나영석까지 나섰는데... 2026 월드컵 '역대급 무관심', 왜?

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jTBC '냉장고를 부탁해', KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'JTBC, KBS
이번 대회 메인 중계권을 확보한 JTBC는 〈냉장고를 부탁해〉, 〈아는 형님〉 등 간판 예능에 박항서, 최용수, 하석주, 김태영 등 추억의 축구 스타들을 대거 출연시켜 시청자들의 눈길을 사로잡고 있다. 그런가 하면 10~11일 방영 예정인 특집 프리뷰 쇼 〈빼박 월클쇼〉 1회 방영분 전부를 유튜브로 선공개하는 공격적인 움직임까지 보이고 있다.
뒤늦게 월드컵 중계에 뛰어든 KBS 역시 〈사장님 귀는 당나귀 귀〉를 중심으로 월드컵 홍보에 열을 올리고 있다. MC 전현무의 캐스터 합류를 비롯해 이영표 해설위원, 예능인 이경규 등 축구 하면 떠오르는 인물들을 전면에 배치해 프로그램을 꾸미고 있다.
심지어 지난 1일 〈가요무대〉에선 트로트와 무관한 '질풍가도', '마지막 승부' 등 국민 응원가 중심의 파격적인 선곡으로 방송을 꾸며 화제를 모으기도 했다. 반면 중계에 참여하지 않는 SBS와 MBC에선 자사와 무관한 행사이다 보니 예상대로 이렇다 할 움직임은 포착되지 않고 있다.
이경규+나영석까지 뛰어든 온라인