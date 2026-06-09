"3초 침묵도 기술"... K리그 음유시인 소준일의 중계 철학

소준일 인스타그램

- 축구를 중계하거나 분석할 때 자신만의 명확한 주제를 잡는 기준이 있나요?

- 중계 중 정보 오류나 돌발 상황이 발생했을 때, 객관성과 신뢰도를 유지하기 위해 어떻게 대처하나요?

"순간적으로 '내가 어떻게 받아야 하지?'라는 생각이 들면서 판단이 안 됐어요. 결국 5초 정도 지나 팀명을 다시 강조하며 다른 이야기로 넘어가는 쪽을 선택했죠. 이런 상황은 준비할 수 없는 영역이라 현장에서 판단을 잘 내려야 합니다."

- 양 팀 팬 모두를 납득시키면서도 팩트와 스토리 사이에서 중심을 잡는 완급 조절 노하우가 있나요?

- 미디어 트렌드가 빠르게 변하는 환경 속에서 대중에게 신뢰받는 '축구 미디어 종사자'가 갖춰야 할 가장 중요한 덕목은 무엇인가요?

큰사진보기 ▲아시아 챔피언스리그 중계를 위해 울산 문수축구경기장을 방문한 소준일 캐스터 소준일 인스타그램

팬들이 감탄하는 오프닝과 즉흥 멘트의 비결을 묻자 그는 훈련의 힘을 강조했다.



"실시간으로 말해야 하는 사람이기 때문에 남들보다 훈련이 돼 있어요. 10년 넘게 이 일을 하다 보니 문장을 만들 때 저만의 스타일이 정립됐죠. 그래서 모듈을 끼워 맞추듯 자연스럽게 나오는 측면도 있습니다."



합을 맞추기 편한 해설위원 스타일로는 단답형이 아닌 소통 능력을 꼽았다.



"상대방의 말이 너무 짧으면 힘들어요. 질문을 던졌는데 단답형으로 대답하면 이어가기 어렵죠. 선수 인터뷰도 마찬가지예요. 미디어에 익숙하지 않은 선수들은 단답으로 끝나는 경우가 많아서 어느 정도 언변을 갖춘 사람이 함께하기 좋은 것 같아요."



그의 명품 오프닝은 11년 동안 하이라이트 프로그램의 짧은 더빙 오프닝을 써오며 훈련한 결과였다. 방송 전에는 블로그를 운영했는데, 활자와 친해지고 문장을 조립하는 습관이 큰 도움이 됐다고 말했다.



이어 고등학교 시절 선생님이 해주신 "내 어휘의 한계가 내 세계관의 한계"라는 말을 인용하며, 최대한 많이 쓰고 생각하는 습관이 풍부한 표현력의 밑거름이 됐다고 회상했다.



장의 원재료를 지키는 침묵



- 현장의 공기를 안방까지 생생하게 전달하기 위해 가장 신경 쓰는 부분은 무엇인가요?



"저는 기본적으로 현장에 있는 재료를 최대한 살려주는 중계를 하고 싶어요. <흑백요리사>를 보면서 안성재 셰프의 심사 기준에 정말 공감했어요. 맛있는 건 당연히 기본인데, 이분은 항상 '셰프에게 이 요리의 의도는 뭐죠'라고 물어봅니다.



저 역시 프레젠터로서 경기장에 있는 원재료, 서포터즈의 응원가와 선수들의 함성 같은 것들의 매력을 손상 없이 전달하는 것이 목적입니다. 누군가의 선택에 의해 걸러지는 정보를 최대한 줄이고 싶어서 어떤 순간에는 그냥 말을 하지 않아요. 그대로 들려드립니다.



아직도 방송국에서는 3초 이상 멘트가 없으면 방송 사고처럼 여기지만, 저는 감정을 온전히 느낄 수 있는 순간에는 말을 하지 않고, 반대로 설명이 필요할 때는 빠르게 많은 정보를 전달하는 방식을 사용합니다."



- K리그만의 독점적인 매력은 무엇인가요?



"해외 축구는 이성적인 콘텐츠고 국내 축구는 감성적인 콘텐츠라고 생각해요. 해외 축구가 국내 축구보다 수준도 높고, 완성도도 좋죠. 근데 해외 축구는 직관을 가기 힘들어 TV로만 볼 수 있어요.



국내 축구는 몰입감, 소속감 같은 것들이 궤가 다르다고 생각해요. 현장에서 느끼는 감정의 증폭이 다른 것 같아요. 그래서 단순히 1, 2회성만 오는 그런 관객으로 멈추는 게 아니라 팀의 팬이 되고 동화될 수 있다는 거죠. 그럼 이들을 상대로 감정적인, 감성적인 이야기를 할 수 있겠죠."



그에게 중계 스타일의 영감을 준 순간 역시 2022년 10월 8일 울산과 전북의 경기 현장이었다. 환상적인 분위기에 소름이 돋아 이 공기를 안방에 전하겠다고 다짐한 뒤, 지금의 스토리 중심 오프닝 방식을 선택하게 됐다.



평소 철저한 검증을 중시한다는 그는 "사회과학 범주에 들어가는 사람들은 기본적으로 시선이 삐딱하다고 생각한다"며 "다들 A가 맞다는 상황에서 '이게 맞을까?'에 대한 의구심을 품고 크로스 체크로 검증하는 마인드셋이 되어 있는데, 내 성향이 필요한 요소에서 도움이 된다"고 전했다.



마지막으로 소준일 캐스터에게 '스포츠 캐스터'란 무엇인지 묻자 인간적인 속마음 돌아왔다.



"저는 재미있게 살고 싶은 사람입니다. 스포츠 캐스터는 제 삶의 목적을 실현하게 해주는 직업적인 수단이라고 생각해요."



치열한 성장통을 겪고 있는 베테랑의 마지막 한마디는 잔잔한 여운을 남겼다.



"요즘 고민이 많아요. 스스로 계속 질문을 던지고 있는데 아직 명확한 답이 나오지 않고 있습니다. 그래서 제 자신에게는 조금 더 확신을 가지라고 말하고 싶고, 제 콘텐츠를 봐주시는 분들께는 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다."







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FC서울 홈 경기 중계한 서울 상암월드컵경기장 중계석에서 소준일 캐스터"기준이라고 할 게 딱히 있지는 않고 그냥 전반적으로 다 챙겨봐요. 이 팀의 최근 폼이라든지 예전에 만났던 상대 전적 같은 건 너무 당연한 거고요. 그래서 주제는 그때그때 바뀌는 것 같아요. 조금 더 선수들에게 집중할 때가 있고, 어떤 경우에는 팬덤 간의 관계나 사건·사고가 있었다면 그 이야기에 집중할 때도 있죠. 조사는 하되 기본은 그날 경기 상황을 중계하는 것, 이것만은 확실합니다.""사실관계가 틀렸을 때는 정정하면 돼요. 사람인지라 실수도 하는데 뻔뻔하게 넘어가는 것보다 정정하고 넘어가는 게 신뢰도 측면에서 더 도움이 되죠. 그런데 말실수가 나왔다거나 파트너가 돌발적인 상황을 만들었을 때는 옆 사람의 대처가 중요해요."그는 최근 부천FC 경기에서 이상윤 해설위원이 흥분한 나머지 금기어나 다름없는 '부천 SK'라고 잘못 부른 일화를 털어놨다."중립 중계를 한다고 해도 팬심이 있으면 기분이 나쁘거든요. 저 역시 아틀레티코 마드리드를 응원하다 보니 그분들의 심정을 이해해요. 실제로 한 시즌을 중계하다 보면 왜 편파 중계를 하냐는 항의 DM을 받기도 합니다.그때마다 저는 '나는 편파 중계를 한 적이 없는데 왜 그렇게 느끼셨는지' 설명을 부탁드려요. 이야기를 나눠보면 대부분 이해하시고, 오히려 제 팬이 되신 분들도 있었죠. 신경 쓰면서 말해야 하지만 위험성을 100% 없애는 것은 어려운 것 같습니다."그는 의도적으로 한쪽 편을 드는 '편파'와 경기 흐름상 주도권을 잡은 팀에 중계가 집중되는 '편중'은 다른 개념이라고 설명했다. 편중은 경기 중 자연스럽게 발생할 수 있는 현상이지만, 시청자들이 이를 편파와 혼동하는 경우가 많다는 것이다. 그렇기에 편중 역시 줄이려 노력하지만, 본질적으로 편중은 편파와 다르다는 균형 감각이 중요하다고 덧붙였다."뉴미디어 시대에 신뢰받는 언론인이 된다는 것이 양립 가능한 개념인지 고민이 있어요. 올드미디어는 시청자가 보고 싶은 것보다 보여줘야 할 것을 보여주는 게 언론의 역할이라고 했잖아요.그런데 지금은 시청자의 반응이 실시간으로 드러나고, 고용주 역시 그런 반응을 유심히 살피는 시대예요. 그래서 고전적인 언론인의 자세를 갖추는 것이 과연 직업인으로서의 생존에 도움이 될까 하는 고민을 합니다."과거와 달리 팬들이 전문가보다 자기 팀을 더 잘 아는 시대다. 그는 전문가의 범용성은 넓지만 특정 팀의 스페셜리스트가 되기는 어렵다며, 신뢰를 얻기 위해서는 과거보다 훨씬 더 치열한 노력이 필요하다고 말했다.