나영석까지 나섰는데... 2026 월드컵 '역대급 무관심', 왜?

갓경규, 에그이즈커밍

현대차와 손잡은 갓경규 '차박원정대'(맨위), 네이버 치지직과 협업하는 '채널 십오야'반면 온라인 미디어 플랫폼에서는 지상파 TV보다 한층 적극적인 행보가 눈길을 끈다. 공식 후원사와 중계권 사업자들은 유명 연예인들을 앞세운 다양한 콘텐츠를 선보이며 월드컵 분위기 띄우기에 나서고 있다.'월드컵=이경규'라는 공식이 생길 정도로 월드컵과 인연이 깊은 방송인 이경규는 대회 공식 후원사 현대자동차와 손잡고 다시 한번 월드컵 현장에 뛰어들었다. 개인 유튜브 채널 '갓경규'에서는 <차박원정대 with 현대자동차> 특집을 마련해 박지성, 손흥민 등 전·현직 축구 스타들과 만나는가 하면 후배 방송인 이수지, 송하빈 등과 함께 멕시코 현지 응원전에 나설 예정이다.나영석 PD가 이끄는 '채널 십오야'(에그이즈커밍 운영)는 월드컵 온라인 중계권을 보유한 네이버와 손을 잡았다. 오는 12일 네이버 치지직을 통해 에그이즈커밍 이명한 대표, 최재영 작가 등과 함께 라이브 응원 방송을 진행한다. 이를 위해 지난 9일 '쩜오야: 월드컵 라이브 준비기'라는 제목의 콘텐츠를 공개하는 등 발 빠른 준비 과정을 보여주고 있다.