'멀티홈런' 김도영이 증명한 '슈퍼스타'의 자격

연합뉴스

17·18호 홈런을 날린 KIA 김도영(KIA 타이거즈 제공)KIA가 안방에서 접전 끝에 삼성을 꺾고 2연속 위닝시리즈를 달성했다.이범호 감독이 이끄는 KIA 타이거즈는 7일 광주 KIA 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와의 홈경기에서 홈런 3방을 포함해 장단 16안타를 터트리며 7-6으로 신승을 거뒀다. 전날 연장 접전 끝에 당했던 2-3 패배를 짜릿한 한 점차 승리를 통해 설욕한 KIA는 6월 들어 연속 위닝시리즈를 기록하며 3위 삼성 라이온즈와의 승차를 2경기로 줄였다(32승 1무 27패).KIA는 선발 제임스 네일이 6이닝 3실점의 퀄리티스타트를 기록했고 8회에 등판해 2이닝을 무실점으로 막은 조상우가 시즌 4번째 승리를 따냈다. 타선에서는 나성범이 3회 솔로홈런을 포함해 2안타 1타점 2득점을 기록한 것을 비롯해 무려 7명이 멀티히트를 기록했다. 하지만 그중 가장 빛났던 선수는 8회 결승홈런을 포함해 4안타 2홈런 3타점 2득점을 폭발하며 '슈퍼스타'의 자격을 증명한 김도영이었다.타격보다 수비 능력을 더 중요하게 생각하는 센터라인 내야수(2루수, 유격수)에 비해 코너 내야수(1루수와 3루수)는 수비만큼 타격 능력이 매우 중요한 포지션이다. 물론 kt 위즈의 허경민처럼 수비에 특화된 3루수도 있지만 허경민 역시 장타력이 다소 부족할 뿐 통산 타율이 .293에 달할 정도로 결코 타격이 떨어지는 선수가 아니다. 특히 3루수 포지션에는 한 시대를 풍미했던 거포형 선수들이 대거 포진돼 있다.KBO리그 역대 최다 홈런 기록(532개) 보유자이자 만 39세 시즌인 올해도 홈런 3위(14개)를 달리고 있는 최정(SSG 랜더스)은 KBO리그를 대표하는 거포 3루수다. 최정은 8번의 3루수 부문 골든글러브와 3번의 홈런왕, 5번의 한국시리즈 우승을 차지했을 정도로 화려한 커리어를 자랑한다. 특히 서른을 훌쩍 넘긴 2016년에 커리어 첫 홈런왕에 등극했을 정도로 나이가 들면서 점점 홈런을 치는 능력이 향상됐다.LG 트윈스의 만년 유망주였던 김상현은 트레이드를 통해 KIA 유니폼을 입은 2009년 121경기에서 타율 .315 36홈런 127타점을 기록하며 홈런왕과 타점왕, 정규리그 MVP, 3루수 부문 골든글러브를 수상하며 일약 최고의 거포 3루수로 떠올랐다. 하지만 2010년부터 잦은 부상에 시달린 김상현의 전성기는 그리 오래 가지 못했고 SK 와이번스와 kt를 전전하다가 2016 시즌을 끝으로 프로 무대를 떠났다.KBO리그에서 유일하게 두 번의 타자 트리플크라운을 기록했던 '조선의 4번타자' 이대호는 1루수와 3루수, 지명타자까지 3개 포지션에서 7개의 골든글러브를 수상했지만 3루수로 뛴 시즌은 그리 길지 않았다. 하지만 이대호가 타율 .364 174안타 44홈런 133타점 99득점으로 전대미문의 7관왕을 차지했을 때의 포지션이 바로 3루수였다(물론 황재균이 3루에 정착한 2011년 이후로는 3루수를 거의 맡지 않았다).지난 2월 한화 이글스와 11년 총액 307억 원의 초대형 비FA 다년계약을 체결한 노시환도 최고의 거포 3루수 중 한 명이다. 2023년 31홈런 101타점으로 프로 데뷔 첫 홈런왕과 타점왕에 등극한 노시환은 2025년에도 국내 선수들 중 가장 많은 홈런(32개)을 때려냈다. 올해는 4월까지 타율 .195 1홈런 9타점으로 극심한 부진에 빠졌지만 5월 이후 31경기에서 8홈런 29타점을 기록하며 타격감을 빠르게 회복하고 있다.광주 동성고 시절부터 이종범(MBC 스포츠플러스 해설위원) 이후 최고의 재능을 가진 내야 유망주로 주목 받았던 김도영은 2022년 신인 드래프트에서 1차 지명을 받아 KIA에 입단했다. 당시 KIA가 김도영과 진흥고의 강속구 투수 문동주(한화 이글스) 중 어떤 선택을 하게 될지는 많은 야구팬들의 관심 거리였는데 상대적으로 타선이 약했던 KIA는 최고의 호타준족 내야수로 성장할 수 있는 김도영을 선택했다.하지만 김도영의 프로 적응은 생각만큼 쉽지 않았다. 루키 시즌 103경기에서 타율 .237 3홈런 19타점 37득점 13도루를 기록한 김도영은 문동주가 신인왕에 오른 2023년 .303의 고타율을 기록했지만 발목 부상으로 84경기 출전에 그쳤다. 하지만 김도영은 2024년 141경기에서 타율 .347 189안타 38홈런 109타점 143득점 40도루의 성적으로 프로 데뷔 3년 만에 정규리그 MVP에 등극하며 잠재력을 폭발했다.1억 원이었던 연봉이 작년 단숨에 5억 원으로 인상된 김도영은 햄스트링 부상에 시달리면서 단 30경기 출전에 그쳤다. 물론 풀타임을 소화했다면 MVP 시즌 못지 않은 성적을 기대할 수 있었지만 정규리그의 79%를 결장한 선수의 가치는 떨어질 수밖에 없다. 결국 김도영은 지난해보다 절반이 뚝 떨어진 2억 5000만 원에 연봉 계약을 체결했고 올 시즌 잘 치고 잘 달리는 선수가 아닌 '잘 넘기는' 거포 3루수로 변신했다.시즌 개막 후 27경기 만에 10홈런을 돌파한 김도영은 쟁쟁한 외국인 타자들을 제치고 홈런 1위를 유지했지만 5월 4홈런에 그치는 사이 5월에만 7홈런을 몰아친 오스틴 딘(LG)에게 추격을 허용했다. 하지만 김도영은 오스틴과 홈런 공동 1위를 달리던 7일 삼성전에서 3회 5-3으로 앞서 가는 투런 홈런에 이어 8회에는 6-6에서 KIA의 승리를 이끄는 결승 솔로 홈런을 터트리며 다시 홈런 단독 선두에 등극했다.김도영은 MVP에 선정됐던 2024년 독보적인 타격 성적에 비해 리그에서 가장 많은 실책(30개)을 저질렀고 수비율도 .907에 불과했을 만큼 3루 수비에서는 약점을 많이 노출했다. 하지만 김도영은 올 시즌 3루수로 .459.2이닝을 소화하며 .979의 높은 수비율을 기록하고 있고 실책도 단 3개에 그치고 있다. 홈런 단독 선두를 달리는 김도영이 안정된 수비까지 겸비한 '완전체 3루수'에 점점 가까워지고 있다는 뜻이다.