'끝내기 안타' 최주환, 건재 보여준 38세 베테랑

키움이 안방에서 NC를 상대로 짜릿한 끝내기 승리를 따냈다.설종진 감독이 이끄는 키움 히어로즈는 9일 서울 고척 스카이돔에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 NC 다이노스와의 홈경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 13안타를 터트리며 7-6으로 승리했다. 지난 7일 두산 베어스전 4-1 승리에 이어 4연패를 끊은 키움은 기분 좋은 끝내기 승리로 연승을 달리며 이날 두산전 5-6 패배로 5연패에 빠진 9위 롯데 자이언츠를 반 경기 차이로 추격했다(23승 1무 28패).키움은 선발 케니 로젠버그가 5이닝 10피안타 5실점으로 부진했지만 3명의 불펜 투수가 4이닝을 1실점으로 막았고 카나쿠보 유토가 시즌 4번째 승리를 따냈다. 타선에서는 외국인 타자 케스턴 히우라가 5회 3점 홈런을 포함해 3안타 4타점 1득점으로 맹활약했고 서건창도 3안타 3득점으로 좋은 활약을 펼쳤다. 그리고 2번 1루수로 출전한 베테랑 최주환은 9회 끝내기 안타를 포함해 3안타 2볼넷으로 키움의 승리를 이끌었다.KBO리그 10개 구단 중 유일하게 모기업 없이 스폰서를 받아 구단을 운영하는 키움은 트레이드 시장에 가장 적극적으로 뛰어드는 팀으로 유명하다. 그리고 키움이 단행하는 트레이드의 상당수는 팀의 주력 선수나 핵심 유망주를 내주고 신인 지명권 또는 백업 자원, 현금 등을 받아오는 경우가 많다. 실제로 키움은 2020년 이후에만 박동원(LG 트윈스)과 최원태(삼성 라이온즈),조상우(KIA 타이거즈) 등을 트레이드로 내보낸 바 있다.그리고 키움은 주력 선수들이 빠져 나간 전력의 공백을 2차 드래프트 또는 방출 선수 시장을 통해 채운다. 물론 주력 선수들을 팔고 전성기가 지나거나 1군 경력이 적은 선수들을 영입하면 다른 구단과 전력 불균형을 가져오는 부작용이 있고 그 결과 키움은 지난 3년 연속 최하위에 머물렀다. 하지만 키움은 기존의 팀에서 입지가 좁아졌거나 기회를 얻지 못했던 선수들에게 새로운 '기회의 장'이 되기도 한다.2024년까지 2번의 FA 계약과 함께 2루수 부문 골든글러브 3회 수상에 빛나는 안치홍은 작년 66경기에서 타율 .172 2홈런 18타점 9득점으로 프로 데뷔 후 최악의 부진에 빠졌다가 작년 11월 2차 드래프트를 통해 키움으로 이적했다. 안치홍은 지난 8일 햄스트링 부상으로 1군에서 말소될 때까지 2루수와 지명타자를 오가며 57경기에 출전했고 타율 .291 4홈런 24타점 25득점을 기록하며 부활에 성공했다.KBO리그 최초의 200안타 주인공 서건창은 2021년 LG 트윈스로 트레이드된 이후 지난 5년 동안 크고 작은 부상과 기량 하락으로 한 번도 100경기 이상 출전한 시즌이 없었다. 결국 작년 시즌을 끝으로 KIA에서 방출되며 은퇴 위기에 놓였던 서건창은 지난 1월 '친정' 키움으로 컴백했고 27경기에서 타율 .296 32안타 6타점 21득점으로 맹활약하면서 키움과 2년 총액 6억 원의 비FA 다년계약을 체결했다.2021년 한화 이글스에 입단한 우완 배동현은 루키 시즌 20경기에서 1승 3패 평균자책점4.50을 기록한 이후 4년 동안 한 번도 1군 마운드에 오르지 못했다. 하지만 작년 11월 2차 드래프트를 통해 키움 유니폼을 입은 배동현은 올 시즌 4월 한 달 동안 4승1.82를 기록하며 돌풍을 일으켰다. 비록 5월 이후 부진하며 현재는 2군에 내려가 있지만 배동현은 올 시즌 키움 마운드의 '신데렐라'로 불리기에 전혀 손색이 없다.2006년 두산에서 프로 생활을 시작한 최주환은 뛰어난 타격 재능을 인정 받으면서도 상대적으로 불안한 수비 때문에 오랜 기간 주전 자리를 차지하지 못하다가 두산의 왕조가 시작된 2015년부터 1군 선수로 활약했다. 2017년 타율 .301 7홈런 57타점 65득점으로 데뷔 후 첫 3할 타율을 기록한 최주환은 2018년 138경기에서 타율 .333 26홈런 108타점 87득점의 성적으로 커리어 최고의 시즌을 보냈다.2020 시즌이 끝나고 FA 자격을 얻은 최주환은 4년 총액 42억 원에 SK 와이번스와 계약한 후 SK를 인수한 SSG 랜더스에서 활약했지만 이적 후 성적은 기대에 한참 미치지 못했다. 2021년 타율 .256 18홈런 67타점을 기록한 최주환은 SSG가 한국시리즈 우승을 차지한 2022년 97경기에서 타율 .211에 그쳤고 2023년에도 20홈런 63타점을 기록했지만 타율이 .235에 머물면서 '공갈포'의 오명을 벗지 못했다.결국 최주환은 SSG와의 계약을 1년 앞둔 2023년 11월 2차 드래프트를 통해 키움으로 이적했다. 2024년 키움에서 주전 1루수로 활약한 최주환은 타율 .257 13홈런 84타점을 기록하며 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 떠난 중심 타선의 공백을 잘 메웠다. 2024년 11월 키움과 2+1+1년 최대 12억 원의 비FA 다년계약을 체결한 최주환은 작년에도 타율 .275 12홈런 74타점으로 준수한 활약을 이어갔다.올 시즌 한 시대를 풍미했던 내야수 안치홍과 서건창, 외국인타자 트렌턴 브룩스가 합류하면서 입지가 좁아지는 듯 했던 최주환은 올 시즌에도 변함없이 키움의 주전 1루수로 활약하고 있다. 그리고 최주환은 9일 NC전에서 2루타 한 방을 포함해 3안타 2타점 1득점과 함께 볼넷 2개를 골라내며 시즌 첫 5출루 경기를 만들었고 9회에 터진 3번째 안타는 키움을 승리로 이끄는 천금 같은 끝내기 안타였다.서건창과 최주환, 히우라로 이어지는 히어로즈의 상위타선은 9일 경기에서 무려 9안타 6타점 5득점을 합작했다. 특히 5월까지 50경기에서 타율 .256 3홈런 21타점을 기록했던 최주환은 6월 7경기에서 타율 .444(18타수8안타) 6타점 3득점을 몰아치고 있다. 키움은 3년 연속 핵심선수의 빅리그 진출로 시즌 운영에 어려움을 겪고 있지만 최주환을 비롯한 베테랑 선수들이 분발하면서 경기력이 점점 살아나고 있다.