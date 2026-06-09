"이즈나 자체가 하나의 장르"…케이팝 5세대 걸그룹의 당찬 선언

▲이즈나 (izna) 멤버 최정은, 코코 (사진 왼쪽부터) 웨이크원

이날 쇼케이스에선 팀 활동의 핵심 키워드인 '나다움'에 대한 멤버들의 생각도 들을 수 있었다. 코코는 "어떤 콘셉트든 우리만의 색깔로 소화할 수 있는 자신감이 강점"이라며 "평소에도 멤버들끼리 긍정적인 에너지를 많이 나누는데 그런 팀워크 역시 이즈나다움이라고 생각한다"고 밝혔다.

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방지민은 "데뷔 앨범에서는 새로운 세상에 대한 도전을, 두 번째 앨범에서는 기존의 프레임을 깨는 모습을 보여줬다면 이번에는 세상이 정한 기준이 아니라 우리 스스로가 기준이 되어 나아가겠다는 확신을 담았다"고 설명했다. 정세비는 "서바이벌 오디션 땐 틀리지 않아야 한다는 생각에 긴장했지만, 최근 무대 등에서 자신감을 찾는 법을 배우고 날아다니는 듯한 기분으로 즐기게 되었다"라며 성장을 실감케 했다.



앞으로 도전하고 싶은 콘셉트에 대한 질문을 받은 이즈나는 "아직 보여드릴 장르와 콘셉트가 정말 많이 남아 있다"(마이)며 "무엇이든지 이즈나만의 색으로 해석해 이즈나 자체가 하나의 장르가 되고 싶다"(유사랑)는 포부도 드러냈다.

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이번 신보의 타이틀곡 제목처럼 이즈나는 지금 자신들만의 템포로 거침없이 앞으로 나아가고 있다. 그리고 현장에서 접해본 6명의 발걸음은 생각보다 훨씬 빠르고 단단해 보였다. 세상이 정한 틀에 맞추는 대신, 스스로 무대 위의 기준점이 되겠다고 선언한 이즈나가 어떤 속도로 또 한번 성장의 궤적을 그려 나갈지 기대를 모은다.

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