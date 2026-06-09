'참교육' 김무열 액션, 캐스팅 '찰떡' 얘기 나오는 이유

* 본 기사에는 드라마의 내용 일부가 포함돼 있습니다.
지난 5일 공개된 넷플릭스 드라마 <참교육>이 공개 이틀 만에 25개국에서 1위를 차지하며 넷플릭스 TV쇼 부문 3위에 이름을 올렸다(플릭스 패트롤 집계 기준). 채용택, 한가람 작가의 동명 웹툰을 원작으로 만든 <참교육>은 선 넘는 학생과 학부모, 교사로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권 보호국의 활약을 담은 드라마로 실제 사건에서 모티브를 얻은 에피소드도 적지 않다.
배우들의 연기 역시 드라마와 잘 어울렸다. 교권국을 창설한 교육부장관 최강석 역의 이성민은 뛰어난 카리스마로 교권국을 지휘했고 진기주도 침착한 원작의 캐릭터와 다른 감정적이고 조금은 코믹한 성격의 드라마판 임한림을 잘 표현했다. 표지훈이 연기한 드라마의 오리지널 캐릭터 봉근대 사무관 역시 해킹 능력이 뛰어난 두뇌 캐릭터이자 잠입 전문으로 각종 사건을 해결하는데 큰 역할을 담당했다.
하지만 <참교육>이 공개 후 얼마 지나지 않은 짧은 시간 동안 세계 각국의 많은 시청자들을 사로잡을 수 있었던 비결로 주인공이자 교권 보호국 감독관 나화진 역을 맡은 배우 김무열의 열연을 꼽는 이들이 많다.
뮤지컬 배우 시절부터 여러 작품에서 다양한 캐릭터를 연기했던 김무열은 <참교육>처럼 액션 연기가 많이 필요한 작품에서 더욱 특화된 장점을 보여줬던 배우다.
[악인전] 마동석과 주연으로 재회한 영화