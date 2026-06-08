15년차 교사인 내가 넷플릭스 '참교육' 보고 불편했던 까닭

아이들이 쓰는 '참교육', 내가 배웠던 '참교육'
15년 동안 학교에서 근무하며 아이들의 언어를 많이 들었다. 교실과 복도에서 아이들은 종종 "참교육해줄까?"라는 말을 쓴다. 친구에게 따끔하게 조언할 때도 쓰고, 장난스럽게 누군가를 놀릴 때도 쓴다. 때로는 몸이 먼저 나가는 상황에서도 그 말이 나온다. 아이들에게 '참교육'은 어느 순간 바르게 가르친다는 뜻보다, 누군가를 혼내거나 눌러주는 행위에 가까운 말로 쓰이고 있었다.
그 말을 들을 때마다 묘한 감정이 든다. 나에게 '참교육'은 그런 말로 시작되지 않았기 때문이다. 2001년 고등학교 시절부터 나는 이 말을 들어왔다. 이후 사범대학에 진학해 예비교사로 성장하는 동안, 참교육은 아이들 중심의 교육, 더 나은 학교, 더 인간적인 교실을 향한 말이었다. 교사로 살아가겠다고 마음먹은 사람에게 그 단어는 꽤 진지한 가치이자 방향이었다.
'참교육'은 본래 가벼운 유행어로 출발한 말이 아니었다. 교육 운동의 역사 속에서 이 말은 입시 위주의 경쟁 교육, 권위적인 학교문화, 학생의 삶을 소외시키는 교육 현실을 바꾸려는 문제의식과 연결되어 있었다. 전교조를 비롯한 교원단체들이 말해온 참교육 역시 학생의 인권, 교사의 교육적 자율성, 더 나은 학교를 향한 실천을 담고 있었다. 물론 시간이 흐르며 그 의미와 평가는 다양하게 갈라졌고, 지금의 교사노조와 전교조, 여러 교원단체들이 놓인 현실도 과거와 많이 달라졌다. 그래도 분명한 것은 있다. 참교육은 원래 누군가를 응징하는 말로만 쓰이던 단어가 아니었다.
그런데 지금 사회와 교실에서 쓰이는 '참교육'은 과거의 그것과 많이 달라졌다. 누군가를 이해하고 성장시키는 말보다, 누군가를 망신 주거나 바로잡는 말로 더 자주 쓰인다. 넷플릭스 드라마 '참교육'을 보며 내가 가장 먼저 떠올린 것도 바로 이 변화였다.
교권을 말하는 드라마, 그런데 왜 불편했을까