보도가 거짓이라고 반박한다. 욕설은 누가 봐도 사실이 아닐 것이라 생각되지만, 그 이면에는 오랫동안 쌓이고 쌓인 이야기가 있으리라 확신할 수 있다. 도메네크가 언론을 파행적으로 대했다는 점과 대표팀을 제대로 이끌지 못했다는 점이 가장 크게 작용했을 테고, 대표팀 선수들의 '싹수없는' 성향도 한몫했을 것이다. 물론 언론의 악랄한 보도 방식도.