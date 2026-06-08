상의 탈의가 부른 참사... 천안, 안창민 퇴장에 승리 놓쳤다

프로축구에서 극적인 골을 터뜨린 선수가 과한 세리머니를 하다가 곧바로 퇴장당하는 사건이 발생했다. 순간의 감정에 취한 한 선수의 황당한 실수로 인하여 팀은 다잡은 승리를 눈앞에서 놓쳤다.지난 7일 천안종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 15라운드에서 격돌한 천안시티FC와 수원FC가 2-2로 승부를 가리지 못했다. 천안은 승점 19점(4승 7무 3패)로 9위, 수원FC는 승점 23점(6승 5무 3패)으로 7위를 기록하며 전반기를 마무리했다.이날 경기는 추가시간에 양 팀이 한 골씩 주고받으며 끝까지 반전을 거듭하는 승부로 축구 팬들의 눈길을 사로잡았다.천안이 전반 24분 라마스의 선취골로 앞서갔으나, 후반 6분 수원FC 정승배에게 동점골을 내줬다. 여기에 천안은 수비수 최준혁이 경고 누적으로 퇴장당하면서 수적 열세에 몰렸다.박진섭 천안 감독은 후반 추가시간에 안창민과 이규민을 투입하면서 마지막 승부수를 던졌다. 후반 추가시간 5분 안창민이 이승규의 롱패스를 이어받아 극적인 헤딩골을 성공시켰다. 안창민의 천안 임대 합류 후 7경기 만에 첫 골이었고, 그대로 이날 경기의 결승골이 되는 듯했다.하지만 예상 밖의 돌발 상황이 벌어졌다. 골을 넣고 기쁨에 취하여 흥분한 안창민은 입고 있던 유니폼 상의를 벗어 던진 뒤 천안 서포터즈 석으로 달려가며 동료들과 세리머니를 즐겼다.축구에서는 경기중 유니폼 상의를 탈의하면 비신사적 행위나 시간징연 방지, 특정 메시지 노출 방지 등을 이유로 경고가 주어진다. 문제는 안창민이 투입되자마자 파울로 이미 옐로카드를 한 장 받은 상태였다는 것이다.기쁨에 취하여 상황을 망각한 안창민은 결국 세리머니를 마치고 정신을 차리자마자 심판에게 두 번째 옐로카드와 뒤이은 레드카드를 받고 그대로 퇴장당했다. 안창민과 천안 선수들은 당황한 기색을 감추지 못했지만 이미 엎질러진 물이었다.가뜩이나 이미 한 명이 퇴장당한 상황이었던 천안은, 안창민마저 퇴장당하며 9대 11의 수적열 세에 몰렸다. 결국 천안은 추가시간 몇 분을 버티지 못하고, 수원FC에 통한의 동점 실점을 헌납하며 다잡은 승리를 날리고 말았다.축구 경기에서 극적인 골을 넣은 선수들이 짜릿한 흥분에 경고를 감수하고 유니폼 상의를 탈의하는 경우는 종종 벌어진다. 2022년 카타르 월드컵 조별리그 최종전 한국-포르투갈전에서, 황희찬이 한국의 2-1 역전승을 이끄는 결승골을 넣고 상의 탈의 세리머니를 한 것이 대표적이다.다만 이런 경우는 대부분 경기가 거의 끝나갈 막바지고, 해당 선수가 경고 1장을 받더라도 감수할 수 있는 여유가 있음을 인지한 상황일 때에 한정된다. 황희찬은 상의 탈의를 경고를 한 장 받았지만, 경기에는 지장이 없었고 한국은 황희찬의 결승골로 포르투갈을 꺾고 원정 16강을 이뤄냈다.또한 최근 K리그에서 안창민과 가장 유사한 사례로는 뮬리치가 있다. 2021년 4월 10일 당시 K리그1 성남FC에서 뛰던 장신 외국인 공격수 뮬리치는, 대전 하나시티즌과의 9라운드 홈경기에서 출전하여 홀로 2골을 넣는 활약을 펼치고도 퇴장을 당한 바 있다.뮬리치는 이미 전반에 경고를 하나 받은 상태였는데, 이를 잊고 있다가 후반 9분 2번째 골을 넣자 기쁨에 취해 순간적으로 상의 탈의 세리머니를 하려다가 경고 누적으로 퇴장당했다.뮬리치는 세리머니를 하기도 전에 자신이 퇴장당한다는 사실을 깨달았고, 얼굴을 감싸 쥔 채 후회했다. 만일 이날 성남이 패했더라면 뮬리치는 멀티골을 넣고도 팀 패배를 자초한 역적이 될뻔했다.하지만 성남은 뮬리치의 퇴장으로 수적 열세 속에서도 후반 30여 분을 더 버텨야했지만, 다행히 실점 없이 승리를 지켜낼 수 있었다. 당시 김남일 성남 감독은 승리에 안도하며 라커 룸에서 뮬리치의 엉덩이를 걷어차는 것으로 응징하는 것으로 웃으며 마무리한 바 있다.하지만 안창민과 천안에게는 이런 해피엔딩이 따르지 않았다. 안창민은 대구FC와 김포FC를 거쳐 올 시즌 천안에서 임대 선수로 활약 중이다. 이적 이후 장기간에 무득점에 시달리다가 오랜만에 골을 터뜨렸으니 충분히 흥분할 만도 했던 상황이었다. 그러나 단 한 번의 실수로 인하여 팀에 소중한 승점 2점을 날려버린 피해는 너무 뼈아팠다.그럼에도 박진섭 천안 감독은 안창민의 실수를 감쌌다. 박 감독은 경기 후 인터뷰에 "퇴장으로 인한 수적 열세로 어려운 경기였지만 충분히 가치 있는 승점 1점이라고 생각한다"면서 "선수에게 평소에 준비할 때 경기에 임하는 태도 같은 것들을 먼저 인지시키지 못한 것은 내 불찰"이라며 안창민을 비판하기보다 자신의 탓으로 돌렸다. 24세의 젊은 공격수에게는 이번 경험이 축구 인생에서 두고두고 따끔한 교훈으로 남을 전망이다.