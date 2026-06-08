세계 최고의 노래와 연주... 전설의 쿠바 음악인을 다시 만나다

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<부에나 비스타 소셜 클럽> 스틸(주)에무필름즈
빔 벤더스가 촬영한 분량은 이듬해인 1999년 <부에나 비스타 소셜 클럽> 다큐멘터리로 세상에 공개되며 이들의 성공에 화룡점정을 이룬다. 화면을 수놓은 노익장들의 드라마틱한 사연이 세계적 인기를 얻던 음악과 어우러진 영화 역시 호평을 얻으며 미국 아카데미상 다큐멘터리 부문 후보로 오르는 등 큰 인기를 얻었다. 이들의 합작 앨범은 단 1장에 불과했지만, 공연 실황이나 개인의 솔로 음반 역시 대부분 높은 평가를 얻으며 열풍은 한동안 이어졌다.
하지만 '화무십일홍(花無十日紅)', 촬영 당시 90살 고령이던 기타리스트 콤파이 세쿤도를 비롯, 주요 구성원 태반이 고령이던지라 황혼에 누린 인기를 뒤로 한 채 하나둘 세상을 떠났다. 물론 생존자와 후배 세대 음악인이 모여 부에나 비스타 소셜 클럽 이름으로 꾸준히 활동을 이어갔고, 처음 프로젝트 원안이던 아프리카 음악과 교류 및 쿠바의 알려지지 않은 다양한 토속 음악 발굴이 진행된다. 월드뮤직 역사에 한 장을 차지할 만한 궤적은 현재도 진행 중인 것.
찰나에 불과한 고작 몇 년 동안만 지속된 활동이었지만, 이들의 음반과 다큐멘터리는 반짝에 그치지 않고 세계구급 인기를 꾸준히 유지하는 중이다. 사실상 쿠바 음악을 상징하는 정체성이라 해도 과언이 아닐 정도 위상이다. 이들의 음악에 푹 빠지고 나면 '쿠바'라는 국가를 떠올릴 때 자동 재생하듯 부에나 비스타 소셜 클럽이 연상되는 건 기본값이 된 것이다. 물론 쿠바엔 다양한 음악의 보물창고가 존재한다지만, 이들의 음악은 그 열쇳말 같은 역할인 셈이다.
영화는 그들의 음악이 녹음되던 스튜디오와 역사적 공연 현장 실황을 통해 부에나 비스타 소셜 클럽의 대표곡 트랙을 맛보기로 제공한다. 음악에 취하고 나면 마치 실제 공연 현장에서 가수가 한 곡 멋들어지게 뽑아낸 다음, 만면에 웃음을 띤 채 객석과 소통하는 것처럼 그들 각자의 사연을 들려준다. 이게 '인간극장' 뺨치게 진하게 우러나는 맛이다. 아마 많은 이들이 본 작품의 진짜 매력으로 꼽는 대목일 테다. 기구하고 안쓰러우면서 동시에 감동 포인트다.
왜 천재 음악인들은 세상에서 잊혀졌을까?
주름이 자글자글한 원로 음악인들은 오랜 미국의 봉쇄와 제재로 낙후된 쿠바 거리에서 옷깃 스치며 지나칠 평범한 노인들과 구분할 길이 없지만, 일단 스튜디오나 공연 무대에만 들어서면 돌변해 세계 최고의 노래와 연주를 선보인다. 그 역시 세계적 명성의 음악인인 라이 쿠더조차 경외감에 휩싸일 정도다. 그런데 대체 이들은 왜 파묻히듯 세계 음악계로부터 잊힌 채로 머물러 있던 걸까? 그들의 음악을 듣고 나면 이상하다고 여길 수밖에 없는 노릇이다.
영화는 복잡한 정치와 역사를 해설하는 유형과는 거리가 멀다. 주인공들 역시 굳이 세상을 원망하고 저주하지 않는다. 물론 누군가는 삐딱한 시선으로 볼 수밖에 없다. 쿠바에서 가족과 함께 사는 그들이 체제 비판을 쉽사리 할 수 없다며 색안경을 낄 순 있지만, 그들의 소년 같은 눈망울과 삶의 연륜 담긴 육성을 들으면 정말 음악 그 자체에만 몰입하며 행복해하는 황혼의 거장들에겐 단지 음악 활동을 늘그막에나마 마음껏 펼칠 수 있음에 기쁜 것으로만 비친다.
하지만 이들이 세상에 복귀하기 전까지 사연을 듣고 나면 말문이 막힌다. 세상을 놀라게 할 재능을 품은 이들 상당수가 음악 활동을 중단한 채 가족 부양을 위해 거리에서 구두를 닦거나 공장에서 시가를 말며 생계를 유지했다는 것. 그나마 형편 나은 이들도 제대로 대접받을 기회와 동떨어져 있었다. 무용을 배우는 어린 연습생을 위해 피아노 반주를 하며 근근이 살아가던 참이다. 물론 현역에 머물던 이들도 무명 음악인으로 쿠바 밖에선 누구도 기억하지 못했다.
이들이 그렇게 매장된 건 무슨 이유이고 누구의 탓일까? 그들이 젊은 시절 공연하던 클럽 이름은 곧 황혼의 활동명이 되었다. 1940 ~ 50년대 쿠바는 미국 중산층의 휴양지이자 본토에서 누릴 수 없는 온갖 쾌락과 유흥의 본산으로 기능했다. 부에나 비스타 소셜 클럽은 수도 아바나에서 가장 유명한 공연장이었고, 이들은 재즈와 토속음악의 퓨전으로서 '손(Son)' 장르를 탄생시켰다. 하지만 외세 간섭과 극심한 빈부격차는 필연적으로 쿠바 혁명을 불러왔다.
쿠바 현대사의 부침과 함께 한 부에나 비스타 소셜 클럽