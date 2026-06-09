"3초 침묵도 기술"... K리그 음유시인 소준일의 중계 철학

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아시아 챔피언스리그 중계를 위해 울산 문수축구경기장을 방문한 소준일 캐스터소준일 인스타그램
팬들이 감탄하는 오프닝과 즉흥 멘트의 비결을 묻자 그는 훈련의 힘을 강조했다.
"실시간으로 말해야 하는 사람이기 때문에 남들보다 훈련이 돼 있어요. 10년 넘게 이 일을 하다 보니 문장을 만들 때 저만의 스타일이 정립됐죠. 그래서 모듈을 끼워 맞추듯 자연스럽게 나오는 측면도 있습니다."
합을 맞추기 편한 해설위원 스타일로는 단답형이 아닌 소통 능력을 꼽았다.
"상대방의 말이 너무 짧으면 힘들어요. 질문을 던졌는데 단답형으로 대답하면 이어가기 어렵죠. 선수 인터뷰도 마찬가지예요. 미디어에 익숙하지 않은 선수들은 단답으로 끝나는 경우가 많아서 어느 정도 언변을 갖춘 사람이 함께하기 좋은 것 같아요."
그의 명품 오프닝은 11년 동안 하이라이트 프로그램의 짧은 더빙 오프닝을 써오며 훈련한 결과였다. 방송 전에는 블로그를 운영했는데, 활자와 친해지고 문장을 조립하는 습관이 큰 도움이 됐다고 말했다.
이어 고등학교 시절 선생님이 해주신 "내 어휘의 한계가 내 세계관의 한계"라는 말을 인용하며, 최대한 많이 쓰고 생각하는 습관이 풍부한 표현력의 밑거름이 됐다고 회상했다.
장의 원재료를 지키는 침묵
- 현장의 공기를 안방까지 생생하게 전달하기 위해 가장 신경 쓰는 부분은 무엇인가요?
"저는 기본적으로 현장에 있는 재료를 최대한 살려주는 중계를 하고 싶어요. <흑백요리사>를 보면서 안성재 셰프의 심사 기준에 정말 공감했어요. 맛있는 건 당연히 기본인데, 이분은 항상 '셰프에게 이 요리의 의도는 뭐죠'라고 물어봅니다.
저 역시 프레젠터로서 경기장에 있는 원재료, 서포터즈의 응원가와 선수들의 함성 같은 것들의 매력을 손상 없이 전달하는 것이 목적입니다. 누군가의 선택에 의해 걸러지는 정보를 최대한 줄이고 싶어서 어떤 순간에는 그냥 말을 하지 않아요. 그대로 들려드립니다.
아직도 방송국에서는 3초 이상 멘트가 없으면 방송 사고처럼 여기지만, 저는 감정을 온전히 느낄 수 있는 순간에는 말을 하지 않고, 반대로 설명이 필요할 때는 빠르게 많은 정보를 전달하는 방식을 사용합니다."
- K리그만의 독점적인 매력은 무엇인가요?
"해외 축구는 이성적인 콘텐츠고 국내 축구는 감성적인 콘텐츠라고 생각해요. 해외 축구가 국내 축구보다 수준도 높고, 완성도도 좋죠. 근데 해외 축구는 직관을 가기 힘들어 TV로만 볼 수 있어요.
국내 축구는 몰입감, 소속감 같은 것들이 궤가 다르다고 생각해요. 현장에서 느끼는 감정의 증폭이 다른 것 같아요. 그래서 단순히 1, 2회성만 오는 그런 관객으로 멈추는 게 아니라 팀의 팬이 되고 동화될 수 있다는 거죠. 그럼 이들을 상대로 감정적인, 감성적인 이야기를 할 수 있겠죠."
그에게 중계 스타일의 영감을 준 순간 역시 2022년 10월 8일 울산과 전북의 경기 현장이었다. 환상적인 분위기에 소름이 돋아 이 공기를 안방에 전하겠다고 다짐한 뒤, 지금의 스토리 중심 오프닝 방식을 선택하게 됐다.
평소 철저한 검증을 중시한다는 그는 "사회과학 범주에 들어가는 사람들은 기본적으로 시선이 삐딱하다고 생각한다"며 "다들 A가 맞다는 상황에서 '이게 맞을까?'에 대한 의구심을 품고 크로스 체크로 검증하는 마인드셋이 되어 있는데, 내 성향이 필요한 요소에서 도움이 된다"고 전했다.
마지막으로 소준일 캐스터에게 '스포츠 캐스터'란 무엇인지 묻자 인간적인 속마음 돌아왔다.
"저는 재미있게 살고 싶은 사람입니다. 스포츠 캐스터는 제 삶의 목적을 실현하게 해주는 직업적인 수단이라고 생각해요."
치열한 성장통을 겪고 있는 베테랑의 마지막 한마디는 잔잔한 여운을 남겼다.
"요즘 고민이 많아요. 스스로 계속 질문을 던지고 있는데 아직 명확한 답이 나오지 않고 있습니다. 그래서 제 자신에게는 조금 더 확신을 가지라고 말하고 싶고, 제 콘텐츠를 봐주시는 분들께는 많이 응원해 주셨으면 좋겠습니다."
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