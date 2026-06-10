임찬규 "팬들 사랑 덕분에 이 자리까지"... 100승까지 8승 남아

LG트윈스

큰사진보기 ▲LG 구단 최다 탈삼진 기록 보유자임에도 임찬규는 이번 경기에서 실망감을 표출했다 LG트윈스

경기 종료 후 임찬규는 "중간 투수들이 최근에 너무 많이 던져서 최대한 길게 던지고 싶었다. 그런데 초반부터 제구가 안되면서 애를 먹었는데, 그래도 5이닝은 책임져서 다행이라고 생각한다"라고 소감을 밝혔다.



이어서 "오늘은 스트라이크 존에 공 넣기에 너무 급급했던 것 같다. 1실점은 한 것이 아쉬우면서도 한편으로는 제구 난조 속에도 1실점만 한 것 같아서 다행이라고 생각한다. 다음 등판(14일 롯데전) 전까지 커멘드를 잘 잡아야할 거 같다"라며 복기하는 모습을 보였다.



이번 경기에서 삼진 3개를 추가하면서 통산 LG 구단 최다 탈삼진 기록 보유자가 되었다. 기존 보유자는 김용수의 1145개. 임찬규가 이번 경기에서 1148개를 기록하였다. 이에 대해선 "아마 기록 세운 사람 중에 제일 멋이 없게 기록을 세우지 않았나 싶다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 이어서 "한 팀에서 한 팬분들 앞에 던질 수 있는 게 얼마나 낭만적인가. 앞으로도 LG 팬들 앞에서 더 많은 삼진을 잡고 싶다"라고 말했다.



이번 승리로 통산 92승을 거뒀다. 100승까지 단 8승을 남겨놨다. LG 구단 내에선 3번째 100승 주인공이 될 기회가 얼마남지 않았다. 이에 대해선 "빨리 달성하면 좋긴 하다. 하지만 팀 승리가 최우선이다. 그러다 보면, 이번처럼 대기록이 달성되지 않을까 싶다"라고 말했다.



마지막으로 LG 팬들에게 "신인 때부터 지금까지 질타도 많이 하시고 응원도 많이 하신 팬들이 꽤 된다. 이런 팬들의 사랑 덕분에 이 자리까지 올라올 수 있었다. 더 성공하겠다"라고 말했다.



한편 10일 경기 선발로 LG는 라클란 웰스가 나선다. 이에 맞서는 SSG는 우완 최민준이 선발로 출격한다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 LG 구단 최다 탈삼진 기록 보유자임에도 임찬규는 이번 경기에서 실망감을 표출했다경기 종료 후 임찬규는 "중간 투수들이 최근에 너무 많이 던져서 최대한 길게 던지고 싶었다. 그런데 초반부터 제구가 안되면서 애를 먹었는데, 그래도 5이닝은 책임져서 다행이라고 생각한다"라고 소감을 밝혔다.이어서 "오늘은 스트라이크 존에 공 넣기에 너무 급급했던 것 같다. 1실점은 한 것이 아쉬우면서도 한편으로는 제구 난조 속에도 1실점만 한 것 같아서 다행이라고 생각한다. 다음 등판(14일 롯데전) 전까지 커멘드를 잘 잡아야할 거 같다"라며 복기하는 모습을 보였다.이번 경기에서 삼진 3개를 추가하면서 통산 LG 구단 최다 탈삼진 기록 보유자가 되었다. 기존 보유자는 김용수의 1145개. 임찬규가 이번 경기에서 1148개를 기록하였다. 이에 대해선 "아마 기록 세운 사람 중에 제일 멋이 없게 기록을 세우지 않았나 싶다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다. 이어서 "한 팀에서 한 팬분들 앞에 던질 수 있는 게 얼마나 낭만적인가. 앞으로도 LG 팬들 앞에서 더 많은 삼진을 잡고 싶다"라고 말했다.이번 승리로 통산 92승을 거뒀다. 100승까지 단 8승을 남겨놨다. LG 구단 내에선 3번째 100승 주인공이 될 기회가 얼마남지 않았다. 이에 대해선 "빨리 달성하면 좋긴 하다. 하지만 팀 승리가 최우선이다. 그러다 보면, 이번처럼 대기록이 달성되지 않을까 싶다"라고 말했다.마지막으로 LG 팬들에게 "신인 때부터 지금까지 질타도 많이 하시고 응원도 많이 하신 팬들이 꽤 된다. 이런 팬들의 사랑 덕분에 이 자리까지 올라올 수 있었다. 더 성공하겠다"라고 말했다.한편 10일 경기 선발로 LG는 라클란 웰스가 나선다. 이에 맞서는 SSG는 우완 최민준이 선발로 출격한다. LG트윈스 선발투수 임찬규 탈삼진 신기록 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 KBO리그 통산 60승 달성에 성공한 라울 알칸타라

9일 SSG전 5이닝 3K 1실점으로 호투한 LG 선발 임찬규2연패에 빠진 LG를 구해냈다. 이와 함께 LG 구단 역사에 한 획을 긋기도 했다. SSG와의 경기에서 좋은 활약을 선보인 LG 선발 임찬규가 그 주인공이다.임찬규는 9일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 선발로 나와 5이닝 4피안타 4사사구 3탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 임찬규의 활약에 힘을 입은 LG는 SSG를 8vs2로 크게 이겼다.시작은 좋지 않았다. 1회초 최지훈의 안타와 김재환의 볼넷으로 2사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 전의산을 1루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.2회초에는 SSG에게 선취점을 허용하고 말았다. 1사 이후 김성욱의 안타와 정준재의 볼넷으로 1, 2루를 자초했다. 최윤석을 범타 처리했으나 박성한에게 1타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 0vs1. 하지만 최지훈을 좌익수 뜬공으로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 다행히도 LG가 2회말에만 대거 5점을 뽑아내며 임찬규의 어깨를 가볍게 해주었다.그러나 임찬규의 불안함을 여전했다. 3회에는 2사 이후 전의산에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 조형우를 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.4회에는 선두타자 김성욱에게 안타를 허용했다. 하지만 정준재와 최윤석을 뜬공, 박성한을 삼진으로 잡아내며 이닝을 마쳤다. 5회에는 1사 이후 에레디아에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 김재환(삼진)과 전의산(땅볼)을 막아내며 이닝을 마쳤다.6회부터는 LG의 불펜이 가동되었다. 우강훈이 1이닝 무실점, 배재준이 2이닝 무실점, 박시원이 1이닝 1실점(1자책)을 기록하며 임찬규와 팀의 승리를 지켜냈다.