오늘은 '야구 있는 월요일'... 프로야구 '예비 선수' 미리 만날까

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제2회 한화이글스배 고교vs대학 올스타전에 출전했던 정우주는 한화 이글스에 없어서는 안 될 주축 투수가 되었다.박장식
지금 KBO 리그를 누비고 있는 선수들이 이미 한화이글스배 고교vs대학 올스타전에서 생애 첫 올스타전을 치르기도 했다. 고교 신인 데뷔 시즌 최다 세이브를 기록하며 신인왕에 올랐던 김택연(두산, 당시 인천고)은 초대 대회에 출전해 경기 마지막 1.2이닝 무실점의 좋은 기록을 세우며 야구 팬들에게 눈도장을 찍었다.
1회 올스타전에는 고교 2학년 '막내'로, 2회 올스타전에는 첫 연속 출전 기록을 썼던 배찬승(삼성, 당시 대구고)도 삼성에 없어서는 아니될 선수가 되었고, 3회 올스타전에서는 1이닝 무실점 피칭으로 눈도장을 찍었던 박준현(키움, 당시 북일고)이 프로에 입성하자마자 고졸 신인 데뷔전 무실점 선발승이라는 최고의 데뷔전을 치르기도 했다.
대학 야구에서도 훌륭한 선수들이 적잖게 나왔다. 1회 대회에서 리드오프로 활약해 MVP에 오르는 활약을 펼쳤던 전다민(두산, 당시 강릉영동대)은 프로 데뷔 첫 해 인상 깊은 모습을 보였고, 역시 1회 대회에서 2.1이닝 무실점의 기록을 세우며 주목받았던 정현수(롯데, 당시 송원대) 역시 프로 데뷔 이후 필승조로 활약했다.
'투타겸업 3인방', '대학 에이스'... 누가 승리할까
이렇듯 한화이글스배 고교vs대학 올스타전은 KBO 리그에서 내년부터 활약을 펼칠 선수들을 미리 보는 경기로서의 의미가 크다. 올해 역시 마찬가지다. 올해는 '하·엄·김 트로이카' 등 고교에서 좋은 자원의 선수가 많은 데다, 대학 역시 빠른 공을 던지는 투수, 그리고 고교 선수들에 비해 좋은 전략을 지닌 '안방마님'이 포진했다.
대학부에서는 이준혁(한양대)을 주목할 만하다. 이준혁은 지난해 예능 프로그램 '불꽃야구'와 '최강야구'에서 눈도장을 찍었던 선수인 데다, 지난해 열린 제80회 전국대학야구선수권대회에서 팀의 우승에 기여하며 우수투수상까지 올랐던 선수다. 아울러 대학 1학년의 어린 나이에도 올스타에 선발된 우완 투수 김범찬(신안산대) 역시 주목할 만하다.
올해 유독 대학 4학년 선수 가운데 좋은 포수 자원이 많은데, 이에 걸맞게 대학 리그에서 활약하고 있는 포수들도 엔트리에 이름을 올렸다. 마산용마고 시절부터 좋은 포수로 이름을 알렸던 권희재(부산과학기술대)는 이번 대회에 2연속 출전하고, 공격에서 강점을 보이는 김동주(연세대) 역시 엔트리에 이름을 올렸다.