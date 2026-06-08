매달 날아오는 청구서... 초능력 생기면 바꾸고 싶은 한 가지

|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
관리비, 카드값, 보험료. 매달 청구서가 날아온다. 순서는 달라도 결론은 비슷하다. 이번 달도 어딘가가 모자란다. 초능력이 생기면 달라질까.
손경훈(최대훈)이 "당신은 내가 무슨 일을 당해도 무섭지 않아?"라고 묻자, 아내 문미희(정연)가 답한다. "난 있죠. 우리 청이 학원비 밀리는 게 더 무서워. 가게 보증금 올려 달라는 말이 훨씬 더 무섭다고."
남편 경훈은 초능력자다. 세상을 위협하는 빌런과 맞서 싸우고 있다. 그런데 아내가 더 두려워하는 것은 악당도, 종말도 아니다. 아이 학원비와 가게 보증금이다. 세상을 구하는 일보다 다음 달 월세를 걱정하는 것이 더 현실적인 사람들. 우리는 이미 그런 시대를 살고 있다.
넷플릭스 시리즈 <원더풀스>는 바로 그 지점에서 출발한다. 1999년 세기말. Y2K 공포와 종말론이 떠돌던 해성시. 시한부 인생을 살던 은채니(박은빈), 동네 민원꾼 손경훈(최대훈), 동네북 강로빈(임성재)은 우연한 사건을 통해 초능력을 얻게 된다. 언뜻 보면 평범한 초능력 히어로물처럼 보이지만, 이 드라마가 관심을 두는 것은 초능력 자체가 아니다. 초능력이 생겨도 삶은 계속된다. 그리고 청구서는 어김없이 날아온다.
초능력보다 무서운 것들