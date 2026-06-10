케인, 음바페, 홀란드? 북중미월드컵 골든부츠의 주인공은

'골든부츠(Golden Boot)'는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵의 득점왕에게 수여되는 상이다. 1930년 초대 우루과이 대회부터 1978년 아르헨티나 대회까지는 말 그대로 '최다득점자(Top Goalscorer)라는 표현을 쓰다가, 1982년 스페인 대회부터 2006년 독일 대회까지 '골든슈(Golden Shoe)'라는 명칭을 거쳐, 2010년 남아공 대회부터 지금의 골든부츠로 자리잡았다. 또한 2006년 대회부터 득점이 동률을 경우, 어시스트 숫자와 더 적은 경기를 소화한 선수 순으로 단독 수상을 하도록 시상 규정을 보완했다.역대 월드컵 단일대회 최다득점자는 1958년 스웨덴 월드컵에서 13골을 기록한 프랑스의 전설 쥐스트 퐁텐이다. 1954년 스위스 월드컵에서 산도르 코츠시스(헝가리)가 11골, 1970년 멕시코 월드컵의 게르트 뮐러가 10골로 그 뒤를 이었다. 뮐러를 끝으로 이후 월드컵에서 단일 대회 두 자릿수 득점을 넘긴 선수는 더이상 나오지 않고 있다.역대 월드컵 통산 최다득점자는 미로슬라프 클로제(독일)다. 독일 축구대표팀 최다득점자이기도 한 클로제는 A매치 137경기에 나서 71골을 넣었고, 그 중 16골을 월드컵에서 넣었다.클로제는 4회의 월드컵 본선 무대에 출전했고, 2002 한일 월드컵에서는 5골, 2006 독일 대회에서는 5골로 대회 득점왕까지 수상했다. 2010 남아공 월드컵에서 4골, 2014 브라질 월드컵(우승)에서 2골을 더 추가하며 기존 1위였던 호나우두(브라질)의 15골을 넘어 월드컵 역대 최다 득점 1위에 올라섰다. 현재 현역 선수중에서는 13골의 리오넬 메시(아르헨티나)와 12골의 킬리안 음바페(프랑스)가 클로제의 기록을 추격하고 있다.11일(한국시각) 개막하는 '2026 북중미 월드컵'을 앞두고 골든부츠의 주인공이 누가 될지에 관심이 쏠리고 있다. 이번 대회부터는 참가국이 48개국으로 확대되면서 최대 경기수도 기존 7경기에서 8경기로 늘어나게 되어 더 많은 득점을 기대할 수 있게 됐다.역시 전력상 우승권으로 꼽히는 강팀의 공격수들이 먼저 유력한 후보로 거론되고 있다. 지난 대회 골든부츠 수상자이기도 한 프랑스의 주포 음바페는 사상 최초의 2연패에 도전한다. 지금까지 역대 월드컵 역사에서 골든부츠를 2회 이상 수상한 선수는 아직까지 한 명도 나오지 않았다.음바페는 첫 출전이었던 2018년 러시아 대회에서 4골을 넣으며 프랑스의 우승을 이끌었다. 2022년 카타르 대회에서는 8골을 넣어 생애 첫 골든부츠를 수상했지만 팀은 결승전에서 아르헨티나에 승부차기 끝에 패해 준우승에 그쳤다. 음바페가 이번 월드컵에서 5골 이상을 넣으면 클로제를 넘어 월드컵 개인 통산 득점 1위에 등극할수 있다.지난 시즌 스페인 라리가 레알 마드리드에서 42골을 터뜨리며 절정의 골감각을 과시한 음바페는 프랑스 국가대표로서는 A매치 98경기에서 56골을 기록중이다. 이번 월드컵에서는 주장 완장을 차고 그라운드를 누빈다. 강력한 우승 후보로 꼽히는 프랑스는 음바페를 앞세워 1998년, 2018년 대회에 이어 통산 세 번째 우승에 도전한다. 아직도 28세에 불과한 음바페는 앞으로도 월드컵 본선에 1, 2회 이상 더 참가할 기회가 있을 것으로 전망되기에 월드컵 역사상 전인미답의 '20골' 고지에도 도전할수 있는 후보로 꼽힌다.또 한 명의 골든부츠 수상자도 북중미월드컵에서 두번째 타이틀 도전에 나선다. 잉글랜드의 주포 해리 케인은 월드컵 본선에서 11경기에서 출전하여 8골을 넣었다. 2018년 러시아 대회에서 6골을 넣으며 득점왕에 올랐고, 지난 카타르 대회에서는 2골을 기록했다.케인은 33세의 나이에도 절정의 골감각을 과시하고 있다. 지난 2025∼2026시즌 독일 바이에른 뮌헨 소속으로 분데스리가 31경기에서 36골을 터뜨리며 리그 득점왕과 유럽 축구 리그 한 시즌 최다 득점자에게 수여되는 '유러피언 골든슈'를 동시에 품에 안았다. 지난 시즌 분데스리가와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(14골), 독일축구협회(DFB) 포칼(10골), 독일 슈퍼컵(1골) 등 각종 대회를 통틀어 공식전 51경기에서 61골을 몰아쳤다. 국가대표팀에서도 월드컵 유럽예선에서 8골을 넣으며 잉글랜드의 본선행을 이끌었다.노르웨이의 엘링 홀란은 생애 첫 월드컵 무대를 밟는다. 잉글랜드 프리미어리그 득점왕 3회, 유럽챔피언스리그 득점왕 2회에 빛나는 홀란은 현재 세계 최고의 공격수중 하나로 꼽히지만, 클럽팀과 달리 국가대표팀에서는 조국 노르웨이의 전력이 떨어지는 탓에 메이저대회와 크게 인연이 없었다.홀란드는 유럽지역예선에서 8경기 16골(유럽예선 전체 1위) 월드컵 예선 전 경기 득점이라는 진기록을 작성하며 노르웨이에게 28년만에 21세기 첫 월드컵 진출이라는 선물을 안겼다. 2019년부터 노르웨이 대표팀에 이름을 올린 홀란드는 불과 26세의 나이에 A매치 50경기에서 55골을 터뜨리며 노르웨이 국가대표팀 역대 최다득점자에도 이름을 올리고 있다.변수는 노르웨이의 전력이 우승후보와는 거리가 있다는 것. 노르웨이는 이번 북중미월드컵에서 프랑스, 이라크, 세네갈과 함께 I조에 속해있다. 27일 열리는 조별리그 3차전에서는 골든부츠 후보로 꼽히는 홀란과 음바페의 맞대결이 펼쳐진다. 노르웨이는 이번 대회 돌풍을 일으킬 '다크호스'로 꼽히는 가운데, 마르틴 외데고르 등 노르웨이 팀동료들이 홀란의 부담을 얼마나 덜어주느냐가 관건이다.스페인과 바르셀로나의 2007년생 신성 라민 야말도 골든부츠 후보로 거론되고 있다. 19세의 야말은 지난 시즌 전체 공식전 45경기에서 24골(리그 16골)을 넣으며 바르셀로나의 리그 우승을 이끌었다. 야말은 스페인 국가대표로 A매치에서는 25경기에 출전하여 6골을 기록했다.야말은 월드컵은 첫 출전이지만 이미 유로 2024 우승, 2024-25 유럽네이션리그 준우승 등 굵직한 메이저대회 경험을 보유하고 있다. 16년만의 월드컵 정상을 노리는 스페인은 이번 대회 강력한 우승후보로 거론되고 있어서 야말의 활약이 더 기대를 모으고 있다. 야말이 골든부츠까지 수상할 경우 1962 칠레 월드컵에서 20세 8개월의 나이로 공동 득점왕에 오른 플로리안 알베르츠(헝가리, 4골)을 넘어 역대 최연소 골든부츠 수상자에 등극할수도 있다.통산 6번째 월드컵 무대에 나서는 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두의 마지막 도전도 관심사다. 두 선수는 축구 역사상 최고의 득점기계로 꼽히지만 정작 월드컵 골든부츠와는 한번도 인연이 없었다.월드컵에서는 메시가 13골(역대 4위)에 2022년 아르헨티나의 우승, 역사상 유일한 두번의 골든볼(2014,2022) 수상 등으로 호날두보다 앞선다. 호날두는 월드컵 역사상 최초의 5개 대회 연속 득점자로 8골을 넣었지만, 정작 토너먼트에서는 아직까지 단 한골도 넣지 못했다.한국 선수들도 골든부츠에 도전하는 기회가 올까. 현재 한국대표팀의 에이스 손흥민은 지난 대회까지 안정환, 박지성(이상 3골)과 함께 한국인 월드컵 공동 최다득점을 넘어 이번 대회에서 단독 1위 등극을 노린다.4번째 월드컵 출전인 손흥민은 2014 브라질 대회에서 1골, 2018 러시아 대회에서 2골을 기록했고, 지난 2022년 카타르대회에서는 득점을 기록하지 못했다. 손흥민은 A매치 144경기에서 56골(23도움)을 기록하고 있어서 만일 이번 월드컵에서 3골 이상을 넣으면 대선배 차범근(58골)이 보유한 한국축구 최다득점자 기록을 갈아치울 수 있다.손흥민과 함께 월드컵에서 득점을 경험해본 한국 선수는 조규성(2골)과 황희찬(1골)이 있다. 오현규는 4년전 카타르 대회에는 예비선수였으나 이번 대회에서는 당당히 최종명단에 승선하며 월드컵 첫 득점에 도전한다.한국 선수들은 아직까지 월드컵 단일 대회에서 3골 이상을 기록한 선수는 없다. 1994년 홍명보, 2002년 안정환, 2018년 손흥민, 2022년 조규성(유일한 1경기 2골, 가나전) 등 총 4명의 선수가 단일대회에서 2골을 기록한 것이 공동 최다득점기록이다. 이번 북중미월드컵에서 한국 선수가 골든부츠 경쟁에 뛰어드는 모습을 볼 수 있을지도 기대를 모은다.