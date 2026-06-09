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뮤직 인사이드 "이즈나 자체가 하나의 장르"…케이팝 5세대 걸그룹의 당찬 선언

"이즈나 자체가 하나의 장르"…케이팝 5세대 걸그룹의 당찬 선언

[현장 리뷰] 미니 3집 'SET THE TEMPO' 쇼케이스

김상화(steelydan)
26.06.09 10:03최종업데이트26.06.09 10:03
지난 8일 미니 3집 'SET THE TEMPO'를 발표한 그룹 이즈나(izna)
지난 8일 미니 3집 'SET THE TEMPO'를 발표한 그룹 이즈나(izna)웨이크원

케이팝 5세대 걸그룹 이즈나(izna, 마이·방지민·코코·유사랑·최정은·정세비)가 한층 성숙해진 음악과 주체적인 서사를 들고 컴백했다. 지난 8일 오후 서울 용산구 한남동 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 미니 3집 <SET THE TEMPO(세트 더 템포)> 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최한 이즈나는 이날 타이틀곡 'METRONOME(메트로놈)' 무대를 최초 공개했다.

지난 2024년 데뷔 이후 꾸준히 '주체성'과 '나다움'을 강조해 온 이즈나는 약 9개월 만의 신보를 통해 한 걸음 더 나아갔다. 이번 앨범에서는 "세상이 기대하는 기준이 아닌 내가 기준이 된다"는 메시지를 전면에 내세우며 자신들만의 색깔을 한층 선명하게 확장했다.

"한층 성장한 모습을 보여드릴 수 있게 돼 뿌듯하고 영광이다"라고 입을 모은 이즈나 멤버들은 "음악적 색깔은 물론 퍼포먼스와 팀 정체성까지 한 단계 성장한 모습을 보여드리겠다. 비주얼과 음악 모든 면에서 이즈나의 색깔이 더욱 짙어진 앨범이라 애정이 크다"며 신작 활동에 대한 강한 자신감을 드러냈다.

또 한번 힘 보탠 PD 테디...하우스 장르로 변신 선언
이즈나 (izna) 멤버 마이, 방지민 (사진 왼쪽부터)
이즈나 (izna) 멤버 마이, 방지민 (사진 왼쪽부터)웨이크원

약 9개월 만에 발표되는 이번 신보는 데뷔 이래 줄곧 합을 맞춰온 테디를 비롯해 더블랙레이블 소속 프로듀서들이 힘을 보탠 곡들로 꾸며졌다. 가장 눈길을 모으는 트랙은 역시 타이틀곡 'METRONOME'이다. 이전까지 이즈나는 'BEEP', 'SIGN', 'Mamma Mia' 등 경쾌하고 발랄한 이미지를 강조한 댄스곡으로 케이팝 팬들을 사로잡았지만, 신작에선 조금 다른 방향성을 설정했다.

최근 케이팝 시장에서도 EDM과 하우스 기반의 음악들이 좋은 반응을 얻고 있는 가운데, 이즈나 역시 자신들만의 방식으로 변신에 돌입했다. 멤버들은 'METRONOME'이 멤버 6명의 음색과 개성을 가장 완벽하게 담아냈으며, 딱 맞는 옷을 입은 느낌이라며 자부심을 드러냈다.

최정은은 "하우스 장르가 '혼란 속에서도 우리만의 박자를 찾아간다'는 메시지와 잘 어울린다고 생각했다"며 "이전보다 더욱 성숙하고 당당해진 모습을 보여주고 싶었다"고 말했다. 일본인 멤버 마이는 "퍼포먼스적으로도 이즈나의 매력을 가득 보여드릴 수 있는 곡"이라고 덧붙였다.

'각도기 춤' 앞세운 파워 몽환 퍼포먼스
이즈나(izna) 멤버 유사랑, 정세비 (사진 왼쪽부터)
이즈나(izna) 멤버 유사랑, 정세비 (사진 왼쪽부터)웨이크원

이즈나의 강점인 이른바 '파워 몽환' 퍼포먼스는 이번 활동을 통해 더욱 정교하고 시원한 매력을 강조하는 방향으로 발전했다. 특히 '각도기 춤'이라 이름 붙인 포인트 안무에서는 멤버 전원이 같은 각도와 같은 속도로 상체를 움직이며 높은 수준의 칼군무를 완성했다.

방지민은 "처음에는 멤버마다 내려가는 속도와 각도가 달랐지만 계속 모니터링하고 맞춰 가면서 자연스럽게 하나가 됐다"고 연습 과정을 회상했다. 최정은은 "댄스 브레이크에 '보깅' 요소가 포함돼 있는데 멤버들의 긴 팔다리와 어우러져 시원하고 역동적인 퍼포먼스가 완성됐다"고 설명했다.

새 음반 <SET THE TEMPO>에선 곡 작업 과정에 있어 멤버들의 참여도 또한 한층 높아졌다. 수록곡 'Infinity(인피니티)'는 방지민과 유사랑이 직접 작사에 참여해 깊은 의미를 더한다. 방지민은 "팬들을 향한 진심을 담았기에 소중하고 애정이 가는 곡"이라고 고백했다. 유사랑은 "항상 곁에서 지켜주시는 팬덤 나야(naya)를 위한 첫 팬송"이라며 "보내준 따뜻한 말들에 보답하고자 가사를 한 구절씩 적어 내려갔다"고 전했다.

한편 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블 소속 그룹 미야오(MEOVV)의 컴백 활동 시기와 이번 <SET THE TEMPO> 발표 일정이 겹치면서 일각에서는 두 팀의 '맞대결 구도'를 언급할 만큼 관심을 모으기도 했다. 이에 대해 유사랑은 "좋은 아티스트들과 같은 시기에 활동하는 것 자체가 영광"이라며 "이번 활동 역시 열심히 준비한 모습을 많이 보여드리겠다"고 당찬 포부를 전했다.

"우리 스스로가 무대 위 기준점"
이즈나 (izna) 멤버 최정은, 코코 (사진 왼쪽부터)
이즈나 (izna) 멤버 최정은, 코코 (사진 왼쪽부터)웨이크원

이날 쇼케이스에선 팀 활동의 핵심 키워드인 '나다움'에 대한 멤버들의 생각도 들을 수 있었다. 코코는 "어떤 콘셉트든 우리만의 색깔로 소화할 수 있는 자신감이 강점"이라며 "평소에도 멤버들끼리 긍정적인 에너지를 많이 나누는데 그런 팀워크 역시 이즈나다움이라고 생각한다"고 밝혔다.

방지민은 "데뷔 앨범에서는 새로운 세상에 대한 도전을, 두 번째 앨범에서는 기존의 프레임을 깨는 모습을 보여줬다면 이번에는 세상이 정한 기준이 아니라 우리 스스로가 기준이 되어 나아가겠다는 확신을 담았다"고 설명했다. 정세비는 "서바이벌 오디션 땐 틀리지 않아야 한다는 생각에 긴장했지만, 최근 무대 등에서 자신감을 찾는 법을 배우고 날아다니는 듯한 기분으로 즐기게 되었다"라며 성장을 실감케 했다.

앞으로 도전하고 싶은 콘셉트에 대한 질문을 받은 이즈나는 "아직 보여드릴 장르와 콘셉트가 정말 많이 남아 있다"(마이)며 "무엇이든지 이즈나만의 색으로 해석해 이즈나 자체가 하나의 장르가 되고 싶다"(유사랑)는 포부도 드러냈다.

이번 신보의 타이틀곡 제목처럼 이즈나는 지금 자신들만의 템포로 거침없이 앞으로 나아가고 있다. 그리고 현장에서 접해본 6명의 발걸음은 생각보다 훨씬 빠르고 단단해 보였다. 세상이 정한 틀에 맞추는 대신, 스스로 무대 위의 기준점이 되겠다고 선언한 이즈나가 어떤 속도로 또 한번 성장의 궤적을 그려 나갈지 기대를 모은다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
이즈나 IZNA

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