내 안의 백룸, 무의식의 미로에서 출구를 찾다

(주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)

큰사진보기 ▲영화 <백룸> 스틸컷백룸 속 괴물로부터 도망치는 메리 (주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)

백룸에서 메리와 다시 만난 클락은 이곳이 어디냐고 묻는 그녀에게 "지금까지 존재했던 모든 곳"이라고 답한다. 그는 현실로 돌아가려는 메리와 달리 백룸에 남겠다고 말한다. 이곳에서는 자존심도 두려움도 없고, 기억된 존재로서 그저 가구처럼 머물 수 있기 때문이다. 어떤 면에서는 엉망이지만 아름다운 곳이라고도 말한다.



영화에서 '가구'는 중요한 상징이다. 현실의 기억과 정체성을 의미하는 동시에 움직이지 못한 채 과거에 머물러 있는 상태를 뜻한다.



클락의 가구점 이름이 '클락 선장의 오스만 제국'인 것도 의미심장하다. 그는 초라한 현실 속 자신 대신 모험심 넘치고 당당한 '선장'이라는 이상적인 자아를 만들어냈다. 그러나 결국 그 거짓된 자아는 천장까지 닿을 만큼 거대한 선장 형상의 괴물로 변해 그를 집어삼킨다.



괴물은 이후 메리를 쫓아오지만 메리는 어린 시절 어머니와 함께 콘크리트에 남겼던 손바닥 자국이 새겨진 돌을 붙잡고 맞선다. 가장 아픈 기억을 외면하지 않고 받아들이는 순간, 그녀는 괴물을 이겨낸다.



괴물은 밖에 있지 않다



영화의 마지막은 명확한 설명 대신 다양한 해석의 여지를 남긴다. 메리가 살았던 집의 잔해, 손바닥 자국이 남은 바닥, 왜곡된 방들, <내면의 창>이 진열된 서점이 차례로 등장한다.



영화는 우리가 살아오며 경험한 기억들이 백룸처럼 거대한 무의식 속에 저장돼 있다고 말한다. 그 기억은 왜곡된 형태로 현재의 삶에 영향을 미친다. 그러나 중요한 것은 상처의 존재 자체가 아니라 그것을 어떻게 마주하느냐다. 변화할 수 있다고 믿는 순간 우리는 출구를 향해 걸어가기 시작한다. 반대로 클락처럼 과거의 기억 속에 머무르기를 선택한다면 결국 자신의 모습을 한 또 다른 괴물과 끊임없이 마주하게 될지도 모른다.



백룸 공포 도시괴담 트라우마 심리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 한시온 (hansion0530) 내방 구독하기 안녕하세요. 일상 속 소소한 것들에 관심이 많고, 그 속에서 행복을 찾고 있습니다. 이 기자의 최신기사 믿음의 대물림은 축복일까... 한국 교회의 길을 묻다

실종된 클락을 구하기 위해 백룸으로 들어가는 메리클락은 건축가를 꿈꿨지만 현실에서는 가구점에서 일하며 살아가는 중년 남성이다. 아내와는 별거 중이고, 생계에 대한 부담과 열등감 속에서 하루하루를 버틴다. 심리 상담을 받지만 자신의 문제를 직면하기보다 현실에 대한 불만과 자격지심에 머물러 있다.그러던 어느 날, 가구점 지하에서 우연히 백룸으로 통하는 벽을 발견한다. 백룸은 끝없이 이어지는 사무실 같은 공간과 복도, 수많은 방이 미로처럼 연결된 장소다. 가구가 산처럼 쌓인 방도 있고, 악취 나는 옷들로 가득한 공간도 있으며, 텅 빈 수영장이 나타나기도 한다. 영화는 이 공간을 통해 관객에게 질문을 던진다. '만약 당신이 백룸에 갇힌다면 어떻게 할 것인가?' 어쩌면 우리는 인지하지 못 하고 있지만 우리는 이미 자신만의 백룸 속에서 길을 찾고 있는지도 모른다.클락은 직원 두 명과 함께 백룸을 조사하려 하지만 결국 모두 실종된다. 그를 찾기 위해 백룸에 들어간 메리는 클락이 들어간 곳과 다른 구조의 공간과 마주한다. 이는 백룸이 누구에게나 동일한 장소가 아니라 각자의 무의식을 반영한 공간임을 보여준다.메리 역시 깊은 상처를 안고 있다. 어린 시절 그녀의 어머니는 바깥세상에 위험한 존재가 있다는 망상에 사로잡혀 딸을 집 안에 가둬두다시피 했다. 결국 어머니는 정신병원에 입원했고, 집은 철거됐지만 그 기억은 메리에게 트라우마로 남아 있다. 메리는 <내면의 창>이라는 책을 출간하기도 했다. 그녀는 책에서 "창문은 잠겨 있지 않다. 나갈 준비가 됐는가"라고 묻는다. 영화 속에서 반복적으로 등장하는 '창(문)'은 단순한 공간적 장치가 아니라 타인과 관계를 맺는 통로이자 자신과 세상을 바라보는 관점, 그리고 닫혀 있던 내면을 외부 세계와 연결하는 가능성을 상징한다.영화는 인간의 의식을 기억으로 가득 찬 방에 비유한다. 상처를 직면하지 못한 채 마음속에 벽을 쌓으면 결국 스스로를 세상과 단절시키게 된다는 것이다.