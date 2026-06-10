임찬규 "팬들 사랑 덕분에 이 자리까지"... 100승까지 8승 남아

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9일 SSG전 5이닝 3K 1실점으로 호투한 LG 선발 임찬규LG트윈스
2연패에 빠진 LG를 구해냈다. 이와 함께 LG 구단 역사에 한 획을 긋기도 했다. SSG와의 경기에서 좋은 활약을 선보인 LG 선발 임찬규가 그 주인공이다.
임찬규는 9일 서울 잠실야구장에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 SSG와의 경기에서 선발로 나와 5이닝 4피안타 4사사구 3탈삼진 1실점(1자책)으로 호투했다. 임찬규의 활약에 힘을 입은 LG는 SSG를 8vs2로 크게 이겼다.
시작은 좋지 않았다. 1회초 최지훈의 안타와 김재환의 볼넷으로 2사 1, 2루 위기를 자초했다. 하지만 전의산을 1루수 땅볼로 막아내며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
2회초에는 SSG에게 선취점을 허용하고 말았다. 1사 이후 김성욱의 안타와 정준재의 볼넷으로 1, 2루를 자초했다. 최윤석을 범타 처리했으나 박성한에게 1타점 적시타를 허용하고 말았다. 스코어는 0vs1. 하지만 최지훈을 좌익수 뜬공으로 막아내며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 다행히도 LG가 2회말에만 대거 5점을 뽑아내며 임찬규의 어깨를 가볍게 해주었다.
그러나 임찬규의 불안함을 여전했다. 3회에는 2사 이후 전의산에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 조형우를 좌익수 뜬공으로 처리하며 실점 없이 이닝을 마쳤다.
4회에는 선두타자 김성욱에게 안타를 허용했다. 하지만 정준재와 최윤석을 뜬공, 박성한을 삼진으로 잡아내며 이닝을 마쳤다. 5회에는 1사 이후 에레디아에게 스트레이트 볼넷을 허용했다. 하지만 김재환(삼진)과 전의산(땅볼)을 막아내며 이닝을 마쳤다.
6회부터는 LG의 불펜이 가동되었다. 우강훈이 1이닝 무실점, 배재준이 2이닝 무실점, 박시원이 1이닝 1실점(1자책)을 기록하며 임찬규와 팀의 승리를 지켜냈다.