돈 못 버는 30대 시인이 애인 부모 집에서 겪는 일

서른다섯 먹은 젊은 시인(하성국 분)이 있다. 그의 애마는 1996년식 프라이드다. 프라이드 옆자리에 3년 사귄 애인 준희(강소이 분)를 태우고 교외로 나선 참이다. 경기도 여주에 있는 그녀의 집까지는 길이 쭉 뻗어 드라이브하기도 좋다. 도착해 그녀를 내려주고 보니 집이 생각보다 훨씬 크고 화려하다. 그녀가 그에게 잠깐 올라가 구경하지 않겠냐고 한다. 부모님은 안에 계실 테니 잠깐만 보고 가는 게 어떻겠느냐고.
홍상수 감독의 33번째 장편영화 <그 자연이 네게 뭐라고 하니>는 이렇게 시작한다. 시인 동화가 준희의 집을 찾아 겪는 이야기가 109분짜리 장편 안에 담겼다. 데뷔 30주년, 독자적인 영화세계를 구축했다고 해도 좋을 홍상수 아닌가. 선형적 전개 중심의 서사보다는 사람과 사람 사이 일어나는 '무언가'에 집중하는 게 홍상수 영화의 주요한 특이점이다. 그래서 그 영화를 이야기하자면 통상의 기승전결이랄까, 이렇다 할 영화적 사건이 부재한 경우가 적잖다. 상당수가 그냥 사람과 사람이 만나 이야기하고 서로 싸우거나 사랑하는 일로 채워진다. 여기서 사랑은 우아하거나 천박하거나 아니면 그 사이의 모든 것까지 포괄하는 폭넓은 개념이겠다.
<그 자연이 네게 뭐라고 하니>도 별반 다르지 않다. 비슷하게 시작하는 유명한 작품, 조던 필의 <어스>를 떠올려 보자. 애인을 따라 교외에 있는 그녀의 본가에 간 청년은 그 집에 모인 사람들에게 붙들려 제 육체 안에 구속된다. 알고 보니 이 집에 모여든 사람들은 흑인을 꾀어내 육체를 빼앗는 돈 많은 백인 범죄자 일당이 아닌가.