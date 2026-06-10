돈 못 버는 30대 시인이 애인 부모 집에서 겪는 일

한국영상자료원

스틸컷이 영화 또한 마찬가지다. 영화는 시작부터 마음 같지 않다. 준희의 안내에 따라 올라간 길에서 둘은 바로 그녀의 아버지와 맞닥뜨린다. 잠시 보고만 가라는 준희의 말을 곧이곧대로 들어선 안 되는 것이었을까. 그녀의 장담과는 달리 아버지(권해효 분)는 집이 아닌 집 앞에 나와 무얼 하고 있던 중이었다. 바로 붙들린 연인은 그대로 이 집에서 밥까지 먹고 가야 하는 상황이 된다. 연애 3년 만에 첫 번째 만남이라고. 그러니까 정식으로 남자가 여자의 집에 인사하는 상황이다. 부담 갖지 말라는 준희의 말이 더 부담스러운 건 그래서다.이야기는 이내 아버지가 산을 통째로 사서 만든 집과 닦은 길, 그에 얽힌 사연으로 흘러간다. 산 정상부에서 아버지와 동화가 막걸리를 두고 나누는 대화가 있고, 준희 자매와 함께 여주 어느 유명한 비빔밥집서 먹는 점심 자리가 있다. 집에서 아버지가 닭을 잡아 백숙하는 동안 세 사람은 관광지로도 유명한 신륵사를 찾아 시간을 보낸다. 밤에는 집에 온 어머니(조윤희 분)까지 함께 다섯 사람이 식사한다. 그리고 동화가 취해 잠든 밤엔 준희의 부모님이 따로 정상부에 컨테이너 박스를 옮겨 마련해둔 아지트에서 술을 마시는 것이다. 이 자리들의 연속이 곧 <그 자연이 네게 뭐라고 하니>다. 그러니까 영화는 홍상수의 작품이 늘 그러했듯 자연에 대한 영화가 아니다. 인간에 대한 영화다.사귀고 3년 만에 찾아온 남자는 미리 준비하고 온 것이 아니다. 집 앞에서 돌아가려 하다가 어찌어찌하던 중에 맞닥뜨렸다. 여자는 계획했을지 몰라도 남자는 그렇지 못했다. 30년식 프라이드를 끌고 온 그에게 프라이드랄 게 있었을까. 그랬을지도 모르겠으나 아닐 공산이 크겠다. '왜 이런 차를 끄냐'는 물음이 따르는 건 자연스럽다. 대부분은 그런 차를 끌지는 않으니까 말이다. 때를 달리하여 동화에게 이 차를 끄는 이유를 묻는 아빠와 딸, 엄마에게 동화가 여러 이유를 대며 늘 "돈도 없구요"하는 말을 붙이는 건 많은 생각을 하도록 한다. 누군가는 그저 흥미로 대하고, 누구는 못나고 창피한 차로 여기며, 또 누구는 안전을 이유로 차를 바꾸라 당부하는 가운데 동화의 답은 늘 제 자리를 맴돈다. 정말이지 동화는 왜 그 차를 타는 걸까. 프라이드가 이름처럼 당당할 수 있으려면 무엇이 더 필요할까.