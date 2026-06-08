내 안의 백룸, 무의식의 미로에서 출구를 찾다

▲영화 <백룸> 스틸컷
실종된 클락을 구하기 위해 백룸으로 들어가는 메리(주)바이포엠스튜디오, 리바이브콘텐츠(주)
클락은 건축가를 꿈꿨지만 현실에서는 가구점에서 일하며 살아가는 중년 남성이다. 아내와는 별거 중이고, 생계에 대한 부담과 열등감 속에서 하루하루를 버틴다. 심리 상담을 받지만 자신의 문제를 직면하기보다 현실에 대한 불만과 자격지심에 머물러 있다.
그러던 어느 날, 가구점 지하에서 우연히 백룸으로 통하는 벽을 발견한다. 백룸은 끝없이 이어지는 사무실 같은 공간과 복도, 수많은 방이 미로처럼 연결된 장소다. 가구가 산처럼 쌓인 방도 있고, 악취 나는 옷들로 가득한 공간도 있으며, 텅 빈 수영장이 나타나기도 한다. 영화는 이 공간을 통해 관객에게 질문을 던진다. '만약 당신이 백룸에 갇힌다면 어떻게 할 것인가?' 어쩌면 우리는 인지하지 못 하고 있지만 우리는 이미 자신만의 백룸 속에서 길을 찾고 있는지도 모른다.
클락은 직원 두 명과 함께 백룸을 조사하려 하지만 결국 모두 실종된다. 그를 찾기 위해 백룸에 들어간 메리는 클락이 들어간 곳과 다른 구조의 공간과 마주한다. 이는 백룸이 누구에게나 동일한 장소가 아니라 각자의 무의식을 반영한 공간임을 보여준다.
메리 역시 깊은 상처를 안고 있다. 어린 시절 그녀의 어머니는 바깥세상에 위험한 존재가 있다는 망상에 사로잡혀 딸을 집 안에 가둬두다시피 했다. 결국 어머니는 정신병원에 입원했고, 집은 철거됐지만 그 기억은 메리에게 트라우마로 남아 있다. 메리는 <내면의 창>이라는 책을 출간하기도 했다. 그녀는 책에서 "창문은 잠겨 있지 않다. 나갈 준비가 됐는가"라고 묻는다. 영화 속에서 반복적으로 등장하는 '창(문)'은 단순한 공간적 장치가 아니라 타인과 관계를 맺는 통로이자 자신과 세상을 바라보는 관점, 그리고 닫혀 있던 내면을 외부 세계와 연결하는 가능성을 상징한다.
영화는 인간의 의식을 기억으로 가득 찬 방에 비유한다. 상처를 직면하지 못한 채 마음속에 벽을 쌓으면 결국 스스로를 세상과 단절시키게 된다는 것이다.
가구처럼 머무를 것인가, 밖으로 나갈 것인가