매달 날아오는 청구서... 초능력 생기면 바꾸고 싶은 한 가지

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공식예고편<원더풀스>가 더 흥미로운 이유는 따로 있다. 인물들은 초능력을 얻고도 환호하지 않는다."어떻게 보면은 난 좀 초능력한테 미안할 정도지"라고 강로빈은 말한다. 보통 사람들은 기적을 바라지, 기적에게 미안해하지는 않는다. 하지만 로빈은 초능력을 의심하지 않는다. 대신 자신을 의심한다."좀 더 근사한 사람한테 생겼으면 멋있게 사용하고 사람들도 구하고 막 그랬을 텐데"라며 그는 능력이 부족하다고 생각하지 않는다. 그 능력을 가질 자격이 없는 사람이라고 생각한다.채니 역시 마찬가지다. 빌런 하원도(손현주)는 수술대에 누운 그녀에게 말한다."넌 그 심장을 가질 자격이 없는 사람이다."채니는 그 말에 눈물을 흘린다. 그 말이 충격적이어서가 아니다. 어쩌면 이미 오래전부터 자기 안에서 반복되던 말이었기 때문이다.드라마 속 이야기지만, 이상하게도 현실보다 더 현실적으로 들린다. 좋은 기회가 와도 먼저 자신을 의심한다. "내가 이 자리에 있어도 되나." "나 같은 사람이 할 수 있을까."우리는 종종 기회를 얻지 못해서 괴로운 것이 아니라, 기회가 왔을 때조차 그것을 자기 몫으로 받아들이지 못해서 괴롭다. 로빈이 초능력 앞에서 느낀 미안함은 그래서 우스운 대사가 아니라, 오늘을 살아가는 많은 사람들의 독백처럼 들린다.드라마에는 짧지만 오래 남는 장면이 하나 있다. 이운정(차은우)은 우연히 채니의 버킷리스트를 발견한다. 킬리만자로 등반하기, 오로라 보러 가기, 좋아하는 밴드 내한 공연 보기 등. 평범한 청춘이라면 한 번쯤 적어볼 법한 소망들이다. 그런데 마지막 항목이 눈에 걸린다. "서른 살 넘기기."채니에게 기적은 부자가 되는 것도, 세상을 구하는 것도 아니다. 그저 서른 살까지 살아보는 것이다. 어쩌면 이것이 오늘날 많은 청년들이 처한 현실과도 닮아 있다. 더 높은 곳으로 올라가는 꿈보다 지금의 삶을 무사히 버텨내는 일이 먼저 과제가 된 시대. 그래서 사람들은 기적을 기다리면서도 그것을 거창하게 상상하지 않는다.그런데 아이러니하게도, 그렇게 찾아온 기회 앞에서도 우리는 먼저 자신을 의심한다. 그것이 정말 내 몫인지, 내가 받을 자격이 있는 것인지. 자격을 의심하는 목소리는 바깥보다 먼저 마음속에 자리를 잡고 있기 때문이다.