7년 만에 돌아온 '토이스토리5'... 아이패드 시대, 장난감의 위기

▲영화 <토이 스토리 5> 스틸컷 월트디즈니 컴퍼니 코리아

주인 보니의 삶과 함께 성장하는 제시의 서사는 5편의 핵심이다. 목소리 연기 주안점에 대해 조안 쿠삭은 "제시의 여정은 훌륭하고 아름다운 성장 과정과 고통이 함께다. 아이들이 자라면서 내려놓아야 하는 부모의 마음 같다. 디지털 기계에 빠져 장난감과 놀지 않는 마음, 그럼에도 좋은 친구들과 마음을 나누고 유대감을 형성하는 주제를 담아 내려 노력했다"고 말했다.



30여 년 동안 성장한 <토이 스토리>의 관객처럼 우디를 다시 연기 한 소감에 대해 톰 행크스는 "모든 장난감을 통틀어 베테랑의 경험 많은 장난감이자, 외모에서 세월의 흔적도 보인다. 다시 우디 역할로 돌아와 저도 배움의 과정을 깨달았다"라며 "다시 시작하려는 책임감이 앞섰다"며 소회를 밝혔다.



이어 톰 행크스는 "우디는 앤디 방의 장난감 리더로서 권위적이었지만 규율을 찾아 나가며 다양한 일을 겪어왔다. (4편에서) 더 넓은 세상으로 나가 버려진 장난감을 구출하는데, 이번 편에서는 아이들에게 즐거움을 주는 본연의 임무도 수행한다"라고 덧붙였다.



앤디의 생일 선물로 시작해 우디와 대립했지만 고난 끝에 깊은 우정을 나누는 버즈 역의 팀 알렌은 "5편에서 버즈는 제시를 향한 마음을 감추지 못하는 모습을 보인다"고 답했다. 그는 "업그레이드된 버즈의 모습뿐만 아니라, 버즈 군단의 다양한 목소리를 소화했다. 아이들이 들으면 안 되는 단어도 포함되어 있는데, 즐겁게 작업했다"고 답했다.



마지막으로 단순한 악역이 아닌, 지금 시대를 상징하는 릴리패드 역의 그레타 리는 새롭게 합류한 캐릭터다. 그는 "기계가 아닌 인간적인 부분에 집중해 달라는 두 감독님의 디렉팅이 도움됐다"라며 "기계의 목소리 연기와 기라성 같은 배우 군단에 합류하는 부담감이 컸지만, 실생활에 스마트 기기가 어떤 영향을 미치는지 중심으로 연기했다"고 말했다.



그레타 리는 "실제 두 아이의 엄마인 입장에서 어떻게 접근해야 할지 고민하며 실생활을 돌아볼 수 있었다. 장난감들이 높은 곳에 올라 동네를 아울러 볼 수 있는 장면이 등장하는데 좀비 아포칼립스처럼 보였다"라며 "각자의 공간에서 혼자 앉아 화면만 들여다보는 장면이 현실을 보여주는 것 같았다"고 소감을 전했다.



한편, 영화 <토이 스토리 5>는 오는 6월 17일 개봉을 앞두고 있다.





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