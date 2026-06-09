"이즈나 자체가 하나의 장르"…케이팝 5세대 걸그룹의 당찬 선언

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이즈나(izna) 멤버 유사랑, 정세비 (사진 왼쪽부터)웨이크원
이즈나의 강점인 이른바 '파워 몽환' 퍼포먼스는 이번 활동을 통해 더욱 정교하고 시원한 매력을 강조하는 방향으로 발전했다. 특히 '각도기 춤'이라 이름 붙인 포인트 안무에서는 멤버 전원이 같은 각도와 같은 속도로 상체를 움직이며 높은 수준의 칼군무를 완성했다.
방지민은 "처음에는 멤버마다 내려가는 속도와 각도가 달랐지만 계속 모니터링하고 맞춰 가면서 자연스럽게 하나가 됐다"고 연습 과정을 회상했다. 최정은은 "댄스 브레이크에 '보깅' 요소가 포함돼 있는데 멤버들의 긴 팔다리와 어우러져 시원하고 역동적인 퍼포먼스가 완성됐다"고 설명했다.
새 음반 <SET THE TEMPO>에선 곡 작업 과정에 있어 멤버들의 참여도 또한 한층 높아졌다. 수록곡 'Infinity(인피니티)'는 방지민과 유사랑이 직접 작사에 참여해 깊은 의미를 더한다. 방지민은 "팬들을 향한 진심을 담았기에 소중하고 애정이 가는 곡"이라고 고백했다. 유사랑은 "항상 곁에서 지켜주시는 팬덤 나야(naya)를 위한 첫 팬송"이라며 "보내준 따뜻한 말들에 보답하고자 가사를 한 구절씩 적어 내려갔다"고 전했다.
한편 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블 소속 그룹 미야오(MEOVV)의 컴백 활동 시기와 이번 <SET THE TEMPO> 발표 일정이 겹치면서 일각에서는 두 팀의 '맞대결 구도'를 언급할 만큼 관심을 모으기도 했다. 이에 대해 유사랑은 "좋은 아티스트들과 같은 시기에 활동하는 것 자체가 영광"이라며 "이번 활동 역시 열심히 준비한 모습을 많이 보여드리겠다"고 당찬 포부를 전했다.
"우리 스스로가 무대 위 기준점"