'참교육' 김무열 액션, 캐스팅 '찰떡' 얘기 나오는 이유

▲김무열은 <참교육>에서 초인적인 전투력을 가진 교권보호국 감독관 나화진 역할을 잘 소화했다. 넷플릭스 화면 캡처

원작 웹툰에서 나화진은 대한민국 특수임무부대 대위 출신으로 칼이 신체에 박히거나 팔에 금이 간 상태에서도 표정 하나 변하지 않고 전투를 이어갈 정도로 압도적인 능력을 자랑하는 캐릭터다. 따라서 드라마 버전에서의 나화진 역시 수준 높은 액션 연기가 가능하면서도 진지함과 능청스러움을 오가는 나화진의 특징을 잘 표현할 수 있는 배우가 맡아야 하는데 그런 점에서 김무열 캐스팅은 '찰떡'이었다.



나화진은 학교 폭력을 자행하며 학우가 스스로 목숨을 끊게 만든 학교폭력 가해자이자 현직 국회의원의 아들이 다니는 학교에 새로운 담임으로 부임해 학교폭력 가해자에게 '거울치료'를 하며 강렬하게 등장했다. 이어진 구운 하이텍 고등학교 편에서는 브레이크가 고장 난 차량으로 문제 학생들을 참교육 해주고 학교를 조폭 무리의 본거지로 만든 학교짱을 딱밤 만으로 혼내주는 압도적인 전투력을 보여줬다.



원작에서 보여주는 나화진의 초인적인 면모는 드라마에서도 계속 된다. 나화진은 인플루언서 여학생에 의해 아파트에서 떨어지는 선생님을 공중에서 붙잡아 몸을 돌려 차로 추락했다. 차 유리가 크게 손상됐지만 선생님은 물론 나화진도 크게 다치지 않았다. 오히려 함께 특수부대 생활을 했던 임한림이 "그만 일어 나십시오. 실전 훈련 할 때는 언덕으로도 안 쳐주는 높이였습니다"라며 핀잔을 줬을 정도.



나화진은 임한림이 봉근대가 불법 도박 무리에게 끌려가는 것을 놓치고 크게 자책했을 때도 냉정하게 "실수는 만회하면 되는데 포기하면 그건 '실패'가 된다"라는 충고로 흥분한 임한림을 진정 시킨다. 나화진은 약혼녀를 죽인 조규철(이봉준 분)과의 마지막 대결에서도 칼에 찔린 상태에서도 조규철을 압도한 후 "규철아, 그러면 안돼. 괜찮아. 우리 다시 해보자"라며 어른으로서 마지막 '참교육'을 해준다.

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