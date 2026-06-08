7년 만에 돌아온 '토이스토리5'... 아이패드 시대, 장난감의 위기

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맥케나 해리스 감독월트디즈니 컴퍼니 코리아
이전 시리즈와 차별화된 핵심에 대해 맥케나 해리스 감독은 "오늘날 어린이들의 현실 생활상을 다뤘다. 아이들이 장난감과 노는 시간보다 아이패드, 다양한 디바이스, 스크린에서 시간을 보내는 데 익숙하다. 보니도 릴리패드를 받으면서 장난감과 노는 시간이 줄어든다"며 "시리즈 중 장난감의 고난이 극대화되며 리더가 된 제시의 중요한 걱정거리도 커진다. 예전 주인 앤디가 장난감과 노는 특별한 방식을 넘어선, 5편만의 특별한 상상력의 어린이들이 새로운 방향으로 놀이에 나선다"라고 소개했다.
아이들이 장난감이 아닌 디지털 기계와 친구가 되는 상황이 스토리 변화에 끼친 영향에 대해서는 "다양한 세대가 참여한 제작진의 일상에서 영감받았다. 부모 입장에서 얼마나 이른 나이부터 장난감을 등지고 패드를 갖게 되는지 깊게 탐구할 수 있었다. 부모로서 겪는 어려움이 반영됐다"고 말했다.
감독은 이어 "5편의 핵심은 기계는 무조건 나쁘고 장난감이 착하다는 이분법적 사고가 아니다. 릴리패드가 주인 보니를 위하는 마음, 기술의 발전, 장난감의 입장을 균형감 있게 다루려고 섬세한 스토리텔링에 힘썼다"고 덧붙였다.
그러면서 "시대가 변하고 대상이 바뀌어도 놀이는 인류의 본능이다. 어린 시절의 호기심, 상상력도 타고난다"며 "타인과 연결되길 원하는 인간의 속성 '커넥션'이 5편의 주제다"라고 강조했다.
한국 관객만이 공감할 포인트에 대해서도 소개했다. 그는 "5편은 전 세계 관객이 어느 부분에 공감할지 모를 정도로 다양한 측면과 여러 톤을 다룬다. 유머와 재미, 감동도 들어 있다"며 "한국 관객에게는 우정을 갈망하는 보니의 마음과 공동체 연결에 어려움을 겪는 상황이 흥미로울 것으로 기대한다"고 말했다.
기계와 공존하는 현실 반영