달빛시리즈를 지배한 '슈퍼스타' 김도영

KIA타이거즈

7일 삼성전 5타수 4안타(2홈런) 3타점 2득점으로 맹활약을 한 KIA 김도영왜 그가 '슈퍼스타'인지를 보여줬다. 삼성과의 주말 3연전, 달빛시리즈에서 김도영의 방망이는 쉬지를 않았다.5일 경기에서는 3타수 1안타 1타점 1득점 1볼넷으로 멀티 출루, 6일 경기에서는 3타수 1안타 2볼넷(1고의사구)으로 3출루, 7일 경기에서는 5타수 4안타(2홈런) 3타점 2득점으로 3번 타순에서 제 역할을 해주었다.특히 7일 경기는 김도영 덕분에 팀이 승리할 수 있었다. 첫 타석은 1회말 2사 주자 없는 상황으로 삼성 선발 양창섭의 6구 슬라이더를 공략했으나 3루수 땅볼로 물러났다.두 번째 타석에서부터는 김도영의 눈빛이 달라졌다. 3회말 무사 2루 상황에서 삼성 선발 양창섭의 6구 슬라이더를 공략해 가운데 담장을 넘기는 2점 홈런을 기록했다. 이때 스코어는 5-3. 경기를 뒤집는 역전포였다.세 번째 타석은 4회말 2사 주자 없는 상황으로 삼성 선발 양창섭의 7구 투심을 공략해 내야 안타를 만들었다. 뒤이어 나성범의 안타로 2루까지 진루에는 성공했다. 하지만 후속타자 아데를린이 해결하지 못하면서 득점에는 실패했다.네 번째 타석은 6회말 2사 주자 없는 상황으로 삼성 투수 미야지의 초구 포크볼을 공략해 중전 안타를 만들었다. 이후, 2루 도루까지 성공하면서 득점권으로 연결해줬다. 나성범과 아데를린이 볼넷으로 출루했으나 김호령이 뜬공으로 물러나면서 또 김도영은 득점에 실패하고 말았다.다섯 번째 타석은 8회말 선두타자 상황이었다. 스코어는 6-6 동점 상황이었다. 삼성은 여기서 좌완 파이어볼러 배찬승을 투입했다. 하지만 김도영에게 파이어볼러 투입도 무의미였다. 배찬승의 5구 직구를 공략해 좌중간 담장을 넘기는 솔로포를 치며 7-6 역전에 성공했다.김도영의 활약에 힘을 입어 KIA는 삼성을 7-6으로 꺾고 달빛시리즈로 진행된 주말 3연전에서 위닝시리즈를 거뒀다.