안방극장 사로잡은 '참교육', 그 도파민의 정체

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넷플릭스 시리즈 <참교육> 스틸컷넷플릭스
넷플릭스 오리지널 시리즈 <참교육>이 공개 하루 만에 한국 톱10 1위에 올랐다. 화면 속 세계는 명쾌하다. 교권을 짓밟는 학생, 학교를 뒤흔드는 학부모, 무력한 사법 시스템. 그 틈으로 '교권보호국' 감독관 나화진(김무열 분)이 들어선다. 그는 법이 금지한 폭력을 휘두르고 가해자들을 짓밟는다. 시청자들은 "속이 다 시원하다"며 환호를 터뜨린다.
이 환호를 단순한 취향으로 넘길 수는 없다. 사람들이 사적 제재에 열광하는 데에는 이유가 있다. 현실의 시스템이 작동하지 않기 때문이다. 매일의 뉴스가 교권 추락과 소년범죄를 중계하고 법은 피해자를 충분히 지키지 못한다. 무력감은 분노가 되고 분노는 출구를 찾는다. <참교육>은 그 출구를 정확히 겨냥했다. 국가가 공인한 '체벌 면허'라는 판타지. 그 달콤함이 지금 안방극장을 사로잡은 도파민의 정체다. 그렇다면 우리가 보고 있는 것은 정의인가, 아니면 잘 설계된 분노의 상품인가.
복잡함을 삼켜버린 카타르시스의 쾌감
<참교육>은 홍종찬 감독의 창작물이 아니다. 채용택·한가람의 네이버 웹툰을 원작으로 한 실사화다. 그리고 원작 웹툰의 흥행 공식은 처음부터 '타격감'이었다. 가해 학생이 마침내 쓰러지는 그 한 컷의 쾌감이 이 웹툰이 팔린 이유였다. 홍종찬 감독은 그 재료를 물려받았다.
흥미로운 지점은 여기다. 그는 전작 <소년심판>(2022)에서 정반대의 문법을 보여준 감독이다. 수갑 찬 아이를 값싼 구경거리로 소비하지 않으려 카메라를 절제했고, 판사 심은석(김혜수 분)의 차가운 분노와 차태주(김무열 분)의 뜨거운 고뇌를 부딪치게 했다. 그 법정은 처벌의 공간이 아니라 소년을 괴물로 키운 가정과 사회가 드러나는 거울이었다.
<참교육>이 <소년심판>보다 후퇴했다면 그 이유는 흔히 말하는 "빌런이 평면적이어서"가 아니다. 오히려 이 드라마는 가해자에게 서사를 부여한다. 박대석을 죽음으로 몬 류준형은 유력 정치인 아버지의 어긋난 부성 속에서 비뚤어진, '가해자가 된 피해자'다. 전교 1등 박현웅은 가해자처럼 보이지만 실은 입시 비리에 가담한 교사가 빚어낸 희생자다. 소년들을 괴물로 만든 사회적 뿌리는 분명히 화면 안에 있다.
문제는 그 뿌리를 다루는 태도다. <소년심판>이 그 뿌리 앞에서 멈춰 서서 관객을 불편하게 만들었다면, <참교육>은 그 뿌리를 '응징을 위한 설정값'으로 소비한다. 어긋난 부성이 키운 또 하나의 피해자라는 그 사연은, 나화진의 분노가 불길로 타오르는 순간 카타르시스의 연료로 환산되어 증발한다. 구조를 응시하던 시선이 구조를 때려 부수는 쾌감으로 대체된 것이다. 후퇴는 복잡성의 부재가 아니라 복잡성을 카타르시스에 종속시킨 데 있다.
종속되는 것은 가해자의 사연만이 아니다. 이 드라마에는 분명한 선의가 있다. 어른은 아이를 외면하지 말고 지켜야 하며, 피해자는 혼자 삭이지 말고 믿을 만한 어른에게 도움을 청해야 하고, 교육부로 대표되는 시스템은 교사와 학생을 고립시키지 말고 책임 있게 지원해야 한다. 작품은 이런 메시지를 또렷이 내건다.
다만 그 선의조차 결국 같은 자리로 흘러간다. 화면이 공들여 머무는 곳, 시청자가 환호하는 순간은 보살핌이나 지원이 아니라 응징의 장면이다. '어른이 아이를 지켜야 한다'는 명분은 폭력을 멈추는 자리에 서는 대신, 폭력에 정의의 옷을 입히는 장치가 된다. 선언된 주제는 보호이지만 형식이 보상하는 주제는 응징이다. 선의는 카타르시스의 연료가 될 때에야 비로소 화면 위에서 타오른다.
매 맞던 세대, 무너진 교실의 세대